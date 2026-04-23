Madrid y Málaga retomarán la conexión directa de alta velocidad a partir del próximo jueves 30 de abril

La conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid volverá el próximo jueves 30 de abril. Los trenes AVE retomarán la circulación entre ambas ciudades, según ha adelantado la Cadena SER y han confirmado a EL PAÍS fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), tres meses y medio después de que comenzaran los problemas. Primero con el tramo afectado por el accidente de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales. Y después con el derrumbe de tierras sobre la vía a la altura de la localidad malagueña de Álora causado por el tren de borrascas que azotó a Andalucía a primeros de febrero. Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes en sus páginas web.

Más allá del trágico choque de trenes de Adamuz, que afectó a un largo tramo de vía durante semanas, los problemas de la conexión entre Madrid y Málaga comenzaron el 4 de febrero. Las lluvias caídas aquel día y los anteriores provocaron el desprendimiento de un talud que obligó a Adif a cortar la vía. La primera fecha ofrecida para la reapertura de las circulaciones fue el 8 de marzo, pero poco más tarde se trasladó hasta el 23 del mismo mes porque la inestabilidad del terreno debido a las fuertes precipitaciones impidió entrar a los técnicos con la maquinaria pesada y realizar un análisis de lo que había ocurrido. Cuando lo hicieron, se produjo un nuevo retraso, esta vez más largo, que fue anunciado por el propio presidente del administrador ferroviario, Pedro Marco de la Peña, que aseguró que era “imposible” utilizar las vías en la fecha prevista. “Tenemos que cambiar el plan de acción, no podemos reabrir el 23, nos vamos a ir a una operación de mucho más calado”, dijo, y puso el horizonte a finales de abril. En todo ese tiempo, Iryo y Ouigo suspendieron sus circulaciones y solo Renfe mantuvo las suyas con salida o destino en Antequera, donde conectaba a los viajeros en autobús hasta o desde Málaga.

El retraso causó una gran polémica. Sobre todo porque se producía a las puertas de Semana Santa, periodo vacacional que suele suponer el pistoletazo de salida para la temporada turística de la Costa del Sol. El sector anunció que el corte prolongado supondría pérdidas millonarias y, más tarde, los empresarios hoteleros calcularon 300 millones de euros directos y 1.300 millones de euros de manera indirecta. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, repitió la cifra —que nunca fue explicada en detalle— y el consejero de Turismo, Arturo Bernal, dio por perdida “definitivamente” la Semana Santa. El servicio de trenes hasta Antequera, los refuerzos entre Málaga y Madrid en el aeropuerto y el buen tiempo acabaron con las negativas previsiones con la ayuda del turismo internacional, que llenó los hoteles.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, litigó duramente las críticas asegurando la complejidad de los trabajos de reparación del tramo en Álora. “Las posibilidades son las que son: están limitadas por la física”, indicó en un video donde explicó que en la zona de trabajo no había más espacio que para las 23 máquinas y 75 personas que trabajaban durante las 24 horas del día, en turnos. “Nos hemos visto obligados a desmontar completamente ese talud, sacar toda la tierra que tiene y desmontar también el muro para dar una solución definitiva y segura a la línea”, decía entonces. “Es difícil entender la magnitud de la obra que ha habido que afrontar en Álora para recuperar la línea Sevilla-Málaga de alta velocidad, repetía este mismo martes en su cuenta de X (antes Twitter) que acompañaba con un vídeo de la evolución de las tareas sobre el terreno.

El administrador de infraestructuras ferroviarias confirma ahora que la circulación se retomará el próximo jueves, eso sí, con una sola vía en funcionamiento. El presidente de Adif ya informó que sería así por la necesidad de demoler un muro, trabajos que se extenderán hasta verano; e instalar después uno nuevo, lo que se prevé se alargará hasta finales de año. Ello retrasará “unos minutos”, según explicó el responsable del administrador ferroviario el trayecto, pero permitirá que vuelva la circulación directa entre Málaga y Madrid.