Puigdemont acoge la resolución de la justicia europea como un triunfo simbólico, a la espera de activar su regreso

Carles Puigdemont y Junts per Catalunya han celebrado como un triunfo simbólico la resolución de la justicia europea que considera improcedente que, cuando el expresidente catalán era diputado europeo en 2021, se le retirara la inmunidad para facilitar su extradición a España. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no tiene efectos prácticos porque aquella legislatura terminó en 2024 y porque Puigdemont, lo mismo que sus compañeros Toni Comín y Clara Ponsatí, ya no ocupan escaño en el Parlamento Europeo. En el caso de Comín, porque pese a salir elegido, no cumplió con el deber de viajar a Madrid para jurar la Constitución. La resolución del TJUE sí supone un espaldarazo moral para el expresident, mientras sigue a la espera de poder activar su regreso a España. “El mal ya está hecho. Pese a todo, persistimos y seguimos”, ha manifestado Jordi Turull, secretario general de Junts, en una reacción tempranera que ha publicado en las redes sociales. Puigdemont ha convocado este jueves por la tarde en Bruselas una comparecencia para explicar su valoración de la resolución.

El TJUE es el mismo tribunal que tiene que emitir este año su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo para el que todavía no hay fecha y que determinará la posible vuelta a España de Puigdemont. El expresidente catalán y su entorno vaticinan que el fallo europeo sobre la amnistía sea una realidad antes del verano, lo que abriría la puerta a un regreso inmediato sin riesgo a ser detenido.

La resolución del TJUE, tribunal con sede en Luxemburgo, anula la decisión que tomó el Parlamento Europeo para retirar la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, y de los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) validó la retirada de la inmunidad parlamentaria, una decisión que dejaba vía libre al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para emitir otra orden de detención europea reclamando la entrega a España del expresidente y de quienes fueron sus consejeros en el Govern. Los tres escaparon de España para no ser detenidos tras los hechos convulsos del procés en 2017.

Jordi Turull ha señalado que la resolución del TJUE es un “portazo” a la “Toga Nostra”, una expresión que Junts difunde para vincular a la justicia española con actitudes de tipo mafioso, y en especial para el “justiciero Llarena”.