Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Guerra de Rusia en Ucrania
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

No te olvides de Ucrania

Tiempo habrá para averiguar por qué Palestina sigue en el candelero y Ucrania ya solo genera indiferencia

Guerra de Rusia en Ucrania
Albert Branchadell
Albert Branchadell
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Después de las manifestaciones y huelgas del pasado mes de octubre contra el genocidio en Gaza y del partido benéfico Cataluña-Palestina del 19 de noviembre, la solidaridad civil catalana con Palestina sigue viva y buena prueba de ello es que el próximo 29 de enero se celebrará el Concert-Manifest x Palestina, un macroevento cuyos organizadores conciben como “un llamamiento a actuar, a poner el cuerpo y dar la cara; a no olvidar ni callar; y a decir, una vez más, que en Palestina nos jugamos el futuro de la humanidad”.

Desgraciadamente, el futuro de la humanidad no se juega únicamente en Palestina. El imperialismo ultranacionalista israelí en Gaza (y Cisjordania) no es particularmente distinto del imperialismo ultranacionalista ruso en Ucrania, que no solo amenaza a los ucranianos y por extensión a sus vecinos del este de Europa, sino también a la propia civilización europea y a la paz mundial.

Las instituciones catalanas son conscientes de ese desafío y en 2025 han enviado alguna señal al respecto. El 26 de febrero la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña aprobó una Declaración con motivo del tercer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con el apoyo de todos los partidos excepto Aliança Catalana, la CUP y VOX. Dicha declaración acusaba a Rusia de violar de forma continuada y sistemática las normas más básicas del derecho internacional humanitario, con bombardeos indiscriminados contra la población y contra la infraestructura civil crítica, y de poner en peligro la seguridad del continente europeo.

Según los portavoces firmantes, el compromiso con la democracia, el estado de derecho, el proyecto europeo y los derechos humanos es inherente al “espíritu” de Cataluña, que estaría por ello convencida de la necesidad y la urgencia de ampliar el apoyo a Ucrania, para hacerlo más efectivo, más previsible y sostenible a largo plazo. De acuerdo con ello, el Parlamento reiteraba su solidaridad inquebrantable con el pueblo de Ucrania y sus dirigentes y su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente.

Esa solidaridad “inquebrantable” invocada por la Junta de Portavoces en febrero no ha tenido mucha continuidad a lo largo del año ni ha sido especialmente practicada por la sociedad civil catalana. La cumbre Trump-Putin de agosto pasó desapercibida entre los activistas antifascistas, que probablemente estaban de vacaciones no solo en el sentido literal. En noviembre, el presunto plan de paz (léase de capitulación) de Trump no provocó ninguna reacción tangible en la calle. En diciembre, las veladas amenazas de Putin sobre una guerra a escala europea no parecen haber perturbado muchas conciencias. Las dramáticas deliberaciones del Consejo Europeo sobre el rescate de Ucrania de la semana pasada son puro esoterismo.

Tiempo habrá para averiguar por qué Palestina sigue en el candelero y Ucrania ya solo genera indiferencia. Pero un día como hoy sería un buen momento para no olvidarnos de los ucranianos, que están poniendo el cuerpo para defender la civilización europea mientras aquí nos comemos alegremente nuestros turrones.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los bombardeos rusos se ceban con Odesa para interrumpir el comercio marítimo de Ucrania

Cristian Segura | Kiev
Hooligan commander ‘Spaniard’

El ultranacionalismo ruso, enfrentado por la muerte a manos de los suyos de ‘Español’, el comandante de los ‘hooligans’

Javier G. Cuesta | Moscú

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
  2. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
  3. Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
  4. La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
  5. Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_