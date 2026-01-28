Jaume Collboni insiste en que quiere visitar las ciudades de Palestina con las que Barcelona coopera

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles su intención de visitar las ciudades palestinas donde la ciudad realizará proyectos de cooperación en el marco del Distrito 11 - Ciudades de Palestina, que son Gaza (en la Franja de Gaza) y Ramala y Belén (en Cisjordania). Collboni insiste en una visita que ya intentó el pasado verano, cuando pretendía visitar Jerusalén, Ramala y Belén, pero que no pudo realizar tras el veto del Gobierno de Israel, que le denegó el visado por sus posicionamientos sobre el conflicto. “Atendiendo a la invitación de los alcaldes les anuncio mi intención de poder presentar el Distrito 11 en territorio de las ciudades palestinas, espero que sea posible antes del verano”, ha dicho ante artistas y colaboradores en el concierto por Palestina durante una recepción en el Ayuntamiento.

El alcalde no ha dado más detalles, ni ha citado qué ciudades quiere visitar, aunque, sin pisar suelo israelí, una posibilidad es llegar a Ramala o Belén, en Cisjordania, través del paso de Allenby (también conocido como Puente del Rey Hussein) en la frontera con Jordania. El viaje previsto en verano pasado no pudo realizarse a Israel y Cisjordania, pero sí a la ciudad de Amán, donde Collboni visitó campos de refugiados gestionados por la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina.

El veto por parte de Israel se conoció la víspera de la salida de la delegación municipal y de prensa, cuando el claro posicionamiento de rechazo de Barcelona contra la invasión Gaza por parte de Israel le costó al alcalde el veto del gobierno de Benjamin Netanyahu a entrar en el país. Israel desautorizó el acceso al país del alcalde socialista que estaba previsto que volara a Tel Aviv. Formalmente, el ejecutivo israelí revocó el permiso de entrada que había concedido al regidor, quien tenía previsto visitar espacios simbólicos de Jerusalén y trasladarse a las ciudades de Ramala y Belén, en Cisjordania, donde había sido invitado por sus alcaldes. Israel rechazó la visita por los “antecedentes” de Collboni de “difamación del Estado y participación en un boicot a Israel”, según su Ministerio de Interior. El Ministerio español de Exteriores presentó una queja por los hechos.

La creación del Distrito 11 - Ciudades de Palestina se anunció precisamente durante el viaje en verano y replica la experiencia de Barcelona en 1992, cuando creó el Distrito 11 - Sarajevo, una fórmula para dar musculatura a la cooperación con la ciudad sumando simbólicamente un distrito a los 10 de Barcelona. Los alcaldes de Gaza, Ramala y Belén han participado a distancia o presencialmente en actos vinculados a la creación del Distrito 11 en el Ayuntamiento. En octubre, visitó Barcelona el alcalde de Ramala, Issa Kassis, justo dos años después de su última visita, en 2023 tras el inicio de la ocupación de Gaza por parte del ejército israelí tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de ese año.