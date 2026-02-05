Rodalies comienza su servicio con cortes y limitaciones de velocidad: “Vamos perdiendo tres cero”

Estado de las galerias y puentes de la linea R2 de Rodalies Renfe entre Barcelona y Sitges a la altura de las curvas del Garraf.

El servicio de Rodalies ha arrancado este jueves con la falsa normalidad habitual desde que el pasado 20 de enero se produjo el fatal accidente ferroviario de Gelida (Barcelona). A las 7.00, el servicio continuaba siendo deficiente. El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, seguía sin hablar de fechas y previsiones para recuperar el servicio y reconocía: “Seguimos trabajando para revertir la situación. Ahora perdemos tres cero en la media parte, pero mira el Liverpool como remontó y ganó la copa de Europa. Tenemos la voluntad, capacidad y esfuerzo de revertir esta situación y contamos con voluntad de los trabajadores volcados en remontar y volver de paulatinamente a la situación anterior”.

La jornada ha comenzado sin muchas novedades respecto al servicio prestado el miércoles por la compañía ferroviaria, con cortes en 10 puntos y con el anuncio de que las limitaciones de velocidad impuestas en toda la red pueden provocar retrasos.

La R1 (la que conecta L’Hospitalet con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa) presta servicio en tren hasta Blanes y en autobús entre Blanes y Maçanet. Con cinco trenes por hora y sentido entre Hospitalet y Mataró y dos trenes por hora y servicio entre Mataró y Blanes.

La R2 (una de las principales líneas de Cataluña que une Sant Vicenç de Calders en Tarragona con Maçanet-Massanes pasando por Barcelona y el área metropolitana) circula sin cortes. Aún así, la R2 Sur (la que une Sant Vicenç de Calders con la estación de França) mantiene reducida la frecuencia de trenes, dos por sentido y hora.

La R3 (la que une l’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) queda suprimida y solo tiene tramos por carretera.

La R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona Sabadell y Terrassa) es donde tuvo lugar el accidente mortal de Gelida. Mantiene el servicio alternativo por carretera entre Sant Sadurní y Martorell Central. De Martorell Central a Terrassa Estació de Nord los trenes circularán con normalidad y, después, se vuelve al autobús entre Terrassa Estació del Nord a Manresa.

Los cortes ferroviarios también afectan a los regionales que recorren el tramo entre Manresa y Cervera, que se realizará en autobús. Asimismo, entre Reus y Riba Roja d’Ebre y entre Reus y Vinaixa se realizarán por carretera, al igual que entre Reus y la Plana Picamoixons. Además, la R8 por donde pasan los trenes de mercancías sigue sin funcionar.