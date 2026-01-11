El empujón de la inserción laboral para personas vulnerables: “Es una gran puerta al mercado de trabajo”

Un contrato de trabajo es, para la mayoría de gente, la llave maestra que puede abrir las puertas de una vida autónoma. Pero lograr un trabajo no es igual de fácil para todos. Bien lo sabe Beatriz Chirinos, de 45 años, que pese a tener experiencia como camarera, había encadenado empleos temporales y precarios y, con la llegada de la pandemia, se quedó sin trabajo. Se volvió a reenganchar al mercado laboral gracias a una entidad que acompaña en procesos de inserción a personas en situación de vulnerabilidad. Existen varias organizaciones y servicios municipales que hacen esta labor, pero la particularidad de la fundación privada Formació i Treball es que en sí misma es una empresa que trata de ser sostenible financieramente para cumplir con su objetivo último: dar trabajo a las personas que lo necesitan y prepararlas para el mercado laboral. Especializada en el reciclaje y la reutilización de ropa, en la restauración y caterings, y en otros servicios, la fundación atendió en 2024 a 3.678 personas, de las cuales más de 1.600 participaron en un proceso laboral: 782 fueron contratados ahí mismo en alguna de sus áreas de producción, y 871 accedieron al mercado laboral en empresas ordinarias gracias a su tarea de intermediación.

“Me hubiese costado mucho más encontrar un trabajo de no ser por su ayuda. Lo que te da sobre todo es autoestima, sentirte válido y fuerte para pedir las condiciones que mereces”, explica Beatriz, nacida en Honduras y con muchos años ya en Cataluña. Llegó a Formació i Treball derivada de Cáritas, y ahí estuvo contratada en un programa de inserción para trabajar de camarera. Durante el tiempo en que estuvo vinculada a la entidad, cursó estudios de hostelería, se sacó varios certificados y en paralelo se sacó un curso de atención sociosanitaria. Esto le permitió, una vez fuera del paraguas de la entidad, trabajar cuidando a personas mayores. “Pero la hostelería me encanta”, dice: desde febrero ha vuelto al sector y tiene buenas perspectivas.

En Cataluña el porcentaje de población que está en riesgo de pobreza o de exclusión social (la tasa Arope) es el 24%. Ya sea por falta de ingresos, por tener una discapacidad o por ser víctimas de violencia de género, estos colectivos son tan vulnerables que buscar y encontrar trabajo es un reto más complejo que para la mayoría. Cuando los servicios sociales certifican esta situación, se les puede derivar a un proceso en el que pueden optar a formación, orientación laboral o a un contrato de inserción social.

“Es una gran puerta de entrada al mercado de trabajo, y esto se agradece: gente alrededor que te empuja y te ayuda”, explica Noura Majraoua, de 38 años y que lleva 20 años viviendo en Barcelona. En su caso, llegó con el bachillerato desde Marruecos y se puso a estudiar el idioma y a trabajar en hoteles limpiando habitaciones y organizando los grupos de limpieza, pero le faltaba este “empujón” para lograr los certificados y titulaciones necesarios para optar a puestos de más responsabilidad y sueldo. Entró en la fundación Formació i Treball a través de la oficina que el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) tiene en Sant Adrià de Besòs. Pasó por dos talleres, estudió en una escuela de turismo y se sacó certificados en informática, liderazgo de equipos y otras materias. “Conseguí tener más valor en el puesto de trabajo”, explica Noura, que ahora trabaja como gobernanta para la limpieza de una cadena de hoteles, y tiene a su cargo equipos de hasta 50 personas.

Pero para poder ofrecer estas oportunidades, hay que ser sostenible financieramente, y el origen de Formació i Treball, que lo es en un 80%, ya tenía esta doble motivación: ser una herramienta para dar trabajo a personas que tienen dificultades para tenerlo, y a la vez tratar de solucionar un problema real con una visión empresarial. La fundación nació a principios de los noventa al amparo de Cáritas, cuando un grupo de voluntarios decidió que se podían habilitar puestos de trabajo a partir de un bien de primera necesidad, la ropa. Esta fundación recoge, gestiona y retorna al circuito la ropa que se deposita en los contenedores específicos para ello (tanto los de color naranja, de Roba Amiga, como los rojos, de Cáritas). En España solo se recicla y reutiliza el 11% de la ropa que se tira, y todo lo demás va a vertederos o se incinera: la industria textil es una de las más contaminantes del planeta. Solo Formació i Treball gestiona un cuarto de ese 11%, lo que los convierte en un referente en toda Europa, y prevén que la ciudadanía cada vez sea más consciente y recicle más: por este motivo han decidido invertir en una nueva planta de 30.000 metros cuadrados para el tratamiento de residuos textiles en Sabadell.

La tienda de ropa reutilizada que tiene Formació i Treball en Sant Adrià de Besòs. Gianluca Battista

La ropa representa el 50% de la facturación de Formació i Treball, y en esta actividad emplean a 250 personas mediante contratos de inserción. Estos se reparten entre los centros de reciclaje y reutilización, y las tiendas donde se vende la ropa que vuelve al circuito. Las grandes marcas ya se han dado cuenta de que tienen que dar salida a su residuo y acuden a fundaciones como esta, que tiene alianzas por ejemplo con Inditex y Mango. “Desde siempre hemos estado muy enfocados a las empresas, porque nos necesitan”, señala Xavi Puig, codirector general de Formació i Treball.

La segunda gran área es la de alimentación, que representa un 25% de la facturación y emplea a 119 personas, en siete restaurantes y los servicios de catering, así como servicio de comidas a residencias o comedores sociales o a gente mayor a domicilio. La tercera área, con el 25% de facturación restante y 166 personas contratadas, es la de servicios, con actividades que van desde la jardinería, la limpieza, la lavandería o la paquetería, entre otras. También gestionan la recogida y reutilización de los residuos que deja el Mobile World Congress, por ejemplo.

“No existe, en España y diría que tampoco en Europa, una fundación de inserción laboral con tantas actividades y un tamaño tan grande como la nuestra”, señala Puig. La entidad facturó el año pasado 33,4 millones de euros y logró ser un beneficio neto modesto, aunque la rentabilidad es un objetivo supeditado a la creación de los puestos de trabajo.

Regularización de migrantes

No es el caso de Noura ni el de Beatriz, pero en muchas ocasiones la vulnerabilidad llega por el simple hecho de no tener papeles: si la situación de un migrante no está regularizada, es muy difícil acceder al mercado de trabajo, pero a la vez sin un empleo es muy difícil regularizar la situación. Puig explica que la fundación es líder en el Estado en regularización de trabajadores, el año pasado con 39 regularizaciones —antes el número era aún mayor, pero un efecto colateral de la reforma laboral ha puesto dificultades en estos procesos—. “Necesitamos la inmigración porque si no no subsistiremos. Todos los que regularizamos aprovechan la oportunidad”, apunta.