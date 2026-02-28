Ir al contenido
_
_
_
_
Andalucía
28-F. Día de Andalucía

Fabricado en Andalucía

Cada vez son más las empresas e iniciativas que nacen y se desarrollan en la comunidad, convirtiéndose en referentes y en modelo para los que vienen detrás. Queda el reto de generar sinergias para retener el talento y el capital

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Andalucía es la segunda región con más empresas activas. Pero el reto no pasa tanto por fomentar su creación, sino por desarrollar un ecosistema que acompañe a los emprendedores en su crecimiento y que fomente que los centros de toma de decisión se mantengan en el territorio. En la comunidad hay compañías, proyectos científicos, artesanos, arquitectos, diseñadores y artistas que se han convertido en referentes sin salir de la región.

En busca del ecosistema perfecto para fortalecer el tejido empresarial

Resistirse a la deslocalización no debe ser una opción personal del emprendedor

"Nuestro carácter personalista hace muy difícil la deslocalización"

El éxito de Covap es, para su presidente Ricardo Delgado, vital para asegurar el relevo generacional
Laboratorios de la empresa Persán en Sevilla

OPINIÓN | Hay que tomar la iniciativa

Concha Yoldi, presidenta de Persan, apela a ser menos inconformistas para ganar influencia

Potencial tecnológico

Andalucía no debe renunciar a posicionarse en el sector de las nuevas tecnologías. Cada vez son más las `start-ups’ líderes en sus sectores que demandan mayor compromiso por parte de las administraciones para desarrollar un tejido tecnológico competitivo que atraiga y retenga talento.

Juan José Prieto, el CEO de Innovasur

Revolución tecnológica y atracción del talento desde Jaén

Innovasur, referente nacional en ciberseguridad e IA, quintuplica su facturación y su plantilla en un lustro
Adolfo García, director de operaciones, Chialing Yang, coordinadora de ventas y marketing para Asia y Basilio Marquínez, presidente ejecutivo de la empresa Seabery Soluciones, en Huelva

Seabery y la revolución silenciosa de la soldadura

La empresa onubense es líder en la enseñanza de esta técnica con realidad aumentada

Twenix: talento tecnológico en la tierra de los invernaderos

Dos treintañeros fundaron en Almería esta compañía que ayuda a aprender inglés con clases online de 26 minutos
Jaime Pichardo, Juan José Flores, Ana Molina y Fernando García, fundadores de la empresa Odders, con gafas AR en Sevilla

El estudio sevillano donde se incuba el futuro de la realidad aumentada

Odders, referente en videojuegos de realidad virtual, tiene alianzas con todas las grandes tecnológicas

Excelencia, cercanía e internacionalización

Los andaluces emprenden sin complejos y no tienen miedo a romper fronteras en su camino hacia la excelencia ni a hacerlo sin renunciar a unas raíces, que son la esencia que los ha convertido en referentes en ámbitos tan diversos como el agroalimentario, la moda, la arquitectura y hasta la ciencia.

Aceitera Castillo de Canena de Jaén

Una historia de amor con el olivo y liderazgo en los aceites de alta gama

Castillo de Canena es un referente de sostenibilidad, innovación y excelencia aceitera
Francisco Díaz, fundador de supermercados El Jamón, y su hija Mabel Díaz, actual directora general, en la sede de la empresa, en Lepe

El salto de la tienda de barrio al mapa andaluz

Supermercados El Jamón espera alcanzar los mil millones de facturación en 2027 sin renunciar a la cercanía

La búsqueda de una energía limpia despliega sus alas en Granada

El proyecto IFMIF DONES comenzará en breve la construcción de sus grandes infraestructuras

Cómo convertir el imaginario andaluz en lujo internacional sin caer en el cliché

La diseñadora cordobesa Juana Martín es la primera mujer española en desfilar en la alta costura de París

Andalucía también exporta arquitectura

Un pabellón pediátrico en Camerún, un hotel en Indonesia...son proyectos internacionales desarrollados desde la comunidad

Singulares en artesanía y en las artes

Artistas y artesanos no han dudado en perseguir sus sueños hasta hacerlos realidad, muchas veces gracias a un entorno geográfico que les aporta la singularidad que los hace diferentes y que atrae la atención del resto del mundo hacia los rincones andaluces donde viven y crean.

El chocolate artesanal que colecciona premios internacionales

Mayte Sánchez lidera desde Benajarafe Maychoco, donde elaborar tabletas de mango, aguacate y hasta boquerones

La Edad Media revivida desde el siglo XXI

Tempus Ferri produce desde Granada vestuario, armas, armaduras y atrezo de época

Vera GRV: una carrera de vértigo desde Almería hasta Las Vegas

La joven artista almeriense prepara su nuevo trabajo tras su nominación para los Latin Grammy
Punta Paloma estudios

Canciones grabadas desde un paraíso que mira al Estrecho

El Estudio Punta Paloma lleva más de 30 años siendo referente para la grabación de música en toda España

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_