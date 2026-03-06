El comisionado de vivienda de Barcelona: “Madrid está expulsando población como si fuese normal que los pobres se tengan que ir”

El comisionado de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha presumido este viernes de las pioneras políticas de vivienda de la ciudad y las ha contrapuesto con las de Madrid. “Es evidente que en Madrid los precios están subiendo mucho más que en Barcelona, y que está expulsando población a la periferia; ellos parece que lo vivan con naturalidad, como si fuese normal que los pobres se tengan que ir de la ciudad", ha respondido a la pregunta de por qué la capital catalana ha sido tan poco imitada en políticas de vivienda, durante un foro organizado por la revista Infolibre.

“Tenemos que construir alternativas”, ha defendido el comisionado, que ha lamentado que “el libre mercado ya no es capaz de proveer de vivienda a las clases medias, produce alto estanding o viviendas de alto valor añadido”. Y ha señalado, que en la capital catalana “es el sector público quien más vivienda asequible está produciendo para trabajadores”. En conversación con la directora de la revista, Virginia P. Alonso, Riera ha señalado que hay planes de vivienda en el Ayuntamiento (el Plan Viure), la Generalitat (el Plan Territorial) y también “una mirada metropolitana, con un operador” mixto que construye y gestionará vivienda. En este sentido, durante un debate posterior tanto Riera como la experta en el sector Carme Trilla han defendido que a medio plazo los vecinos del área de Barcelona puedan solicitar o recibir viviendas públicas en municipios próximos.

Citando cifras de la contención de precios que ha provocado la regulación de los alquileres en Cataluña, Joan Ramon Riera ha pedido “a las ciudades del resto de España que desarrollen observatorios de vivienda y portales estadísticos oficiales” para tener datos fiables del mercado inmobiliario. “Los portales de internet están en su derecho de publicar los datos que les de la gana, pero no dejan de ser parte”, ha afirmado durante un debate sobre la vivienda y el presupuesto de la ciudad. Riera ha extendido su sugerencia a las comunidades autónomas: “Que creen registros como el de fianzas del alquiler que tenemos en Cataluña [el del Incasòl]”, con una serie que se remonta décadas atrás y que permite analizar el comportamiento de los precios o el número de contratos que se firman cada trimestre.

Riera ha presumido del “primer gran presupuesto en vivienda del Ayuntamiento de Barcelona”, una partida a la que el consistorio destinará 240 millones de euros de un presupuesto que aprobó a finales de 2025 y que por primera vez rebasa los 4.000 millones de euros. El comisionado ha señalado el papel de la ciudad, que “está produciendo mil viviendas al año”, porque, ha remarcado, “el mercado no es capaz de proveer vivienda para las clases medias”. El comisionado ha asgurado que 2026 será “el año de acuerdos [entre el Ayuntamiento y otros operadores] para cesión de suelo, con cooperativas, tercer sector... porque necesitamos vivienda asequible y la necesitamos ya”.

“Tenemos que hacer vivienda todos”

“En el siglo XXI tendremos que hacer vivienda asequible todos, no solo el sector público, que hace lo que puede, y rasca y ha rascado suelo que se ha puesto en la mesa de la Generalitat”, ha defendido Trilla. “Con el suelo público no vamos a producir toda la vivienda asequible que necesitamos”, ha dicho y ha señalado “grandes reservas de suelo para VPO, dotacionales y de equipamientos púbicos y privados y tienen un potencial brutal”, y que “de una parte de lo que hacen los privados una parte tiene que se asequible”. “La finalizad es bajar el precio del suelo, si se trabaja bien, los promotores privados lo entienden, porque el crecimiento demográfico no lo habíamos previsto nadie y se crearán muchas tensiones, que ya tenemos. Ya tenemos el huevo de la serpiente”, ha alertado.