Detenido un hombre por retransmitir en tiempo real vídeos en los que agredía sexualmente a su hija menor

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre acusado de difundir las agresiones sexuales que cometía contra su hija menor de edad a través de una aplicación de retransmisión en directo. A cambio, el arrestado obtenía monedas virtuales de la propia aplicación que intercambiaba por un aumento de popularidad y regalos que le ofrecían, según informa la policía en un comunicado de prensa. La investigación comenzó después de que los investigadores recibieran un email anónimo que llegó al correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es, un canal de colaboración ciudadana habilitado para estos casos.

A finales del pasado mes de noviembre, saltaron las alarmas de la policía al recibir ese email. Tras varias gestiones, los agentes constataron que el arrestado utilizaba salas privadas de livestreaming para captar previamente a usuarios interesados en este tipo de material, utilizando como reclamo fotos de él mismo tumbado sobre la cama con su hija. Tras contactar con los consumidores a través de una aplicación de mensajería externa, difundía en directo las agresiones sexuales que él mismo cometía sobre su hija menor de edad a cambio de obtener monedas virtuales.

Los agentes localizaron al hombre en Madrid, donde lo detuvieron. En el registro realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Este correo electrónico de la Policía Nacional tiene el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra los delitos relacionados con la pornografía infantil. Se invita a denunciar de forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con esta tipología delictiva. Entre los años 2024 y 2025 se recibieron más de 5.000 mensajes a través de esta vía, todos ellos fueron analizados por especialistas de la Brigada Central de Investigación Tecnológica. Según destaca la policía en su nota, muchos derivaron en operaciones policiales de éxito.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.