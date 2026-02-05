El TJUE anula la decisión del Parlamento Europeo que levantó la inmunidad de Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la UE ha dado la razón al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Clara Ponsatí y Antoni Comín: el Parlamento Europeo les levantó la inmunidad en 2021 sin mantener “la exigencia de imparcialidad” al designar ponente del expediente a un parlamentario del mismo grupo político que Vox, partido que estaba personado en la instrucción del caso contra los políticos independentistas por el referéndum del 1-O . El fallo echa abajo la decisión del Tribunal General de la UE, que dio un varapalo en julio de 2023 a los entonces todavía eurodiputados al darle la razón al Parlamento Europeo.

Los tres políticos recurrieron a los Tribunal de Luxemburgo para que anulase esa decisión, pero este avaló el criterio de la Eurocámara. Puigdemont, Ponsatí y Comín recurrieron a su vez esa decisión ante el TJUE. Este recurso llevo a pronunciarse al abogado general, que tampoco dio la razón a los independentistas catalanes. Su opinión fue que en el caso de Puigdemont y Ponsatí había que sobreseer el caso porque ya no eran eurodiputados. Para Comín, consideró que había que desestimar su petición. Los jueces, en cambio, han rechazado esta opinión, al contrario de lo que suele suceder la mayoría de las veces.