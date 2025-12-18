Las hospitalizaciones por gripe aumentan un 17% en una semana y sube la presión sobre el sistema sanitario

La gripe sigue golpeando con fuerza a España, con una incidencia que sigue al alza y un aumento de las hospitalizaciones entre los grupos de mayor riesgo, especialmente personas mayores de 80 años y los niños más pequeños. Así lo refleja el informe del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) publicado este jueves, que estima una incidencia de 446,6 casos por cada 100.000 habitantes según la vigilancia en los centros de atención primaria, lo que supone un incremento cercano al 50% en comparación con la semana anterior y una fuerte presión sobre el sistema sanitario.

El informe recoge datos hasta el pasado domingo día 14. En las últimas fechas, sin embargo, comunidades autónomas y hospitales ha empezado a recoger datos que apuntan a que la oleada de este año —especialmente intensa debido a una nueva variante del virus y a que se ha adelantado cerca de un mes respecto a lo habitual—, se estaría acercando a su pico, aunque aún faltan unos días para confirmar el cambio de tendencia.

El incremento registrado entre los pasados días 8 y 14 de diciembre recogido en el informe también se nota en los hospitales, donde los ingresos han subido un 17% hasta alcanzar los 9 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa entre los mayores de 80 años asciende a a 56,2 casos y se queda en 48,8 entre los menores de un año.

Si se tiene en cuenta el conjunto de infecciones respiratorias agudas monitorizadas —gripe, covid y virus respiratorio sincitial—, el informe del Instituto de Salud Carlos III revela un descenso, con una incidencia estimada que ha bajado de 845 casos por 100.000 habitantes a 809 en una semana.

La gripe creció entre el 8 y el 14 de diciembre en todos los grupos de edad, excepto en el 5 a 19 años en el que ya ha iniciado un ligero retroceso. Los más afectados son los menores de un año, que multiplican la incidencia hasta 2.139, seguido de los niños de 1 a 4 años, que presentan una tasa de 1.596.