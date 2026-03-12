Feijóo se lanza contra Abascal: “No van a darme lecciones quienes no han ganado nunca”

El reloj corre y el tiempo se agota para que cierren las urnas en Castilla y León, el próximo domingo. Y Alberto Núñez Feijóo sigue in crescendo los decibelios en sus ataques contra Vox, con el foco puesto en el bloqueo a los acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón. “Con la que está cayendo, a mí me daría vergüenza votar como ha hecho Vox con el Partido Socialista y con Podemos en Extremadura”, ha señalado el líder del PP en un mitin este jueves. “Llevo toda mi vida ganándole a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas. Y a mí no me van a dar lecciones de ganarle a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas aquellos que no han ganado nunca”, ha remachado Feijóo en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos). Es su respuesta directa al presidente de los ultras, Santiago Abascal, que este miércoles afirmó que “España se le queda grande” al jefe de la oposición.

Villarcayo es uno de la trentena de municipios que Feijóo pisará esta campaña en su caravana paralela a la del presidente y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, con quien solo coincidirá en dos actos en total. El planteamiento de la estrategia del equipo que coordina la campaña de los populares en Castilla y León es duplicar los esfuerzos al máximo, al estilo del “modelo del PP gallego”, para peinar el mayor número de localidades posibles de la comunidad autónoma con más municipios de España y de mayor extensión. Los mensajes también están coordinados. Mientras Mañueco se está centrando en poner en valor su gestión al frente de la Junta bajo el lema Menos ruido y más nueces; Feijóo ataca al presidente Pedro Sánchez con asuntos nacionales y percute con dardos constantes a Vox, y su negativa a alcanzar pactos de gobiernos en las comunidades autónomas en liza.

Y en esa línea ha continuado este jueves el líder del PP. “Están otros que piden el voto para bloquear, que son nuestros amigos de Vox”, ha indicado Feijóo. “Ya lo los conocemos. Salieron por piernas del gobierno. En cuanto ven que hay un problema, dimiten. En cuanto ven que hay que afrontar una decisión, se van. En cuanto ven que si se van del gobierno suben en las encuestas y si se quedan bajan en las encuestas, se van. Nosotros nos hemos quedado para gobernar. ¡Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Nos presentamos a las elecciones para ganar y para gobernar!, ha proclamado.

Pero el cruce de acusaciones no ha quedado ahí, pues este jueves Abascal también ha vuelto a confrontar explícitamente con Feijóo. “Amigo Feijóo, no se equivoque y no mienta sobre Vox”, ha espetado el líder de Vox en Aguilar del Campoo (Palencia). “Si Vox no crece lo suficiente, dirán, ‘No cambiamos nada’. Pero si la fuerza de Vox crece, estad seguros de que pasarán por el aro”, ha añadido. Según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, los ultras podrían llegar al 20% de los votos de Castilla y León este 15 de marzo.

Acto de cierre sin estridencias

Fejóo acompañará a Mañueco en la tarde de este viernes en el cierre de campaña en Valladolid. Allí, el equipo del presidente de Castilla y León apunta a un acto al uso, “normal”, y sin la polémica que rodeó al último mitin de su compañero de filas, Jorge Azcón en Aragón, con el dúo ultra Los Meconios y el agitador Vito Quiles como invitados estrella. Fuentes del PP de Castilla y León están seguros de que mantendrán los escaños de 2022, 31, aunque recelan de que los sondeos estén dando realmente con la tecla del resultado que obtendrá Vox este domingo.

Por eso, tanto Feijóo como Mañueco insisten en pedir el voto útil y están metiendo presión a los alcaldes para que movilicen a sus vecinos. “Tenemos que recorrer cada rincón, cada casa, cada villa, cada barrio, y tenemos que estar dando la cara y llenar las urnas de votos del PP y, por eso, os necesito de verdad a todos”, afirmó este jueves Mañueco en una comida con cargos del partido en Arenas de San Pedro.