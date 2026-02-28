La cercanía electoral tiñe por completo el Día de Andalucía

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, protagoniza este sábado en el Teatro de la Maestranza su octava entrega de medallas de la comunidad con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía. Ningún grupo de la oposición acudirá y el PSOE, que gobernó durante casi 37 años seguidos e impulsó estos reconocimientos, enviará como máxima autoridad a sus dos representantes en la Mesa del Parlamento. La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, no acudirá, como sí hizo el pasado año. “No se trata de un acto institucional, sino de una gala de autobombo de Moreno”, dijo el viernes Montero. Ningún otro ministro irá, ni siquiera el delegado del Gobierno (y secretario general del PSOE de Granada).

La izquierda a la izquierda del PSOE nunca ha estado presente, salvo cuando IU gobernó en coalición con los socialistas. Los partidos de izquierdas prefieren reivindicar el autogobierno con una manifestación. Montero irá a Moguer (Huelva) “con la gente del pueblo, con los andaluces”. Vox, desde que debutó electoralmente en España tras las andaluzas de 2018, tampoco acude. El único acto en el que estarán todos, también Montero y el ministro Luis Planas, es en el pleno extraordinario del Parlamento donde hay también un izado de bandera. Se conmemora el 46º aniversario del referéndum de 1980 por el que Andalucía accedió a su autogobierno por la misma vía que la prevista para las llamadas nacionalidades históricas.

¿Se queda solo Moreno en el acto del Maestranza? No. Se lo queda todo para él en un teatro con sus 1.800 butacas ocupadas y siendo el protagonista principal de una gala televisada por Canal Sur que rompe audiencias. A lo largo de los siete años de mandato de Moreno la entrega de medallas ha derivado en una especie de Festival de Benidorm (el antiguo) donde lo importante es ofrecer espectáculo y emoción al borde de las lágrimas. Y en ese registro, Moreno, que ha anunciado que habrá “sorpresas”, lo borda. También su portavoz parlamentario, Toni Martín, ha pronosticado que el Maestranza “se pondrá en pie pidiendo la financiación que Andalucía se merece”.

La edición de este año tiene además un componente muy sensible: la medalla a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia al pueblo de Adamuz (Córdoba) por la ayuda que prestó a los accidentados por la colisión de dos trenes el 18 de enero pasado que costó la vida a 46 personas, la mayoría de la provincia de Huelva. Es el único reconocimiento que ha partido a propuesta por unanimidad del Parlamento. El resto de premiados, como ocurre desde 1985, los decide el Gobierno andaluz.

Este año la cercanía electoral lo tiñe todo. Moreno ha vuelto a decir que las elecciones serán en junio, cuando tocan, por lo que disolverá el Parlamento en el mes de abril (tiene que haber 54 días entre la disolución y la votación). Su única inquietud no procede de la izquierda, sino de la ultraderecha. Los populares afirman que Vox va a crecer, como ha ocurrido en las recientes elecciones en Extremadura y Aragón, pero no saben cuánto y si saldrá de su bolsa de votantes o no.

La última encuesta conocida, realizada por Social Data para Publicaciones del Sur, sitúa al PP con un pie dentro y otro fuera de la mayoría absoluta (55 de los 109 escaños) que ahora tiene, con un 42,7% de los votos. El PSOE se desplomaría con un 19,4% y escarbaría más su suelo; y Vox, con un 17,6%, se situaría a 1,8 puntos de los socialistas. Estos datos son parecidos a los que publicó en diciembre pasado el Centro de Estudios Andaluces, el primero en el que la gestión tanto de Moreno como del Gobierno andaluz obtuvieron un suspenso de los encuestados que se atribuyó a la crisis de los cribados.

Con la gestión de las emergencias del accidente ferroviario y el provocado por el tren de borrascas, Moreno ha remontado el vuelo y las décimas que perdió por la crisis sanitaria las ha recuperado ahora. La oposición le reprocha un exceso fotográfico. “Hay algunos muy rápidos posando y muy lentos gestionando”, dijo Montero; “es un presidente brilli-brilli”, opinó la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.

A Moreno no le preocupan estas críticas. Ni el PSOE “porque no tiene ninguna opción de gobierno en Andalucía”. Solo mira al crecimiento de Vox porque, como dijo el jueves en la Cadena SER, en las próximas elecciones lo que hay en juego es la estabilidad, si no mantiene un gobierno con mayoría absoluta, “o el lío”.

Cada sondeo que sale del Centra, el equipo del presidente andaluz lo analiza con precisión de relojero, especialmente los microdatos que afectan a Vox. Este viernes publicó la encuesta anual sobre la Identidad de Andalucía y desde el Gobierno andaluz pusieron en circulación el día anterior el dato de que alrededor el 30% de los que simpatizan con el partido de Abascal tiene “sentimiento andaluz”. El sondeo dice que el elemento identitario con el que los andaluces se sienten más identificados es con su acento, el 88,9%; el 90% está “orgulloso” de ser andaluz; el 59,3% se siente tan español como andaluz; y el 24,9% más andaluz que español, una cifra muy alta en relación con datos de otros años.

El jueves, en la sesión de control en el Parlamento, Moreno atacó a Vox por ese flanco. “Ustedes no creen en la autonomía. Quieren cerrar el Parlamento, la RTVA, arriar la blanca y verde”, los colores de la bandera andaluza. La palabra arriar la usó una segunda vez y no la eligió al azar. Hoy Moreno estará en todas las izadas de la enseña que diseñó Blas Infante.