El eclipse del 12 de agosto agota las reservas turísticas en Tarragona

El sol se “apagará” durante dos minutos la tarde del 12 de agosto. Falta, exactamente, medio año. El eclipse que se producirá cuando la luna se interponga entre la tierra y el astro rey es un fenómeno único que no se daba desde 1912. La mayor visibilidad en Cataluña se concentra en las comarcas del Camp de Tarragona i l’Ebre. El Govern ha marcado 20 municipios y 27 puntos de observación que se encuentran mayoritariamente en la provincia, junto con un par en Lleida. El interés es creciente y la mayoría de alojamientos turísticos hace muchos meses que han agotado las plazas y se están organizando actividades relacionadas para dar a conocer mejor lo que ocurrirá en el cielo.

Más de 85.000 personas y 40.000 vehículos se espera que se desplacen el próximo 12 de agosto hasta Tarragona. De hecho, Protección Civil está trabajando, conjuntamente con los ayuntamientos, para garantizar la seguridad de los puntos establecidos y diseñar los dispositivos adecuados, habiendo comprobado con anterioridad que los terrenos no tengan riesgos químicos, de incendios o inundaciones. Para hacer el listado, se ha tenido en cuenta que sean espacios grandes, de fácil acceso y poblaciones de mínimo 3.000 habitantes por el riesgo de aglomeraciones. El Servei Català de Trànsit, por su parte, se encargará de los planes de movilidad y las limitaciones en carreteras.

“Hace años que esperamos este fenómeno”, cuenta el responsable del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, Aleix Roig. Esta infraestructura es un lugar privilegiado al ser la zona de cielo oscuro más grande de Europa, con certificación de Espacio de Medio Nocturno Protegido y Destinación Turística Starlight. En el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades se ha programado, además, un festival de cuatro días, del 10 al 13 de agosto, con actividades culturales y de divulgación para todos los públicos con el objetivo de ir más allá del momento del eclipse y generar una agenda paralela pensada para quedarse unos días en el territorio. Los conciertos de Mariona Escoda, de Judith Nedermann o la ponencia de un reconocido astrónomo americano son parte de un programa que se dará a conocer en los próximos días y que tiene como guinda una cena de doble estrella Michelin con el restaurante La Boscana a los pies de un viñedo. Roig espera que sea también un punto de partida para generar curiosidad por la ciencia y para dar a conocer el interior de la Costa Daurada.

Para la veintena de municipios escogidos, es una oportunidad a nivel turístico para posicionarse: en el caso de Reus, coincide además con el reconocimiento de ciudad de la Ciencia y Innovación otorgada por el Ministerio. El punto central de observación será a las afueras, en la zona del Tecnoparc, según cuenta el concejal de promoción económica del Ayuntamiento Josep Baiges: “Es el epicentro de este ecosistema de innovación, allí habrá actividades durante todo el día, pero iremos más allá. Ya se ha creado una comisión con expertos de distintos ámbitos para diseñar un programa en el que una vez al mes, a partir de marzo, habrá actos relacionados para concienciar también a la ciudadanía de la importancia de este fenómeno”.

La mayoría de los alojamientos turísticos están llenos desde hace meses, tanto de público nacional como internacional. Millones de personas se desplazarán para ver el eclipse en el arco de observación, que va desde Galicia hasta las Islas Baleares. Muchos hoteles y casas rurales de la provincia de Tarragona ya han colgado el cartel de completo. En el caso de los campings quedan muy pocas plazas puesto que se piden un mínimo de noches: “Hace más de un año que tenemos demanda, incluso hicimos lista de espera cuando aún no estaban abiertas las reservas por el gran interés que había”, dice Mireia Sans, propietaria del Camping Prades Park y delegada de la Federación Empresarial de Hostelería de Tarragona (FEHT).

Los astrónomos hacen un llamamiento al gran público y advierten del riesgo de observar un eclipse sin la protección adecuada: insisten en que la única manera de hacerlo de forma segura es con gafas homologadas – que se repartirán en los distintos puntos de observación marcados- y piden dejar de lado inventos caseros o radiografías que pueden provocar pérdidas importantes de visión.