PP y Vox acercan posiciones en Extremadura: “Parece que todo se acelera”

Una semana después de que María Guardiola abandonó entre lágrimas el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura tras tumbar Vox por segunda vez la investidura de la candidata del PP, ambas formaciones dan un importante paso hacia el entendimiento. Este viernes, casi tres meses después de las elecciones autonómicas, el Partido Popular y los ultras han sellado un acuerdo para aprobar un nuevo decreto ley que pretende garantizar el “funcionamiento ordinario de la Administración y evitar la paralización de servicios públicos en la región” mientras el Gobierno autonómico sigue en funciones. “Ahora ya sí estamos en el marco que creemos que es el ideal para llegar a ese acuerdo, un marco de negociación constante, de continuas idas y venidas de puntos de vista”, ha señalado el líder de Vox extremeño, Óscar Fernández Calle, en declaraciones a los medios. “Según sus palabras, parece que todo se acelera”, reconocen fuentes del Ejecutivo de Guardiola. “Esto es muy importante para la investidura”, añaden.

Hay una fecha clave. Y es este próximo domingo, cuando se celebran elecciones en Castilla y León, las terceras del carrusel de comicios autonómicos. Porque los populares sostienen que ese es el verdadero motivo por el que no se han fraguado acuerdos de gobierno ni en Extremadura ni en Aragón. El portavoz parlamentario de la formación ultra fue especialmente duro con Guardiola durante la primera sesión del debate de investidura —el día 4—, cuando aseguró que había sido “humillada” por la dirección nacional del PP después de que la cúpula popular tomara las riendas de las conversaciones. En la segunda votación —el día 6 —, Fernández Calle cambió el tiro y dirigió buena parte de sus ataques hacia Génova.

Hoy, sin embargo, el líder de Vox en Extremadura ha mostrado un tono especialmente conciliador al valorar el pacto alcanzado para aprobar el nuevo decreto ley. “Cuando no hay injerencias exteriores, cuando se negocia de manera silenciosa, cuando se habla entre PP y Vox con discreción, los acuerdos llegan de manera fácil, porque este decreto se ha consensuado en tiempo récord”, ha asegurado el diputado ultra, uno de los negociadores clave. La norma sancionada este viernes modifica la Ley 4/2015 “para adaptar el marco legal a la realidad de un Gobierno en funciones y permitir que la Junta pueda seguir desarrollando actuaciones administrativas necesarias sin que se produzca una parálisis en la región”. Los periodistas han preguntado en concreto si la modificación supone un “prólogo del futuro acuerdo de gobierno”. “Nosotros esperamos que sí, esperamos que haya acuerdo y queremos que lo haya cuanto antes”, ha respondido Fernández.

El entendimiento entre ambas formaciones, necesario para poder sacar adelante esta norma, supone un acercamiento ante un nuevo intento de Guardiola en otra sesión de investidura. Y así lo reconocen las partes implicadas en privado. “Esto es muy importante de cara a la investidura”, indican fuentes del PP al tanto de las conversaciones. “Siempre ha habido buena predisposición, pero el Partido Popular tiene que aceptar nuestras propuestas, parece que ya lo van entendiendo”, apostillan fuentes de Vox conocedoras también de la negociación. Hay de margen hasta el 4 de mayo para evitar la repetición electoral. Pero todo apunta a que las conversaciones cogerán ritmo ya desde este próximo lunes día 16 de marzo, tras el escrutinio en Castilla y León.

“Nacionalista de medio pelo”

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, habló sobre el asunto este jueves: “Después del próximo domingo, donde Vox va a obtener una vez más un gran respaldo de los españoles de Castilla y León, que el Partido Popular opte por el camino de la humildad y deje de incendiar unas conversaciones como lo está haciendo el secretario general Partido Popular”. Garriga se refería con esas palabras a la guerra abierta esta semana entre Miguel Tellado y el propio Fernández Calle, que en redes sociales han protagonizado una intensa pugna a cuenta del bloqueo en Extremadura. El líder de Vox llegó a tachar al número dos de Alberto Núñez Feijóo de “nacionalista de medio pelo” después de que Tellado acusase a Vox de equivocarse de “enemigo”.

El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, durante el debate de investidura del 4 de mayo. Jorge Armestar (Europa Press)

Mientras las partes suavizan su relación en Extremadura, en público las direcciones de ambos partidos siguen cruzándose dardos. Sin embargo, todo dentro de una campaña electoral, la de Castilla y León, donde la gran incógnita sigue siendo cuántos votos arañará Vox al PP. “Castilla y León no puede avalar la estrategia de bloquear Castilla y León, como se está haciendo en Extremadura y en Aragón, frustrando la alternativa al sanchismo”, ha proclamado Feijóo en el último mitin de su caravana alternativa, en Ponferrada (León). “¡Esto va también en contra de los intereses de nuestro país! ¡No vale de nada darse golpes en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear la alternativa al sanchismo!“, añadió el líder del PP.