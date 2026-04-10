El uso de la alta velocidad cae un 32% en febrero tras Adamuz, su mayor bajada desde la covid

La cifra de viajeros en el tren de larga distancia se recortó en febrero un 3% respecto al mismo mes de 2025, y cayó hasta los 2,65 millones de usuarios en el conjunto del país. El paso atrás se produjo en el mes siguiente al accidente de Adamuz (Córdoba) ocurrido el 18 de enero y que afectó a la circulación ferroviaria habitual en todas las conexiones entre Madrid y Andalucía. Los cortes a lo que se sometió toda la red en la mitad sur del país y las revisiones y prevenciones en otros corredores como el de Madrid-Cataluña han desplomado el uso de la alta velocidad en España en el segundo mes del año, con un retroceso del 32,1% y con 2,16 millones de clientes. Es el peor dato desde febrero de 2021, en plena pandemia de la covid. El resto de la larga distancia perdió un 18,3%, bajando a 485.000 usuarios.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la agencia Efe, ese retroceso contribuyó a que el conjunto del uso del ferrocarril cayera en el segundo mes de 2026 un 15,8% interanual, hasta los 48,97 millones.

Las cifras de febrero también recogen otras incidencias ocurridas en la red ferroviaria española durante enero y febrero, incluidas las de los servicios de Rodalies (las cercanías de Cataluña). El uso de los cercanías, en total, bajó un 13,8% interanual, y la media distancia descendió un 29,3%.

En conjunto, el transporte público español fue utilizado en febrero por más de 470,1 millones de pasajeros en todas sus modalidades, un 0,1% menos que un año antes.

Más en autobús

El transporte urbano fue utilizado por más de 299,5 millones de viajeros en febrero, un 2% más, mientras que el interurbano cedió un 4,2%, quedándose en 129,4 millones de viajeros. En el interurbano, aparte del ferrocarril, el autobús creció un 5% en viajeros (76,6 millones), mientras que el aéreo cayó un 1,8% (transportando a 3,27 millones de pasajeros) y el marítimo un 6,9%.

Más de 41,1 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en febrero, lo que supuso un descenso del 1,4% en tasa anual.