Una marcha en silencio reclama en Santander responsabilidades por las seis muertes en la pasarela de El Bocal

Decenas de personas durante la marcha silenciosa 'Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal', este domingo.

Medio millar de personas ha marchado en silencio este domingo por el centro de Santander en una manifestación en la que han reclamado que se asuman responsabilidades por la muerte de los seis jóvenes que cayeron al mar el pasado 3 de marzo tras ceder una pasarela en la costa norte de la ciudad. “Es el momento de reconocer los errores”, ha reclamado Carmen Martínez, portavoz de las asociaciones vecinales, ecologistas y sociales que han reunido a unas 400 personas.

Los manifestantes han pedido que ningún espacio público quede “desatendido o en tierra de nadie” por parte de las Administraciones públicas y que las muertes de los seis estudiantes “no sean en vano”, ni vuelva a repetirse una “tragedia semejante”.

La protesta ha partido de la Delegación del Gobierno en Cantabria a las 12.00 tras una pancarta en la que se leía: “Por la verdad y la dignidad de las víctimas del Bocal”. Al llegar a la plaza del Ayuntamiento de Santander, Martínez ha leído el manifiesto. Desde la “serenidad”, ha afirmado que este suceso “no ha sido un accidente” y ha enfatizado que “pasear por la ciudad y por sus espacios naturales no puede convertirse en un riesgo para la vida”.

“Exigimos conocer que falló, por qué y en qué circunstancias. Exigimos verdad, transparencia y responsabilidad institucional sobre una tragedia evitable. Exigimos que nada ni nadie obstaculice las investigaciones ni intente frenar las diligencias necesarias”, ha leído. También ha pedido a las Administraciones públicas, “gobierne quien gobierne“, que actúen con “rapidez, rigor y sentido de la responsabilidad“.

Los colectivos han reclamado cambios en la manera en que las instituciones se relacionan con los vecinos, para que “escuchen sus reivindicaciones y atiendan sus advertencias”. “Es el momento de reconocer los errores y asumir responsabilidades. Es el momento de dar ejemplo para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse por desidia o negligencia”, ha añadido.

“Entre el dolor y la incredulidad”, se han reunido para honrar la memoria de Lucía San Martín (Camargo, 22 años), Xabier Bayón (Balmaseda, 21 años), Celia Lage (Baracaldo, 19 años), Eunate Hervas (Baracaldo, 19 años), Lluna Vallejo (Almería, 20 años), y Elena Sirbu (Guadalajara, 20 años). No se han olvidado de Ainara, la única superviviente de la caída, que se mantiene hospitalizada, a la que han deseado una pronta recuperación. Durante el acto han guardado un minuto de silencio por las víctimas, roto por un aplauso de cierre.

En la movilización han participado representantes de las asociaciones vecinales, culturales y ecologistas convocantes, así como los líderes de los partidos políticos de la oposición local Daniel Fernández (PSOE), Felipe Piña (PRC) y Keruin Martínez (IU), y otros representantes de la Corporación y de partidos políticos sin representación.

Por este suceso hay una investigación judicial abierta. La instructora ha citado el próximo 27 de marzo como investigada a una agente de Policía Local que desatendió el aviso del 112 alertando del mal estado de la pasarela un día antes del accidente. Además de la policía, tendrán que comparecer, en calidad de testigos, los dos ciclistas que alertaron de que la pasarela se había desplomado; el vecino que avisó al 112; y los dos agentes de la Policía Nacional que efectuaron la inspección ocular tras el accidente.

El Ayuntamiento y el Ministerio de Transición Ecológica han sido requeridos para que entreguen expedientes administrativos y demás informes técnicos del proyecto de ejecución y construcción de la senda costera de la que forma parte la pasarela, y también han de remitir a los juzgados “todos aquellos de los que dispongan sobre el estado de conservación y mantenimiento”.