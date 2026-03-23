La Universidad de Cádiz presenta en el Congreso una web con miles de documentos de la Constitución de 1812

La Constitución liberal de Cádiz conocida como La Pepa, promulgada por un decreto el 18 de marzo de 1812, puede estudiarse desde ahora por investigadores y curiosos con un alud de documentación a través de la página web (constitucion1812.uca.es) que se presentó este lunes en el Congreso de los Diputados. La Universidad de Cádiz lleva promoviendo desde hace 25 años una investigación que se ha plasmado en una herramienta digital en la que se han volcado, entre otros, los 3.300 documentos originales que testimonian que La Pepa se juró, en un entorno de fiestas populares, en cientos de municipios y localidades de España y Latinoamérica.

El acto de presentación de los resultados del proyecto Publicación y jura de la Constitución de 1812, dirigido por el Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico de la Universidad de Cádiz, se llevó a cabo además en una sala especialmente simbólica del Congreso, la sala Clara Campoamor, en presencia de decenas de investigadores, historiadores y cargos electos de esa provincia. El evento lo inauguró la vicepresidenta tercera de la Cámara, la diputada gaditana del PSOE, Esther Gil, que destacó lo que la Constitución de 1812 encarnó como “puerta de modernidad” y “primera chispa del constitucionalismo” de una España invadida por las tropas napoleónicas en gran parte del territorio.

El portal digital constitucion1812.uca.es facilita desde ya a tan solo un clic de distancia cientos de documentos compilados durante lustros por el investigador José Luis Márquez Fernández, y el coordinador del proyecto, Alberto Ramos Santana, para desentrañar cómo se llegó en aquel contexto a la redacción de aquella pionera Constitución y lo que significó, para Cádiz, el resto de España y Latinoamérica.

La plataforma ofrece acceso, por ejemplo, a los 3.236 documentos originales con el testimonio de dónde y cómo se juró La Pepa en aquella época, destacando las 556 localidades radicadas en Andalucía y las 500 en Galicia, muy por encima de otras zonas donde apenas se plasmó ese juramento, como el País Vasco. Las denominaciones territoriales han sido actualizadas para facilitar la labor pedagógica.

La Constitución de 1812 se aprobó en las Cortes desplazadas excepcionalmente a Cádiz por la invasión de las tropas francesas de Napoleón, cuenta con 380 artículos y se tarda en leer íntegra unas dos horas. Los investigadores han comprobado ese tiempo de lectura porque fue una de las obligaciones que se marcó entonces como ceremonia para intentar explicar el texto y su significado lo más posible, hasta el punto de editar ediciones de bolsillo y precisar que para celebrar el acontecimiento deberían de organizarse festejos revolucionarios con baile y bandas por todos los pueblos, con misas, salvas de honor e iluminación extraordinaria.

Entre los legajos aportados por los servicios de documentación del Congreso de los Diputados figura, como destacó Miguel Ángel Gonzalo Rojas, el director de ese departamento, un papel rescatado y que figura en la Biblioteca Nacional en el que se instaba al rey Fernando VII, el deseado, a que jurara La Pepa que limitaba su poder absoluto. No la juró. Dos años después la derogó y declaró nula.