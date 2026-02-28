Fabricado en Andalucía

Cada vez son más las empresas e iniciativas que nacen y se desarrollan en la comunidad, convirtiéndose en referentes y en modelo para los que vienen detrás. Queda el reto de generar sinergias para retener el talento y el capital

Andalucía es la segunda región con más empresas activas. Pero el reto no pasa tanto por fomentar su creación, sino por desarrollar un ecosistema que acompañe a los emprendedores en su crecimiento y que fomente que los centros de toma de decisión se mantengan en el territorio. En la comunidad hay compañías, proyectos científicos, artesanos, arquitectos, diseñadores y artistas que se han convertido en referentes sin salir de la región.

Potencial tecnológico

Andalucía no debe renunciar a posicionarse en el sector de las nuevas tecnologías. Cada vez son más las `start-ups’ líderes en sus sectores que demandan mayor compromiso por parte de las administraciones para desarrollar un tejido tecnológico competitivo que atraiga y retenga talento.

Excelencia, cercanía e internacionalización

Los andaluces emprenden sin complejos y no tienen miedo a romper fronteras en su camino hacia la excelencia ni a hacerlo sin renunciar a unas raíces, que son la esencia que los ha convertido en referentes en ámbitos tan diversos como el agroalimentario, la moda, la arquitectura y hasta la ciencia.

Singulares en artesanía y en las artes

Artistas y artesanos no han dudado en perseguir sus sueños hasta hacerlos realidad, muchas veces gracias a un entorno geográfico que les aporta la singularidad que los hace diferentes y que atrae la atención del resto del mundo hacia los rincones andaluces donde viven y crean.