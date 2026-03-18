Moreno cuestiona ahora la “cadena de información” en la crisis de los cribados y deja de apuntar a los radiólogos

Hasta ahora, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, siempre había apuntado al ex jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, Javier Castell, a la hora de enumerar las responsabilidades que se cobró su Gobierno como respuesta a la crisis de los cribados. Él era, junto a la responsable de la Unidad de mama, el único facultativo médico de una lista de cargos de designación política, entre los que se encontraba la entonces consejera, su viceconsejera, el director en la Salud Pública y el delegado de Salud de Sevilla -gerente del centro hospitalario sevillano hasta enero de 2025-. Tras las informaciones publicadas por este diario que constatan que ese profesional sanitario ya alertó, en 2023, primero, y en abril del año pasado, después, de los problemas que estaban provocando las demoras en la lectura de pruebas por la escasez de la plantilla, el dirigente popular ha matizado la versión de lo ocurrido, cuestionando el funcionamiento de una cadena de información que no trasladó esas alertas hasta los terminales políticos más altos.

“Se tomaron medidas contundentes: como falló la cadena de información, el cambio de toda la cúpula de la Consejería de Sanidad”, ha dicho el presidente de la Junta tras la reunión del Consejo de Gobierno, que este miércoles se ha celebrado en Huelva. Y al aludir a los responsables no ha citado a Castell, que fue forzado a dimitir el pasado 21 de octubre, a quien hasta ahora siempre se había referido de manera muy directa. Si el 9 de marzo en El Hormiguero, aludía a él de esta manera: “Por supuesto, el jefe de servicio, que era un funcionario, que en ese momento tenía la responsabilidad en esa materia”, este mediodía solo se ha referido a los cargos de designación política: “Se tomaron medidas muy drásticas, asumiendo, como responsabilidades, en este caso, políticas: consejería, viceconsejería, director en la Salud Pública, delegado de Salud de Sevilla. Se actuó, precisamente, conforme a esas responsabilidades”.

Moreno no ha respondido a por qué la Junta no adoptó medidas cuando desde el servicio de Radiodiagnóstico se trasladó un plan de choque en mayo de 2023 para tratar de paliar las demoras en el análisis de mamografías, y en abril de 2025 se les trasladó una hoja de Excel con el número de pruebas diagnósticas que se habían dejado de hacer mensualmente ante a la imposibilidad de encontrar sustitutos para las bajas temporales de los radiólogos por los recortes en personal impuestos desde la dirección del Servicio Andaluz de Salud. El presidente se ha circunscrito a las medidas que el Gobierno adoptó una vez conocida la crisis y que, ha sostenido, han permitido que “el sistema de cribados saliera reforzado”.

Las mujeres víctimas de esos fallos, sin embargo, no están satisfechas. “Nos parece terrible que hayan ocultado la verdad. Me parece terrible que sigan diciendo que esto ya se ha acabado”, ha afirmado a este diario Ángela Claverol, presidenta de Amama, para quien conocer que entre el 1 de enero y el 21 de octubre -cuando fue cesado Castell- se habían dejado de realizar 6.400 mamografías, solo refuerza las reclamaciones y advertencias que han estado lanzando a la Junta en estos meses. “Cuando nosotras decíamos que había 4.000 llamadas en Amama, éramos unas mentirosas, pero es que había 6.000 mamografías pendientes, solo en el Virgen del Rocío, y ojo porque esto no se circunscribe al Virgen del Rocío, se circunscribe a toda Andalucía”, dice en referencia a cuando la Consejería de Sanidad les reclamó oficialmente los datos de esas 4.000 mujeres por diferir de la cifra de 2.317 que siempre ha dado la Junta. “Qué falta de empatía”, abunda.

Claverol tampoco está satisfecha con la asunción de responsabilidades del Gobierno de Moreno. “Es terrible que el cargo de gerente del SAS siga intacto con estas informaciones. Nosotras queremos depurar responsabilidades políticas”, indica para advertir que la Junta “se equivoca” dando por finiquitado el tema de los cribados: “Hay 157 reclamaciones patrimoniales de mujeres que no han sido contestadas. Ellas necesitan paz”.

La crisis llega al Congreso

La crisis de los cribados ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE de Andalucía a la Junta, María Jesús Montero, ha reprochado la “falta de diligencia” de la Junta a Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, mano derecha de Moreno cuando formó parte de su primer Ejecutivo, y quien le suele interpelar por asuntos de Andalucía. “¿Es verdad que en más de dos ocasiones los radiólogos del Virgen del Rocío les alertaron del colapso del servicio?”, ha concluido su intervención la dirigente socialista.

En la comunidad, su número dos, María Márquez, ha tildado al presidente andaluz de “cínico” por su actitud ante la crisis. “No hay consejero tramposo ni presidente cínico ni propaganda que tape la responsabilidad del Gobierno andaluz en esta tragedia”, ha icho en su cuenta de X, en alusión también al consejero de Sanidad, Antonio Sanz. En la misma línea se ha manifestado su compañera de partido en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, que ha reclamado “que se hagan públicos hoy mismo” los dos documentos que el Servicio de Radiodiagnóstico remitió a la gerencia del Virgen del Rocío alertando de las demoras en las pruebas diagnósticas y que ha pedido a Sanz, al que ha llamado “rey de las cloacas y un experto en mentir”, que deje su cargo.

Los socialistas andaluces van a proponer en el próximo pleno del Parlamento -que muy probablemente sea el último de esta legislatura- que la Junta se persone en las denuncias del cribado del cáncer de mama, “igual que ha hecho” con la tragedia ferroviaria de Adamuz , según ha señalado Márquez, y una proposición no de ley sobre los cribados en el sistema público de salud, tal y como ha avanzado Férriz. Adelante Andalucía, por su parte, también ha indicado este miércoles que pedirá que el consejero de Sanidad comparezca en el pleno para que dé explicaciones de las últimas informaciones publicadas por EL PAÍS, “porque le están echando toda la culpa al mismo profesional que demuestra ahora con documentos que comunicó el problema y que se podía haber evitado”, ha dicho su portavoz, José Ignacio García.

Desde Vox, Ignacio Gavira considera que quién tendría que dar la cara y asumir “responsabilidades políticas” no es Sanz, que lleva unos meses, sino el presidente de la Junta, -que lleva ocho años- por la crisis del cribado de cáncer de mama, que es “consecuencia del recorte en recursos económicos y en personal”. La portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez, también ha sostenido que debe ser Moreno quien debe responder a lo sucedido y no la consejera de Sanidad, cesada cuando estalló la crisis. La parlamentaria, como han hecho también el resto de dirigentes de las formaciones de izquierdas, ha lamentado que desde la Junta se haya “criminalizado a las mujeres que han puesto sobre la mesa un problema que estaba provocando dolor, sufrimiento e incluso alguna muerte”.

El PP, por su parte, ha defendido que se actuó “de forma honesta y eficaz”. Su portavoz parlamentario, Toni Martín, sí ha sido más duro con las reacciones del PSOE que ha tildado de “absolutamente miserables”. En su opinión -y en sintonía con el presidente autonómico- el Gobierno andaluz asumió responsabilidades políticas que supusieron la dimisión de seis altos cargos, entre ellos, la penúltima consejera de Salud y ha comparado esta situación con la del accidente ferroviario. “¿Han visto dimitir a alguien por algo en el Gobierno central como el accidente de Adamuz con 46 muertos?”.