Pedro Sánchez: “Estados Unidos se beneficia de la falta de voluntad de muchas naciones de reformar el orden internacional”

Pedro Sánchez ha advertido del “claro desafío procedente de la Administración de Estados Unidos a la hora de debilitar y socavar el orden internacional”, ya sea con la guerra de Ucrania, la de Gaza o ahora la de Irán. El presidente del Gobierno español ha dialogado durante más de una hora con los dos presentadores del podcast británico The Rest is Politics, uno de los productos informativos más exitosos de los últimos años. “[Estados Unidos] se está beneficiando de la falta de voluntad de muchas naciones, frente a la actual Administración estadounidense, de reformar y actualizar el orden internacional para el siglo XXI. Eso no significa que tengamos que retroceder al siglo XIX, pero sí debemos reparar lo que ya no funciona en el orden internacional, mientras preservamos las cosas que sí funcionan”, ha explicado.

Sánchez ha recibido en la Moncloa a dos personajes excepcionales de la política británica reciente: Alastair Campbell, el legendario jefe de comunicación y spin doctor del ex primer ministro laborista, Tony Blair, y Rory Stewart, exministro del Partido Conservador, hoy disidente de los tories y enemigo acérrimo de Boris Johnson. Más allá de sus títulos y cargos, Campbell y Stewart son el producto de ese Reino Unido excéntrico, complejo y sofisticado, capaz de lo peor y lo mejor. Campbell se labró una reputación bien merecida como estratega comunicador en los mejores años del Nuevo Laborismo. Stewart, hijo de un alto cargo del espionaje británico, tutor educativo de los príncipes Guillermo y Enrique, viajero inglés capaz de recorrer a pie Afganistán durante dos años y escribir un libro, fue sobre todo, un testigo privilegiado y escarmentado del poder y un brillante analista de sus carencias y sus errores.

Ambos han logrado acumular millones de oyentes dentro y fuera de Reino Unido con una receta simple: analizar en profundidad, con conocimiento, sin sectarismo, con respeto mutuo, los temas más complicados de la geopolítica actual.

Contra el Brexit

“Con todo el debido respeto, mi esperanza es volver a tener al Reino Unido dentro de la Unión Europea”, ha señalado Sánchez a sus interlocutores, que han escuchado por primera vez de boca de un dirigente europeo un deseo expreso de reparar con todas sus consecuencias el desastre del Brexit. “El Brexit fue una pérdida terrible, no solo para el Reino Unido sino también para la Unión Europea. Perdimos a uno de nuestros principales actores políticos en lo que a política internacional se refiere, y en lo que se refiere también al estado del bienestar de la UE en su conjunto”, explicaba en la conversación el presidente del Gobierno. Sánchez admite que se trata de un debate complejo, y que conlleva el riesgo de polarizar una vez más a la sociedad británica, pero cuestiona que Londres haya conquistado una mayor soberanía después de salir de las instituciones de Bruselas. “Es una cuestión del marco en que te mueves. En mi opinión, el modo en que el Reino Unido puede adquirir más soberanía es formando parte de un proyecto político más amplio, en este caso de la Unión Europea”, ha dicho.

Campbell y Stewart han tratado en muchos de sus programas el desafío de la inmigración irregular, el principal problema para los británicos según todas las encuestas. El planteamiento del Gobierno español, han sugerido, es un desafío directo y una alternativa a la política xenófoba de Donald Trump en Estados Unidos y un modelo posible para el primer ministro laborista, Keir Starmer, acusado de replicar las fórmulas de la ultraderecha con sus políticas migratorias de mano dura.

“Uno de los mayores errores que están cometiendo Trump y la actual Administración estadounidense es el de cerrar sus fronteras y equiparar a toda la migración con el crimen y la violencia. La realidad es justamente lo opuesto. En España, por ejemplo, la migración supone el 10% de los ingresos de nuestro sistema de Seguridad Social, mientras que solo consume el 1% del gasto público”, explicaba Sánchez, que ha hablado en inglés con los anfitriones del podcast durante toda la conversación.

Los dos presentadores aplauden la postura de Sánchez respecto a la tragedia de Gaza, y el hecho de haber definido como genocidio la actuación de Israel en la franja, pero el presidente del Gobierno ha esquivado la cuestión de Campbell, algo más comprensivo durante el último año con las razones del Gobierno de Netanyahu para responder al ataque de Hamás del 7 de octubre: “¿Cree usted que Netanyahu es un criminal de guerra?”, ha preguntado. “No me corresponde a mí responder. Pero creo que Israel está hoy más aislado internacionalmente que antes de la guerra. ¿Por qué? Porque el primer ministro Netanyahu tomó la decisión errónea a la hora de responder al ataque terrorista de Hamás. Ataque que, por cierto, condenamos desde el primer día”, ha dicho Sánchez.

Campbell y Stewart han preguntado al presidente del Gobierno por su alianza de gobierno con una coalición diversa de partidos separatistas o a la izquierda del PSOE, y también por los casos de corrupción que afectan a su partido o las investigaciones judiciales a miembros de su familia. Pero su programa se centra sobre todo en política internacional, y tampoco disponían de los datos o el conocimiento de fondo de los entresijos domésticos de España, con lo cual han sido poco incisivos y sin ganas de réplica. “Al final del día, el hecho de presidir un Gobierno de coalición en minoría me ha hecho mejor primer ministro. Porque no solo por convicción, también por obligación, debo hablar un montón con el resto de grupos que componen la mayoría”, explicaba Sánchez a dos británicos acostumbrados a un bipartidismo histórico, que comienzan a contemplar con pavor que la política del Reino Unido lleva camino de fraccionarse entre cinco o seis partidos.