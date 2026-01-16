Junts da margen al Gobierno para la negociación con una enmienda que presenta una financiación autonómica “alternativa”

El nuevo modelo de financiación autonómica se sostiene sobre un alambre. El acuerdo entre el Gobierno y ERC está cerrado, pero faltan el resto de apoyos parlamentarios. La débil mayoría con que cuenta Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados alimenta la incertidumbre sobre si se sumarán los votos necesarios para validar el rediseño del sistema y el desbloqueo de un reparto extra de 21.000 millones de euros para las autonomías. El PP ni está ni se le espera, ya ha alertado que el plan “golpea los principios de igualdad y solidaridad”, y las miradas se posan en Junts para decantar la balanza cuando llegue la hora de votar el nuevo modelo. El partido de Carles Puigdemont alega que rechaza la propuesta, pero, a pesar de que podía hacer decaer la iniciativa de entrada, ha optado por una maniobra que da margen para la negociación.

Junts manifiesta que va a presentar una enmienda a la totalidad con un texto “alternativo”. El partido quiere incidir en la idea de que la financiación que conviene a Cataluña es “el modelo de concierto”, a imagen y semejanza de Euskadi. La dirección de la formación que comanda Carles Puigdemont argumenta que su enmienda es “constructiva” porque, en la práctica, deja recorrido para negociar con el Gobierno. La explicación está en la tramitación parlamentaria de la iniciativa. Junts sostiene que, defendiendo el cupo para Cataluña, da por sentado que el PP no apoyará su texto de enmienda a la totalidad. Un hipotético frente común contrario al nuevo modelo podría cortocircuitar, ya en el arranque, el recorrido parlamentario de la reforma nada más llegar al Pleno del Congreso. Optando por un texto alternativo, Junts dice “marcar posición sin hacer un todo o nada”.

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha manifestado que sería “dramático” que no se aprobara la propuesta del nuevo modelo de financiación y ha hecho un llamamiento para que se aporten “mejoras”.

El partido de Puigdemont calcula que hasta que llegue la hora de votar en el Congreso se ganan, como poco, cinco meses para lograr acuerdos que ahora parecen imposibles.

El propio Puigdemont comunicó públicamente a finales de octubre que daba por rotas las relaciones con Pedro Sánchez. En este sentido, en el punto de mira de Junts está Esquerra Republicana. La idea es tratar de convencer a Oriol Junqueras de la necesidad de elevar las demandas al Gobierno, para lograr una financiación para Cataluña que se aleje del “café para todos” que reparte el modelo pactado ahora entre los republicanos y la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Se da el caso de que Junqueras ha pedido a Puigdemont una cita para verse, pero no ha obtenido respuesta. La relación entre ambos no es nada buena, y por extensión el trato entre las dos formaciones es gélido. “Bien que nos entendimos con la amnistía, podemos entendernos también con la financiación”, argumenta un alto cargo de Junts.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, dice no temer que este proyecto se acabará votando en el Congreso aunque el Gobierno actualmente no cuente con todos sus socios de investidura para sacar adelante. “Peores cosas se han votado”, ha zanjado.

“Estoy dispuesto a tener diálogos serenos y constructivos. No me interesa el ruido, me interesa la serenidad y el debate constructivo sobre el contenido de la propuesta. Y digo que nunca ha habido en Cataluña ni en España un modelo de financiación tan bueno como el acordado”, manifestó el presidente de la Generalitat Salvador Illa, este jueves en un foro en Barcelona. Según difundió posteriormente el Govern, el president señaló que “por descontado” el modelo pactado con el Ejecutivo central y ERC “podría ser mejor”, pero ha añadido que esto es lo que se ha logrado acordar “tras doce años” con el anterior sistema caducado.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado a Junts que se replantee su apoyo al nuevo modelo de financiación autonómico, aunque le ha advertido de que rechazará su reivindicación de un concierto económico catalán. En una atención a la prensa este jueves en el Senado, Montero se abrió a incorporar aportaciones de Junts si decide finalmente plantear reivindicaciones “asumibles” por parte del Gobierno. “Junts sabe lo que el Ejecutivo no va a hacer, lo he dicho siempre y lo he declinado en todas las entonaciones, entonces tienen que ser realistas y ver exactamente que es lo que nos quieren pedir para apoyar el modelo”, agregó.

La ministra insistió en que le parece “muy complicado” que Junts no apoye este modelo, que inyecta más dinero a Cataluña, aunque recalcó que el concierto económico que ellos reclaman “no es ni va a ser”.