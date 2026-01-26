Cataluña cancela los posgrados para maestros de mejora de las matemáticas y las lenguas

Una de las esperadas medidas que debían ayudar a mejorar los resultados de los alumnos catalanes en matemáticas y lenguas no llegará a ver la luz. Se trata del programa piloto para crear tres postgrados para que los docentes pudieran mejorar la didáctica y la forma de enseñar estas disciplinas, tanto en primaria como en secundaria. El Govern anunció la iniciativa en noviembre de 2024, aunque se aprobó el pasado verano y, este lunes, el Diario Oficial de la Generalitat anunciaba su supresión. “Por motivos de carácter organizativo y de planificación derivados del retraso en la formalización de los convenios de colaboración necesarios para su ejecución no es posible implementar el programa en los plazos previstos”, justifica Educación en la resolución publicada.

A raíz de las continuas malas noticias sobre la caída de resultados de los alumnos catalanes, el Departamento de Educación presentó su Plan de mejora en los ámbitos de las matemáticas y las lenguas, que incluía, entre otras medidas, la creación de tres posgrados que permitía lograr el Diploma experto en el aprendizaje y enseñanza de la matemática escolar (dirigido a maestros de primaria), el Diploma experto en el aprendizaje y enseñanza de la lengua y la lectura (para profesores de primaria y secundaria) y el Diploma de experto en la profundización en matemáticas (centrado en secundaria). Los cursos estaban destinados a un total de 180 docentes en activo para “actualizar” su conocimiento y mejorar la forma en que imparten estas materias.

Los estudios debían ponerse en marcha este curso escolar y contaban con una partida de 251.000 euros, destinadas a cubrir el coste de la matrícula, de manera que la formación era gratuita para los participantes.

El Departamento de Educación no concreta los motivos de la anulación del programa, pero destaca que, como alternativa, se sustituirá por cursos de formación, que estará diseñada por módulos, y que combinará la enseñanza presencial y virtual. “Los posgrados tenían un alto valor académico, pero llegaban a pocos profesores y requería de una dedicación sostenida en el tiempo. Se han sustituido por cursos que se adecuan más a la realidad del profesorado y que ofrecen más flexibilidad”, justifican desde el Departamento. Los nuevos cursos están diseñados por el Instituto de Ciencias de la Educación de las universidades, llegarán a 900 docentes, y supondrán una inversión de 105.000 euros.

El Govern encargó hace un año y medio el diseño de los estudios al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). “El programa constaba del posgrado el primer año, mientras durante el segundo los docentes pasaban a ser referentes del centro y en el tercero se creaba una red de formadores del Departamento”, explica su directora, Edelmira Badillo.

Badillo cuenta que el Govern les comunicó su decisión hace unas semanas, aunque sin detallar tampoco los motivos. “En la UAB el posgrado había pasado todas las fases de aprobación, llevamos un año y medio detrás del proyecto que no ha cristalizado por problemas jurídicos y económicos del Departamento de Educación”. “Es una pena, se pierde una gran oportunidad para ver que la enseñanza debe estar arraigada a una reflexión sobre la didáctica”, remata Badillo.

También lamenta la decisión el decano de la facultad de Educación de la Universidad Rovira i Virgili, Jordi Tous, que achaca la supresión del programa a los cambios de personal tanto en Educación como Universidades. “Hay cargos nuevos en los dos departamentos y han cambiado las prioridades”, apunta.