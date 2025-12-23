Los contagios de gripe en Cataluña se estabilizan pero siguen en máximos históricos en vísperas de Navidad

La incidencia estimada baja de los 766 a 543 casos por cada 100.000 habitantes y el Govern prorroga el uso de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios

La gripe sigue causando estragos pese a confirmarse una estabilización de los contagios, que pasan de una incidencia estimada de 766 a 543 casos por cada 100.000 habitantes. Las cifras de la última semana -la que va del 15 al 21 de diciembre-, publicada por el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC) continúa en máximos históricos en vísperas de Nochebuena. Los casos diagnosticados o la incidencia observada siguen también siendo altos y pasan de 407 a 327 por 100.000 habitantes. En un balance global de la última semana epidemiológica, la incidencia del conjunto de infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 1102 afectados por cada 100.000 habitantes, una cifra equivalente a 89.463 casos que supera el nivel alto de transmisión.

Los Centros de Atención Primaria (CAP), aunque con 3.000 diagnósticos menos que la semana anterior, han recibido un aluvión de hasta 30.298 pacientes enfermos, 25.819 de los cuales son menores de 60 años. El Departamento de Salud ha informado este martes de la necesidad de no bajar la guardia ante lo que auguran como una Navidad difícil y no descarta, pese a haber llegado al pico, algún repunte después de las fiestas.

Ante la sospecha de ese repunte, el Govern prorrogará a partir de este miércoles la resolución que obliga a utilizar la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios. “La mitad de las infecciones respiratorias son por gripe, con un elevado nivel de transmisión. No atribuimos la disminución de la incidencia a esa medida, pero sí que ha contribuido. Por eso creemos que es el el momento de alargarla”, ha explicado en rueda de prensa el secretario de salud pública, Esteve Fernández.

El departamento ha celebrado que la campaña de vacunación ha dado sus frutos al incrementar en 120.000 las dosis suministradas respecto al año anterior. La tasa de vacunación de gripe este 2025 ha sido de 1.300.000 personas. “A más vacunación, menos gravedad. La efectividad de la vacuna es del 65%, por eso estamos más tranquilos porque el grado de inmunidad es muy eficiente”, ha subrayado Fernández.

La distribución de los virus muestra que la gripe es el más predominante, con el 49,3% de las muestras, seguido del rinovirus (17,3%) y del VRS (7,8%). El SARS-COV2 se mantiene estable en niveles bajos de transmisión, con una incidencia estimada de ocho casos por 100.000 habitantes, según los últimos datos del SIVIC.

Los hospitales, aun lejos de la actividad normal, han aligerado la saturación de las urgencias. En los últimos siete días, las urgencias totales han disminuido un 9%, situándose en una media inferior a la tasa acumulada de los últimos 30 días, con 2,4 casos de urgencias por cada 100.000 habitantes. La subdirectora del Catsalut, Pilar Otermin, ha detallado que solo el 11% de las urgencias en la última semana han requerido hospitalización y que el departamento no ha detectado un aumento de la mortalidad en los hospitales. Las urgencias en los CUAP también han bajado un 19%.

Otermin ha explicado que el Plan Integral de Urgencias de Cataluña (PIUC) para la temporada 2025-2026 consta de un presupuesto de 37 millones de euros distribuido entre atención primaria, intermedia y hospitalaria que gestionan las Regiones Sanitarias con sus respectivos planes de contingencia. Las urgencias hospitalarias también se han reducido un 6,2%, de la misma forma que la tasa acumulada, con 1,3 cada 100.000 habitantes, frente a las 1,4 de la semana anterior.