La gripe hace mella en las plantillas de los hospitales a las puertas del pico de la epidemia

La gripe sigue escalando y el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC) prevé que el pico puede llegar pasada la Navidad. En la última semana, la que del 8 al 14 de diciembre, las cifras de incidencia han rozado los 800 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 82% más de que la semana anterior. Este año, el virus ha llegado tres semanas antes de lo previsto, y no solo los ciudadanos sufren sus consecuencias. La epidemia también hace mella en las plantillas de los hospitales a las puertas de las fiestas navideñas y sus vacaciones, cuando los casos suelen dispararse todavía más por las reuniones familiares. Todo después de que los sindicatos estallaran el jueves contra la consejera de Salud, Olga Pané, por la aparición en los Centros de Atención Primaria (CAP) de unos folletos en los que alertaba de que hay un volumen demasiado alto de bajas laborales en los puestos de trabajo.

Aunque sin cifras oficiales, la delegación de Sanidad de Comisiones Obreras (CC OO) en Cataluña asegura que los hospitales están sufriendo las consecuencias por las bajas de los profesionales sanitarios causadas por la propia gripe. Sin embargo, los centros no logran cubrir la totalidad de las bajas, por lo que la auguran una Navidad complicada.

El Departamento de Salud ha informado de que se ha puesto en marcha el Plan Integral de Urgencias de Cataluña (PIUC) para el invierno 2025-2026, con el objetivo de dar respuesta a la elevada demanda. Con un presupuesto de 36,8 millones de euros, el plan incluye el refuerzo en la atención primaria e intermedia.

Los sindicatos alertan de que, a pesar del plan anunciado por el departamento, no se llega a cubrir toda esa demanda de personal. “Lo que se reduce en estas fechas, sobre todo, es la actividad programada, como las visitas con el especialista o las intervenciones quirúrgicas”, explica Rodríguez. “Pero lo que se debe reforzar primero es el personal en los CAP y en los Centros de Urgencia de Atención Primaria (CUAP), ya que en no encontrar cita, los pacientes se dirigen directamente las urgencias de los hospitales”, detalla. Los CUAP han atendido 41.403 urgencias, un 15% más que en todo el mes anterior, según los datos del departamento.

La presión asistencial ha llevado a algunos centros a tomar medidas drásticas, como el hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Es el segundo año que el mayor recinto sanitario de Cataluña prohíbe que sus médicos cojan vacaciones durante todo el mes de diciembre, excepto si los profesionales solicitan libranzas compensatorias o por asuntos personales de causa justificada. “Es una normativa interna, pero no se da en todos los hospitales. El problema es que todas esas bajas, la mayoría por infecciones respiratorias de los propios trabajadores, no se están compensando”, explica Mari Àngels Rodríguez, responsable de comunicación de CC OO en Sanidad.

En el hospital de Can Ruti (Badalona), fuentes del centro explican que los trabajadores solo pueden solicitar vacaciones hasta el 15 de diciembre. Durante el periodo navideño solo es posible pedir días de libranza personal. Para ello, se divide en tres periodos que marca la dirección y hace falta entrar en rotación para librar el 25 y 31 de diciembre y el 6 de enero.

El Departamento de Salud reconoce que la presión asistencial es actualmente muy alta. Los datos de la última semana facilitados por el Govern detallan que las urgencias hospitalarias atendieron un total de 82.314 pacientes, de los cuales un 11,7% de los adultos y un 3,4% de los pacientes pediátricos requirieron el ingreso.

El hospital Clínic de Barcelona cuenta con 18 boxes individuales y una zona de observación con 14 camas, una capacidad que en los picos de la tarde y la noche se ve tensionada, con todas las sillas de la espera completas. Todos los pacientes pasan primero por el triaje en la planta baja y, después, son derivados a la segunda planta. El tiempo medio de espera en el Clínic, según explica un recepcionista, que pide no ser identificado para evitar problemas laborales, se sitúa entre las cuatro y cinco horas.

El mayor volumen de pacientes se concentra a partir de las siete de la tarde, cuando la sala de espera pasa de una media de cinco personas a unas 30. “El día empieza con las urgencias limpias y poco a poco se va llenando. El pico llega por la tarde y la noche, cuando coincidimos con hasta una treintena de personas al mismo tiempo”, señala el trabajador. Eulalia Martínez llegó a la sala de espera a las 16.00 del martes acompañada de su marido y, a las 21.00, seguía sin haber sido atendida. “No tengo ninguna queja de este hospital, llevo toda la vida viniendo, pero es verdad que con la gripe estamos esperando más de lo normal”, afirmaba.

En otros, como en el Hospital del Mar, la media de atención de urgencias diarias es de 460, según datos del propio centro. Pero la Federación de Trabajadores de Cataluña-Intersindical y la CGT denuncian que su capacidad es de 110 pacientes diarios. Por ello, la dirección del centro explica que en los últimos meses, ante la falta de personal por las bajas, el hospital ha reforzado la capacidad de hospitalización con un total de 52 camas en diferentes dispositivos. También asegura haber activado medidas de un plan específico para la temporada de invierno, que incluyen la priorización de la cirugía sin ingreso con el objetivo de reducir la demanda sobre las camas de hospitalización.

El hospital de Sant Pau ha acordado con el Dos de Maig sumar una decena de camas en un área de preingreso para evitar el colapso de las urgencias. La dirección del centro no ha dado detalles de la cantidad aproximada de trabajadores que están de baja por gripe ni de aquellos que están de vacaciones. Lo que sí afirma es que durante los días festivos encadenados, las guardias médicas están cubiertas, el servicio de urgencias está reforzado con personal de enfermería y las urgencias pediátricas cuentan con un técnico de laboratorio. “En los días laborales posteriores, se prevé garantizar las pruebas complementarias ordinarias para agilizar el diagnóstico de los pacientes ingresados”, subraya, fuentes del Sant Pau.