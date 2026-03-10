Feijóo sobre Vox: “Hay quien se presenta para no gobernar e impedir que gobierne quien gana. Ser patriota le viene grande”

En la campaña electoral de Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo dedica tanto tiempo a atacar al PSOE de Sánchez como al Vox de Abascal, el partido que según las encuestas necesitará el PP para que su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, pueda revalidar la presidencia de la comunidad. El líder popular critica lo que considera como falso patriotismo de los ultras, sin mencionarlos expresamente. “Ahora está de moda en la política española no gobernar. Hay gente que se presenta en España para no gobernar e impedir que gobierne el que gana. ¡Y dicen que son patriotas!”, ha asegurado en un mitin este martes en El Burgo de Osma (Soria, 5.283 habitantes). Y ha insistido en la misma idea: “Un político ama a España por encima de todo y resulta que no quiere que se gobiernen las comunidades autónomas”, ha caricaturizado, de nuevo sin mentar al partido ultra: “Esto de ser patriota le viene grande”.

El PP lleva gobernando la comunidad, con las muletas de otros partidos o en solitario, desde 1987. Casi 40 años que, a juzgar por el sentido de las palabras de Feijóo, pueden amodorrar a los votantes antes de ir a las urnas el domingo. Por eso ha recalcado que ese día tienen que votar y ha aclarado que votar a Vox —ahí ya sí ha pronunciado las siglas del partido, potencial socio y adversario— no equivale a votar un gobierno del PP. En la despoblada Soria, que reparte cinco escaños, ha asegurado que Vox no va a sacar ninguno y que por tanto el voto útil de la derecha es al PP. “Si la gente que está pensando votar a Vox vota al PP, si la gente que piensa en votar a Vox para que gobierne el PP nos da el voto… tendremos un escaño más”, ha remachado. Cualquier voto cuenta, y más en una circunscripción donde no viven ni nueve personas por kilómetro cuadrado, “A los que dicen ‘yo no voy a votar’: ¿cuántos alcaldes no lo son por un voto?”, ha insistido.

Antes, se ha referido como “tertulianos” a aquellos políticos para los que es “mucho más fácil comentar, criticar, que decidir”. “Hay algunos que pudieron gobernar aquí y dieron la espantada porque, según las encuestas, les iba mejor si estaban fuera que dentro del Gobierno”, ha zaherido Feijóo, que ha ironizado: “¡Responsabilidad pública!”. Se refería así a la salida coordinada de Vox de todos los gobiernos autonómicos en los que cogobernaba con el PP, en julio de 2024.

Pero también ha habido andanadas contra el PSOE. El líder de la oposición ha comparado el gobierno de la comunidad de Castilla y León que preside Mañueco y el central, que lidera Pedro Sánchez. Citando un reportaje de EL PAÍS sobre los trabajadores del Gabinete de La Moncloa, ha criticado la cifra de asesores del presidente del Gobierno. “No hay nadie que tenga mejor política social que el PP”, ha sentenciado. “Ahora bien, lo hemos hecho sin 700 asesores. ¿De verdad que necesita 700 tíos para asesorarle?”, se ha preguntado. “Cuando un presidente del Gobierno necesita 700 asesores, ese señor no preside el Gobierno: tiene una agencia de publicidad en el Palacio de la Moncloa”.

Feijóo se ha referido apenas de soslayo a la situación internacional —“es muy compleja”—, pero de nuevo para criticar al Ejecutivo socialista: “La agencia de La Moncloa se puso a trabajar en un eslogan, pero en medidas para ayudar a la gente, no”. Y ha afeado que mientras que “el Gobierno de Portugal, el italiano y el G-7 están trabajando para poner sus reservas de petróleo de emergencia, el Consejo de Ministros ha perdido la oportunidad de aprobar medidas reales”. Y ha pedido que el Gobierno “copie al PP”, y lo haga “revalorizando los sueldos con una bajada del IRPF, bajando el IVA de la energía y los carburantes y suprimiendo en algunos casos el suplemento de generación eléctrica”.