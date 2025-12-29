Ir al contenido
Cataluña
AGRICULTURA

Una tractorada de protesta por el descontrol de la fauna salvaje en Cataluña bloquea el Eix Transversal

Los ganaderos han colgado un jabalí y un corzo muertos porque se declaran “muy hartos” por la sobrepoblación de estas especies

El País
El País
Barcelona -
Unos 300 tractores han participado en una tractorada convocada por Unió de Pagesos (UP) en varios puntos de Cataluña para pedir más control de la fauna cinegética y en el marco de la crisis de la peste porcina africana (PPA), con 29 positivos en jabalíes hallados en un radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona).

Los agricultores catalanes han iniciado sobre las 9.30 horas una marcha lenta para “colapsar” la C-25, conocida como Eix Transversal, partiendo de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera y Lleida, y sobre las 12 horas han leído un manifiesto en Cervera (Lleida) y Gurb (Barcelona).

Precisamente en Gurb, según ha recogido Europa Press, los ganaderos han colgado un jabalí y un corzo muertos en la C-17, dos de las especies cinegéticas que llevan años en el punto de mira del sector agricultor y ganadero catalán.

El responsable nacional del sector bovino de leche de Unió de Pagesos (UP), Marc Xifra, ha criticado que el sector está “muy harto” de la gestión que se está haciendo del control de la fauna cinegética, una problemática de la que asegura que la Generalitat y el Gobierno tienen constancia desde hace tiempo, en sus palabras.

Ha aseverado que algunos agricultores echan a perder el 50% de sus cultivos por culpa de la fauna cinegética: “Cada día vemos más jabalíes, más corzos y más animales en el monte que hacen que cada vez sea más difícil que los ganaderos se puedan ganar la vida”, ha asegurado Xifra.

Es por ello que ha instado a que se produzcan “cambios que se vean con los ojos, medidas palpables”, y debido a la problemática actual con la PPA, instrumentos con los que terminar con la sobrepoblación de jabalíes en el territorio. “Si no vemos en unos días que se ponen a trabajar [las autoridades catalanas y españolas], tendremos que volver a salir a la calle”, ha amenazado Xifra.

Cataluña despide un ‘annus horribilis’ de su sector primario con el temor por la peste porcina

Josep Catà Figuls | Barcelona

El laboratorio señalado por la presunta fuga de la peste porcina africana estaba en obras

Manuel Ansede / Alfonso L. Congostrina | Madrid / Bellaterra

