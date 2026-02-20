Los médicos salen a la calle en una nueva jornada de huelga con un seguimiento moderado

Un millar de médicos catalanes han salido este viernes a la calle, en la última jornada de la semana de paros convocada, para exigir un estatuto propio y mejoras en sus condiciones laborales. La huelga, impulsada por Metges de Catalunya (MC) y respaldada a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, según el Departamento de Salud, ha tenido un seguimiento del 7,2% en el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (Siscat). El sindicato, en cambio, eleva la participación “global” al 43%.

La movilización en Barcelona ha adoptado un tono reivindicativo y festivo bajo el lema El Carnaval de los Privilegios. Muchos profesionales, con bata blanca y caretas, han recorrido las calles en el barrio de Les Corts, donde se localiza el Departamento de Salud de la Generalitat, para reclamar a la consejera, Olga Pané, el fin de las guardias de 24 horas, la reducción de la sobrecarga asistencial y la contratación de más profesionales. También han exigido mejoras en la jornada laboral y garantías para la conciliación.

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha instado al president Salvador Illa y a la consellera a sentarse a negociar y abandonar, en sus palabras, “soluciones de los años 80” y “anacronismos del pasado” como las guardias de 24 horas. “Esto no puede continuar así”, ha advertido. Durante el recorrido, que ha partido y finalizado en el Departamento, músicas acompañaban los manifestantes. Al llegar al lugar, han hecho una performance con la coreografia de Thriller de Michael Jackson, haciendo referencia a que los médicos catalanes están como “zombis”.