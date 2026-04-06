El sol puede con el AVE: Málaga mejora sus cifras turísticas en Semana Santa a pesar de las previsiones pesimistas

Lo avisaban desde distintos hoteles de Málaga a mitad de Semana Santa: el porcentaje de habitaciones vendidas era alto y en los días más grandes, como jueves y viernes, no había ni una libre. Este lunes, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha informado de que la ocupación media durante todo el periodo —del 27 de marzo al 6 de abril— ha alcanzado un 82,85%. La cifra supera en casi un 10% las previsiones que enviaron a finales del mes pasado, cuando sostenían que se quedaría en un 73,47% como consecuencia de la desconexión ferroviaria. La realidad final indica que la capital malagueña y todo su litoral ha sobrevivido sin AVE con datos mejores incluso que los registrados en 2025 (80,1%) y 2024 (75,9%) con la ayuda del buen tiempo y el empujón del turismo internacional. Hoteles como Well & Come, en Málaga, ha cerrado al 99% de ocupación. La bola de cristal falló esta vez.

A principios de año, la patronal hotelera tenía esperanzas en la Semana Santa porque cada vez que se celebra en abril, al que se le presuponen mejores temperaturas que en marzo, las reservas aumentan. El optimismo lo truncó el talud que cayó a las vías del tren en las borrascas de febrero, sobre todo cuando Adif modificó hasta tres veces la fecha de reapertura, prevista ahora para finales de mes. El mismo día que se supo que no habría conexión directa de alta velocidad entre Madrid y Málaga todo se convirtió en pesimismo. Y los empresarios hoteleros llegaron a calcular 1.300 millones de euros en pérdidas ―directas e indirectas— en todo el periodo sin AVE. Y ponían el acento en Semana Santa, clave para el sector. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, dijo entonces que daba por “perdida definitivamente” esa semana. La consejera de Economía, Carolina España, amenazó con llevar al Gobierno a los tribunales para recuperar las mermas por “responsabilidad patrimonial”. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, también hizo suya la cifra de 1.300 millones para mostrar el impacto del tren. El único que ponía mesura era el alcalde malagueño, Francisco de la Torre, que aseguró que la incidencia sería “mínima” tras comprobar los datos de consultas en los puntos turísticos municipales en los primeros días. El balance final, de hecho, ha sido de 68.657 visitantes, un 1% superior al del año pasado. Solo el 5% procedían de Madrid.

Tribuna de la plaza de la Constitución, el pasado 1 de abril. Álvaro Cabrera

La realidad ha superado las previsiones. Aehcos ha indicado que la ocupación media de la Semana Santa de 2026 ha sido del 82,85 “superando ligeramente las previsiones iniciales” —aunque estas eran de casi diez puntos menos— y mejorando los datos de 2025 y 2024, aunque dos puntos por debajo de 2023, según sus propios datos. En los días clave de este periodo, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la cifra subió al 85,2%, mejorando también a los años anteriores y lo que habían previsto a finales del mes pasado. De hecho, cuando el 26 de marzo hicieron públicos sus cálculos, decían que el descenso de las reservas —que finalmente no ha ocurrido— estaba “más vinculado a los problemas de conectividad que a factores climatológicos”. Ahora, sin embargo, la patronal asegura que los “niveles de ocupación elevados” se deben al buen tiempo. “Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados”, ha subrayado ahora su presidente, José Luque, sobre unos días de pleno sol, temperaturas que rondaron los 25 grados y ni una gota de lluvia. “La combinación de demanda nacional [22%] e internacional [78%] ha permitido, además, mantener niveles satisfactorios”, ha añadido Luque.

Entre las distintas zonas analizadas por los hoteleros, los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena, con un 90,30%, seguido de la Costa Oriental (Axarquía), que alcanzó un 86,67%. Le siguieron Torremolinos (85,85%), Mijas (84,90%) y Málaga–Rincón de la Victoria, que ha alcanzado un 84,51% de ocupación. En la capital, precisamente, el hotel Only You Málaga ha registrado un 93,1% de ocupación, dos puntos por encima que el año pasado. “Contentos con los resultados”, asegura Ana Paneque, directora del establecimiento, con 93 habitaciones y un precio medio para estos días festivos de 425 euros por noche. “Nosotros hemos cerrado al 99% de ocupación”, añade Inmaculada Muñoz, gerente del hotel Well & Come, quien dice que para alcanzar esas cifras han debido bajar “un poquito” las tarifas de las habitaciones. El empleo también ha sido arrastrado por los efectos del buen comportamiento turístico: hay 1.863 demandantes de paro menos en marzo y 14.307 afiliados más a la Seguridad Social. Un informe de Randstad decía, a mitad del mes pasado, que las contrataciones durante la Semana Santa iban a caer en Málaga.

Antes incluso de que se conocieran las cifras, el PSOE había pedido este mediodía al presidente andaluz y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, “que rectifiquen y pidan disculpas a la ciudadanía” tras confirmarse que Málaga ha vivido la que, en su opinión, es “la mejor Semana Santa de toda la historia”, como ha indicado el portavoz municipal, Daniel Pérez. “El éxito arrollador”, ha dicho Pérez, “ha desmontado por completo la campaña de desprestigio” orquestada por los populares.“La ciudad ha estado esplendorosa y la Semana Santa se ha podido dar en sus mejores condiciones”, ha subrayado. “La ciudad se ha visto atacada por la irresponsabilidad de Moreno Bonilla y de Paco de la Torre, que lo único que quisieron hacer es intentar dañar a la ciudad para sacar rédito político atacando al Gobierno de España. Ahora, con los resultados que hemos tenido, lo que tienen que hacer es pedir perdón”, ha sentenciado.