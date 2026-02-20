La fiscalía especializada en delitos contra menores de Barcelona acumula 200 causas desde su creación en enero

A finales del pasado mes de diciembre se puso en marcha una sección del tribunal de instancia de Barcelona especializada en violencia contra la infancia y la adolescencia. En paralelo, la Fiscalía de Barcelona puso en marcha otra área especializada, que junto a los delitos violentos contra menores, ha sumado los que afectan a colectivos vulnerables y “perfiles delictivos complejos”. Desde el primer día del año, ha visto cómo se acumulaban en su registro cerca de 200 casos de, sobre todo, violencia sexual y familiar que afecta a menores.

La nueva sección fiscal es pionera en España y cuenta con cuatro fiscales (un quinto está ya aprobado). Solo uno, no obstante, está asignado de forma exclusiva, que es quien ejerce de responsable, Félix Martín González, que se encargó del caso del crimen de la Guardia Urbana. Este viernes, Martín González ha defendido que el nuevo equipo persigue una nueva forma de abarcar las investigaciones de esos colectivos vulnerables, para no revictimizarlos y para conseguir también un mayor éxito en las pesquisas al conocer la forma de aproximarse con mayor sensibilidad a los testimonios. “Parece que es la víctima la que se tiene que adaptar al proceso y no es así, es el proceso el que se tiene que adaptar”, ha señalado en un encuentro ante los periodistas.

A la práctica, lo que persigue la nueva unidad es que las víctimas declaren lo mínimo, que cuando lo hagan siempre estén acompañados, que siempre estén acompañados y que los interrogatorios se adapten a la maduración evolutiva de cada persona. “Hay que tener en cuenta que no hay un perfil estándar” de persona, ha subrayado. Si ese principio es claro para menores de edad, el fiscal también ha destacado el factor de vulnerabilidad, que puede ser por edad, por enfermedad o por la situación de la víctima respecto a su agresor, que puede ser desde un rol de dominación o una situación de desigualdad en una relación laboral.

Una de las investigaciones más conocidas que tiene la nueva sección es la del caso de coerción sexual por el que se acusa al excatedrático de la Universitat de Barcelona (UB) Ramon Flecha. La UB trasladó una investigación interna a la Fiscalía tras la denuncia presentada en el centro por 16 mujeres del centro de investigación CREA (Community of Research on Excellence for All).