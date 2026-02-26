El precio del comedor escolar en Cataluña vuelve a subir un 4% y se sitúa en 7,83 euros diarios

Nueva subida del precio del comedor escolar en Cataluña. Para el próximo curso, las familias pagarán 7,83 euros diarios en el caso de los usuarios fijos y 8,61 euros para los esporádicos, lo que implica un incremento del 4% respecto al curso actual. Ello se traduce en un aumento de unos 30 céntimos diarios en ambos casos. Los nuevos importes los publica este jueves el Diario Oficial de la Generalitat.

El comedor escolar protagoniza una tendencia de encarecimiento desde 2020. Antes de esta fecha, el precio estuvo congelado durante 13 años en 6,2 euros para los usuarios fijos y 6,8 para los esporádicos. Tras el confinamiento, en el curso 2020-21, se produjo el primer incremento, y así ha ido escalando, año tras año, hasta llegar a los 7,83 del próximo curso, lo que implica una subida del precio del 26% en los últimos seis años.

Las empresas del sector habían reclamado este aumento para actualizar los precios al coste del servicio, que se había encarecido debido a la inflación y también a la subida salarial del personal.

Los nuevos precios fijados afectan a las escuelas públicas, con un servicio de comedor de dos horas y media. En el caso de colegios con dos horas de comedor, el precio del servicio queda en 7,41 euros para los fijos y los 8,15 para los esporádicos. La nueva subida consolida Cataluña al frente de las comunidades con el comedor escolar más caro.

Con todo, se trata de precios máximos que fija la Generalitat y que después las escuelas o ayuntamientos pueden modificar al alza o a la baja. Este importe no solo incluye el coste de la comida (que representa casi un 30%), sino también el de los monitores y personal de cocina (un 50%, según la memoria económica que acompaña a la resolución), las actividades que se organizan durante el espacio del mediodía, los gastos administrativos y el margen empresarial.