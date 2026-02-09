Daniel Martínez reivindica el teatro como antídoto de los populismos al recibir la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Barcelona

El teatro como defensa y antídoto ante los populismos que amenazan la convivencia. Es lo que ha reivindicado Daniel Martínez, presidente de Focus, al recibir esta tarde de manos del alcalde Jaume Collboni la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona en una emotiva ceremonia en el Saló de Cent. Martínez (Soria, 78 años) ha hablado tras hacerlo el alcalde, glosarlo el actor Josep Maria Pou y darse lectura a la resolución por la que se le libraba el galardón. Ha tardado un poco en hacerlo, presa de la emoción y mientras se apagaban los largos aplausos, esta vez para él, alguien que ha hecho tanto para que los recibieran otros.

“Me he de recomponer un poco”, ha dicho limpiando las gafas, enjugando unas lágrimas y componiendo una imagen digna de la de Marco Antonio en el funeral de Julio César. Y la mención a Shakespeare no es gratuita, aunque la ocasión fuera mucho más alegre, dado que Martínez —con su sempiterna camisa gris y esa forma de masticar la emoción tan parecida a la de Brando en El padrino— ha echado mano del dramaturgo isabelino para advertir de los populismos rampantes. Ha sido a través del demagogo personaje del rebelde Jack Cade, una figura histórica que el Bardo hace aparecer en La segunda parte del rey Enrique VI y que, ambicioso descerebrado, solivianta al pueblo prometiendo cosas como que las fuentes de Londres manen vino clarete a expensas de la ciudad (algo con lo que Collboni no podría estar más en desacuerdo).

Señalando cómo Shakespeare muestra lo peligroso de Cade y los de su ralea que propagan “mentiras populistas”, Martínez ha recordado que el teatro, el buen teatro, ya se trate de tragedia, comedia, vodevil o soliloquio, “no es dogma sino experiencia compartida” y de qué manera sirve no solo de entretenimiento sino como lugar de compromiso ético y “búsqueda y expresión de la realidad humana”. Ha señalado que el teatro establece un pacto de honestidad con el espectador, lo que ha denominado “la palabra dada” y que consiste en que desde el escenario no se manipula sino que se intenta revalorizar e iluminar la experiencia humana.

Ha recordado, en un parlamento de profundos hálito y emoción —capaz de conmover incluso a los actores que abundaban en la sala—, que el teatro es siempre un espacio de riesgo, en el que hay posibilidad de desacuerdo y también de fracaso, pero que ha de estar continuamente en busca de la verdad. Martinez ha subrayado su compromiso con esa idea del teatro y de la “la palabra dada” y, en un espectro más íntimo y personal, ha destacado el “momentum” de su vida: cumple 50 años de matrimonio con su mujer y cofundadora de Focus Amparo Martínez, presente en la ceremonia, y 40 de Focus, y la empresa acomete el ambicioso proyecto Génesis, que supone la creación de un nuevo teatro con ese nombre en la sede de Poble Nou y de una escuela de arte dramático.

Dirigiéndose a las autoridades, compañeros de profesión, familia y amigos, Daniel Martínez ha expresado: “Aquí tenéis a un hombre feliz y lloroso, gracias”.

El acto se ha iniciado con la entrada del homenajeado acompañado del alcalde y escoltado por cuatro agentes de la guardia municipal de gala que ponían una nota a la vez solemne y teatral a la ocasión. Entre el público, una amplísima representación del mundo escénico, con rostros tan conocidos como Josep Maria Flotats (quién se acuerda ya de los desencuentros con Focus), Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Pere Arquillué, Àlex Casanovas, Pau Carrió o las directoras del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y el festival Grec, Carme Portaceli y Leticia Martín, respectivamente. Presentes también la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y personas con tanta relación con Martínez como el ex conseller Ferran Mascarell, el actual secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, el concejal de Cultura Xavier Marcé o el vicepresidente de contenidos de Focus y responsable del Goya Jordi González.

En su presentación, Collboni ha destacado al premiado como empresario visionario y con una capacidad de liderazgo extraordinaria y ha repasado su “trayectoria ejemplar y su compromiso con la vida cultural”. Ha señalado cómo hace 40 años Martínez se lanzó a la aventura de Focus, cómo hace 25 giró hacia producciones de riesgo definiendo su vocación pública y confiando sus teatros a gente como Calixto Bieito, Julio Manrique o Borja Sitjà; ha subrayado sus años al frente de Adetca y su capacidad de crear “consensos sectoriales ejemplares” y ha apuntado los nuevos proyectos de Focus y sus diversas iniciativas culturales. Ha recordado el alcalde que el musical de más éxito de Barcelona fue La extraña pareja y ha aprovechado para reflexionar que el teatro privado y el público componen “una pareja de igual éxito en la ciudad”, felicitándose por los más de tres millones de espectadores con que se ha refrendado otra vez el interés del público por la actividad escénica. “Si la ciudad es la gente, el teatro es el público”, ha dicho, “y vosotros, Daniel, habéis sabido ganaros al público”. Por todo ello, ha concluido, “el reconocimiento de la ciudad”.

Por su parte, Pou ha señalado que “no solo celebramos una trayectoria larga y valiosa sino que reconocemos a alguien que creyó en el teatro cuando era necesario hacerlo”. El actor ha apuntado que Martínez “ha contribuido a hacer una ciudad con identidad cultural fuerte” más allá del teatro, y ha pasado revista a los numerosos proyectos culturales que cuelgan de Focus. Ha repasado asimismo la historia de Focus y Martínez, que “con más ilusión que experiencia” descubrió que “el teatro era mucho más que un pasatiempo, una forma de entender el mundo”. Ha enfatizado el compromiso del empresario con el escenario y la ciudad y su apuesta por el teatro incluso cuando no ha sido fácil hacerla. “Cuando otros veían dificultad, él veía oportunidad”.

Pou ha utilizado la metáfora del “focus” para explicar cómo Martínez ha sabido ponerlo en donde ha sido preciso y para enfatizar la manera en que ahora, con la ceremonia, ese foco se ha puesto en él. Ha dicho el actor que el homenaje no es solo institucional sino de la gente y en un simpático juego teatral ha señalado la presencia en el acto de personajes como el rey Lear, el inspector de Priestley, Ahab, Sócrates, Cicerón y hasta una cabra. “Nuestro reconocimiento, afecto y aplauso”, ha concluido. Acabada la ceremonia, Martínez ha sido saludado afectuosamente por muchos de los presentes mientras exhibía la vistosa medalla, colgada del cuello por una gran cadena dorada. Así que para acabar con Shakespeare y no desmerecer del acto y el homenajeado: “¡Tocad a pleno vuelo, campanas, incendiaos, claros y brillantes fuegos de artificio, para festejar a este hombre enmarcado en oro!”. Felicidades Daniel Martínez.