Adif responde a las quejas por el corte de la alta velocidad entre Madrid y Málaga hasta final de abril: “Es una cuestión de seguridad”

El cierre al menos hasta la última semana de abril de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga, a la altura de Álora (Málaga), responde a “una cuestión de seguridad”. Así de tajante ha contestado el gestor de la infraestructura Adif al aluvión de quejas recibido desde el sector turístico andaluz y administraciones como el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Andalucía por el aplazamiento de un mes para la normalización del servicio. La compañía dependiente del Ministerio de Transportes preveía la reapertura de la línea para este 23 de marzo, pero los trabajos en Álora, donde se repara el talud que colapsó el 4 de febrero sobre las vías por el efecto de las borrascas que azotaron el mes pasado a Andalucía, aconsejan ampliar el corte entre Antequera y la capital malagueña.

El desprendimiento de tierras motivó el colapso de 300 metros de un muro de contención, en cuya reconstrucción está trabajando Adif. “La recuperación de la circulación será no antes de la última semana de abril, una previsión que se revisará cada 15 días en función del desarrollo y evolución de las obras”, ha insistido esta mañana la compañía pública, que también habla de la necesidad de “garantizar la seguridad de los trabajadores”.

En la última inspección programada del muro, del pasado mes de diciembre, “no se detectaron deformaciones ni defectos”, se argumenta desde la compañía dependiente del Ministerio de Transportes. Una vez ocasionado el derrumbe, la estructura en su conjunto y su entorno se han sometido a un análisis del que se ha derivado la necesidad de suprimir buena parte del muro que continúa en pie. Los trabajos comenzaron a finales de febrero, una vez que se aseguró la estabilidad del terreno.

“Durante este periodo se planificaron las tareas de consolidación de una torre de alta tensión de REE [Red Eléctrica] en las proximidades, que se ha previsto concluyan la semana que viene; así como el dispositivo técnico y humano que trabaja actualmente en la retirada de tierras y el desmontaje parcial del muro”, concluye en sus explicaciones el portavoz de Adif.

Los servicios de alta velocidad entre Madrid y Málaga se han visto seriamente afectados desde el 18 de enero, cuando se registró el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y se produjo un primer corte en el eje Madrid-Sur. El tráfico hasta Sevilla pudo recuperarse con la reforma de ese tramo de vía en la provincia de Córdoba, pero no así la continuidad hasta Málaga por el citado derrumbe de tierras en Álora. Solo Renfe presta servicio entre Madrid y la ciudad de Málaga al haber establecido un servicio de transporte alternativo en autobús, de una hora de duración, entre Antequera y la propia Málaga.

Los hoteles alertan del impacto en el turismo

La Junta de Andalucía advirtió de que se plantearía medidas legales si en Semana Santa, que comienza el 29 de marzo, no estaba restablecida esta conexión. Los empresarios del sector turístico andaluz calculan que sin trenes hasta el 23 de marzo habrían dejado de ganar 300 millones de forma directa y 1.300 millones de manera indirecta, cifras que ya expone la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Desde Adif se da respuesta con argumentos de seguridad por encima de los esperados impactos económicos, mientras que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) apela al impacto negativo en el turismo. “El restablecimiento del servicio debe hacerse con absoluta garantía de seguridad, porque es lo primero que debemos exigir todos. Ahora bien, es innegable que esta situación, si se prolonga, tendrá un impacto muy significativo en el turismo en un momento clave para el sector”, ha señalado Jorge Marichal, presidente de Cehat.

En un comunicado, la patronal recuerda que las interrupciones en las líneas de alta velocidad que unen Andalucía con el resto de España se producen en un escenario ya complejo para el transporte, debido al encarecimiento de los carburantes. “Esta subida de costes está repercutiendo directamente en todos los medios de transporte, con tarifas al alza que limitan la capacidad de los viajeros para optar por alternativas. Un incremento de costes puede provocar que muchas personas decidan no viajar y un descenso de la movilidad repercutiría en el conjunto de actividades económicas del destino, afectando al conjunto de la economía local, ya que el turismo genera un importante gasto en los destinos receptores”. Las principales implicaciones negativas del alza del combustible se están produciendo, según Cehat, tanto en el transporte aéreo, el transporte discrecional por carretera y el transporte en vehículo privado, que es el utilizado por la mayoría de los españoles para sus desplazamientos en esta temporada primaveral. “La conectividad es un factor determinante en la toma de decisiones del viajero. Si a la incertidumbre ferroviaria se suma el encarecimiento de otros medios de transporte, se reduce notablemente la competitividad de nuestros destinos”, precisó Marichal.