CaixaBank y elBullifoundation presentan una guía para impulsar negocios de restauración

De izquierda a derecha: Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank; Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya; Ferra Adrià, presidente de elBullifoundation; y Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el presidente de elBulliFoundation, Ferran Adrià, han presentado este lunes Plan Genhesis. El plan de empresa para la restauración gastronómica impulsado por la entidad financiera y la fundación.El acto también ha contado con la presencia del consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, y el libro tiene como finalidad ayudar a los profesionales del sector a comprender, planificar y gestionar su restaurante con mayor rigor empresarial.

Illa ha subrayado que Adrià “forma parte con todas las de la ley de la lista de catalanes universales” y ha destacado que ha demostrado que la creatividad sin gestión no tiene futuro, pero que con método, ha dicho, es el binomio perfecto. El president ha añadido que el libro es una hoja de ruta para los 50.000 establecimientos de hostelería que hay en Cataluña y ha subrayado que el sector agroalimentario es “un motor esencial para Catalunya”.

Por otro lado, ha dicho que los actuales son tiempos de cambio y que estos cambios comportan oportunidades que se debe tener la confianza para aprovechar, y ha apelado a todos los actores económicos a tener “una visión generosa para el conjunto del país”, que incluya a toda la población.

El presidente de Caixabank ha explicado que la restauración tiene retos importantes como el aumento de costes, la presión fiscal, la regulación laboral y el entorno incierto, y ha subrayado que el Gobierno ha reconocido a este sector como estratégico. Muniesa ha recordado que la colaboración entre CaixaBank y elBulliFoundation ha cumplido una década y que el banco es “un actor plenamente integrado en el progreso y la profesionalización de los negocios de la restauración”.

Diez años buscando opiniones

Adrià ha reivindicado la importancia de la alimentación y la restauración en la economía catalana y española, y ha explicado que se está trabajando para hacer un plan para la industria gastronómica en Cataluña. El cocinero y empresario ha dicho que el libro presentado este lunes ha comportado diez años de experiencia, más de 50.000 opiniones y más de mil eventos.

Adrià ha lamentado que el 60% de los restaurantes cierran antes de los cinco años de vida y que la mayoría no hace planes de empresa o presupuestos anuales, y ha subrayado que incluso “un autónomo tiene que hacer un presupuesto”. También ha añadido que para que un negocio sea rentable necesita calidad relativa, es decir, tener el mejor producto de su escala de precio, y tener actitud innovadora, “que es buscarse la vida”.

El experto gastronómico ha explicado que es “el libro más difícil de hacer de un sector” y ha dicho que servirá a estudiantes, emprendedores y profesionales del gremio..

El libro tiene el objetivo de ayudar a reducir la incertidumbre y mejorar la toma de decisiones en los proyectos de restauración gastronómica, y propone abordar a los restaurantes como empresas que deben ser rentables, sostenidas y bien gestionadas.

Aplica la metodología Sapiens, desarrollada por elBullifoundation, y conecta todas las decisiones clave del proyecto: desde la definición de la oferta gastronómica, la identidad y el modelo de negocio, hasta la planificación económica y financiera, la preparación de la apertura y la gestión del restaurante una vez en funcionamiento.

El libro se complementa con un contenido digital que incluye plantillas editables, checklists y recursos prácticos, diseñados para facilitar la aplicación real del plan de empresa en el día a día del restaurante.

La publicación del libro se enmarca en la colaboración estratégica entre ambas entidades, que se inició hace diez años para impulsar la profesionalización, la formación y el conocimiento aplicado en el sector de la restauración.