Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
carles puigdemont

El TJUE anula la decisión del Parlamento Europeo que levantó la inmunidad de Puigdemont

Los jueces creen que la Eurocámara no mantuvo “la exigencia de imparcialidad” debida

Manuel V. Gómez
Manuel V. Gómez
Bruselas -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Tribunal de Justicia de la UE ha dado la razón al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Clara Ponsatí y Antoni Comín: el Parlamento Europeo les levantó la inmunidad en 2021 sin mantener “la exigencia de imparcialidad” al designar ponente del expediente a un parlamentario del mismo grupo político que Vox, partido que estaba personado en la instrucción del caso contra los políticos independentistas por el referéndum del 1-O . El fallo echa abajo la decisión del Tribunal General de la UE, que dio un varapalo en julio de 2023 a los entonces todavía eurodiputados al darle la razón al Parlamento Europeo.

Los tres políticos recurrieron a los Tribunal de Luxemburgo para que anulase esa decisión, pero este avaló el criterio de la Eurocámara. Puigdemont, Ponsatí y Comín recurrieron a su vez esa decisión ante el TJUE. Este recurso llevo a pronunciarse al abogado general, que tampoco dio la razón a los independentistas catalanes. Su opinión fue que en el caso de Puigdemont y Ponsatí había que sobreseer el caso porque ya no eran eurodiputados. Para Comín, consideró que había que desestimar su petición. Los jueces, en cambio, han rechazado esta opinión, al contrario de lo que suele suceder la mayoría de las veces.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 15,99€
escaparate
90 pastillas Finish Powerball Quantum para el lavavajillas. COMPRA POR 14,39€ (49% DE DESCUENTO)
escaparate
Destornillador de carraca con puntas de Bosch. COMPRA POR 9,05€ (28% DE DESCUENTO)
escaparate
Botas barefoot de invierno unisex. COMPRA POR 18,99€ (56% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_