Fabricado en Andalucía
Cada vez son más las empresas e iniciativas que nacen y se desarrollan en la comunidad, convirtiéndose en referentes y en modelo para los que vienen detrás. Queda el reto de generar sinergias para retener el talento y el capital
Andalucía es la segunda región con más empresas activas. Pero el reto no pasa tanto por fomentar su creación, sino por desarrollar un ecosistema que acompañe a los emprendedores en su crecimiento y que fomente que los centros de toma de decisión se mantengan en el territorio. En la comunidad hay compañías, proyectos científicos, artesanos, arquitectos, diseñadores y artistas que se han convertido en referentes sin salir de la región.
En busca del ecosistema perfecto para fortalecer el tejido empresarial
"Nuestro carácter personalista hace muy difícil la deslocalización"
OPINIÓN | Hay que tomar la iniciativa
Potencial tecnológico
Andalucía no debe renunciar a posicionarse en el sector de las nuevas tecnologías. Cada vez son más las `start-ups’ líderes en sus sectores que demandan mayor compromiso por parte de las administraciones para desarrollar un tejido tecnológico competitivo que atraiga y retenga talento.
Revolución tecnológica y atracción del talento desde Jaén
Seabery y la revolución silenciosa de la soldadura
Twenix: talento tecnológico en la tierra de los invernaderos
El estudio sevillano donde se incuba el futuro de la realidad aumentada
Excelencia, cercanía e internacionalización
Los andaluces emprenden sin complejos y no tienen miedo a romper fronteras en su camino hacia la excelencia ni a hacerlo sin renunciar a unas raíces, que son la esencia que los ha convertido en referentes en ámbitos tan diversos como el agroalimentario, la moda, la arquitectura y hasta la ciencia.
Una historia de amor con el olivo y liderazgo en los aceites de alta gama
El salto de la tienda de barrio al mapa andaluz
La búsqueda de una energía limpia despliega sus alas en Granada
Cómo convertir el imaginario andaluz en lujo internacional sin caer en el cliché
Andalucía también exporta arquitectura
Singulares en artesanía y en las artes
Artistas y artesanos no han dudado en perseguir sus sueños hasta hacerlos realidad, muchas veces gracias a un entorno geográfico que les aporta la singularidad que los hace diferentes y que atrae la atención del resto del mundo hacia los rincones andaluces donde viven y crean.
El chocolate artesanal que colecciona premios internacionales
La Edad Media revivida desde el siglo XXI
Vera GRV: una carrera de vértigo desde Almería hasta Las Vegas
Canciones grabadas desde un paraíso que mira al Estrecho
Archivado En
- España
- Andalucía
- Empresas
- Cooperativas
- Covap
- Economía
- Artesanía
- Moda
- Tecnología
- Start-up
- Agricultura
- Supermercados
- Supermercados El Jamón
- Junta Andalucía
- Día de Andalucía
- Provincia Sevilla
- Provincia Huelva
- Provincia Cádiz
- Provincia Jaén
- Provincia Almería
- Provincia Málaga
- Provincia Granada
- Provincia Córdoba
- Sevilla
- Huelva
- Cádiz
- Tarifa
- Lepe
- Granada
- Jaén
- Aceite
- AOVE
- Aceite oliva
- Almería
- Educación
- Videojuegos
- Córdoba
- Málaga
- Emprendedores
- Arquitectura
- Cultura