Las hospitalizaciones por gripe aumentan un 17% en una semana y sube la presión sobre el sistema sanitario
La incidencia de la enfermedad a mitad de diciembre asciende a 446,6 casos por 100.000 habitantes
La gripe sigue golpeando con fuerza a España, con una incidencia que sigue al alza y un aumento de las hospitalizaciones entre los grupos de mayor riesgo, especialmente personas mayores de 80 años y los niños más pequeños. Así lo refleja el informe del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) publicado este jueves, que estima una incidencia de 446,6 casos por cada 100.000 habitantes según la vigilancia en los centros de atención primaria, lo que supone un incremento cercano al 50% en comparación con la semana anterior y una fuerte presión sobre el sistema sanitario.
El informe recoge datos hasta el pasado domingo día 14. En las últimas fechas, sin embargo, comunidades autónomas y hospitales ha empezado a recoger datos que apuntan a que la oleada de este año —especialmente intensa debido a una nueva variante del virus y a que se ha adelantado cerca de un mes respecto a lo habitual—, se estaría acercando a su pico, aunque aún faltan unos días para confirmar el cambio de tendencia.
El incremento registrado entre los pasados días 8 y 14 de diciembre recogido en el informe también se nota en los hospitales, donde los ingresos han subido un 17% hasta alcanzar los 9 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa entre los mayores de 80 años asciende a a 56,2 casos y se queda en 48,8 entre los menores de un año.
Si se tiene en cuenta el conjunto de infecciones respiratorias agudas monitorizadas —gripe, covid y virus respiratorio sincitial—, el informe del Instituto de Salud Carlos III revela un descenso, con una incidencia estimada que ha bajado de 845 casos por 100.000 habitantes a 809 en una semana.
La gripe creció entre el 8 y el 14 de diciembre en todos los grupos de edad, excepto en el 5 a 19 años en el que ya ha iniciado un ligero retroceso. Los más afectados son los menores de un año, que multiplican la incidencia hasta 2.139, seguido de los niños de 1 a 4 años, que presentan una tasa de 1.596.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Un policía resulta herido en una balacera desatada en el centro de Ciudad de México
Casi el 90% de la redacción de la televisión valenciana À Punt suspende la gestión de la dirección de Informativos
Los demócratas difunden nuevas fotos de Epstein con Noam Chomsky y Bill Gates
Muere una turista al ser arrastrada por una ola en la costa de Baiona mientras hacía fotos desde las rocas
Lo más visto
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”