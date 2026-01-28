Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
En directo
Ayuntamiento Barcelona

Jaume Collboni insiste en que quiere visitar las ciudades de Palestina con las que Barcelona coopera

En verano pasado el alcalde fue vetado por Israel en un viaje en el que pretendía visitar Ramala y Belén. Intentará hacerlo “antes del verano”

Jaume Collboni
Clara Blanchar
Clara Blanchar
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles su intención de visitar las ciudades palestinas donde la ciudad realizará proyectos de cooperación en el marco del Distrito 11 - Ciudades de Palestina, que son Gaza (en la Franja de Gaza) y Ramala y Belén (en Cisjordania). Collboni insiste en una visita que ya intentó el pasado verano, cuando pretendía visitar Jerusalén, Ramala y Belén, pero que no pudo realizar tras el veto del Gobierno de Israel, que le denegó el visado por sus posicionamientos sobre el conflicto. “Atendiendo a la invitación de los alcaldes les anuncio mi intención de poder presentar el Distrito 11 en territorio de las ciudades palestinas, espero que sea posible antes del verano”, ha dicho ante artistas y colaboradores en el concierto por Palestina durante una recepción en el Ayuntamiento.

El alcalde no ha dado más detalles, ni ha citado qué ciudades quiere visitar, aunque, sin pisar suelo israelí, una posibilidad es llegar a Ramala o Belén, en Cisjordania, través del paso de Allenby (también conocido como Puente del Rey Hussein) en la frontera con Jordania. El viaje previsto en verano pasado no pudo realizarse a Israel y Cisjordania, pero sí a la ciudad de Amán, donde Collboni visitó campos de refugiados gestionados por la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina.

El veto por parte de Israel se conoció la víspera de la salida de la delegación municipal y de prensa, cuando el claro posicionamiento de rechazo de Barcelona contra la invasión Gaza por parte de Israel le costó al alcalde el veto del gobierno de Benjamin Netanyahu a entrar en el país. Israel desautorizó el acceso al país del alcalde socialista que estaba previsto que volara a Tel Aviv. Formalmente, el ejecutivo israelí revocó el permiso de entrada que había concedido al regidor, quien tenía previsto visitar espacios simbólicos de Jerusalén y trasladarse a las ciudades de Ramala y Belén, en Cisjordania, donde había sido invitado por sus alcaldes. Israel rechazó la visita por los “antecedentes” de Collboni de “difamación del Estado y participación en un boicot a Israel”, según su Ministerio de Interior. El Ministerio español de Exteriores presentó una queja por los hechos.

La creación del Distrito 11 - Ciudades de Palestina se anunció precisamente durante el viaje en verano y replica la experiencia de Barcelona en 1992, cuando creó el Distrito 11 - Sarajevo, una fórmula para dar musculatura a la cooperación con la ciudad sumando simbólicamente un distrito a los 10 de Barcelona. Los alcaldes de Gaza, Ramala y Belén han participado a distancia o presencialmente en actos vinculados a la creación del Distrito 11 en el Ayuntamiento. En octubre, visitó Barcelona el alcalde de Ramala, Issa Kassis, justo dos años después de su última visita, en 2023 tras el inicio de la ocupación de Gaza por parte del ejército israelí tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de ese año.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_