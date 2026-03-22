Muere un aficionado del Racing tras ser agredido por un hombre que vestía la camiseta del Albacete

Vista de los Campos de Sport de El Sardinero, este lunes en Santander en una imagen de archivo.

Los implicados, ambos vecinos de Santander, discutieron en la calle y la víctima cayó y se golpeó la cabeza

Un aficionado del Racing de 53 años falleció este sábado en Santander después protagonizar una discusión en plena calle con otro hombre que vestía una camiseta del Albacete, según informan fuentes policiales. Los hombres, ambos vecinos de Santander, se enzarzaron y la víctima mortal terminó cayendo sobre una tapa de alcantarilla que sobresalía del terreno y con la que se golpeó la cabeza, precisan fuentes conocedoras de la investigación. El agresor ha sido detenido y será puesto a disposicición judicial este lunes.

El suceso ocurrió sobre las 16.00 de ayer en la Plaza Simón Cabarga. Faltaba apenas un cuarto de hora para que el Racing y Albacete, ambos en Segunda División, disputaran un partido en los Campos de Sport de El Sardinero, cuando la Policía recibió un aviso ciudadano de una agresión en plena calle. Las patrullas que acudieron la plaza, situada a un kilómetro del estadio, encontraron a dos hombres atendiendo a la víctima. El agredido estaba tumbado en la calle y tenía “una herida sangrante a la altura de la cabeza”, señalan fuentes policiales.

Los servicios de emergencia realizaron las primeras asistencias al herido y lo trasladaron hasta las urgencias del hospital Marqués de Valdecilla, donde murió poco después.

La Policía Nacional localizó y detuvo en el lugar al presunto autor de los hechos. Lo trasladaron a dependencias policiales y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Tras las primeras averiguaciones, que relacionan la discusión y la agresión con la afición de los hombres a los respectivos clubes deportivos, los agentes han dado cuenta a la Oficina Nacional de Deportes, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.