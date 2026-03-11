Los barones del PP marcan su territorio para negociar con Vox frente a Génova

La cámaras de televisión captaron por sorpresa al presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, hace dos semanas con gesto serio en la calle de Génova. El candidato popular a las últimas elecciones aragonesas acababa de abandonar la sede nacional del PP, donde mantuvo una reunión con el secretario general, Miguel Tellado, justo unas horas después de que la dirección del Partido Popular confirmara que se iba a implicar en las negociaciones con Vox para formar gobierno tanto en Extremadura como en Aragón y “tomar” así “las riendas” de las conversaciones. Como publicó este periódico, el giro de Alberto Núñez Feijóo hacia la tutela de los pactos generó resistencias en los territorios. Ahora, esos recelos son verbalizados ya en público por los presidentes autonómicos, que buscan marcar su autonomía frente al líder del PP.

Así ocurrió este miércoles. “Todo el mundo que me conoce sabe que esas negociaciones las voy a llevar yo personalmente”, subrayó Azcón en el acto del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en Zaragoza. “En Castilla y León va a ocurrir exactamente lo mismo que en Aragón en lo que tienen que ver con las negociaciones”, añadió el presidente aragonés en funciones, que desligó las conversaciones en su comunidad de las de la aspirante extremeña, María Guardiola. “Extremadura es Extremadura y Aragón es Aragón; es evidente que en Aragón vamos tomar nuestras propias decisiones. Vamos a trabajar para que haya un gobierno cuanto antes”, remachó.

Su posición contrasta con el planteamiento hecho por Génova de entrar a formar parte de las negociaciones para alcanzar un acuerdo global después de los obstáculos planteados por Vox en Extremadura a Guardiola. La dirección nacional del PP no quería que Azcón fuera por su cuenta, sino que la entente incluyera todas las piezas del puzzle autonómico en liza, y con la mediación tanto de Tellado como de la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela. Y con un documento común a todos como punto de partida de para sentar las bases de los acuerdos.

En Aragón, a diferencia de en Extremadura, la relación de Azcón con los ultras es buena y a priori todo parecía que iba a ir rodado. Pero por ahora está estancado. “Hay contactos desde las primeras semanas, pero este acuerdo es muy incipiente y todavía hace falta trabajar más y mejor”, aseguró Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, este miércoles en el marco de la ronda de contactos con la recién designada presidenta de Las Cortes, la popular María Navarro.

La reivindicación por parte de Azcón de su autonomía frente a Génova se produjo al salir al paso de las preguntas de los periodistas sobre la entrevista de otro barón, Alfonso Fernández Mañueco, publicada en este periódico este miércoles. “Génova no va a participar en la negociación de Castilla y León”, respondió el candidato del PP a las elecciones del próximo domingo. “Soy partidario de que las negociaciones se hagan siempre lo más cercano al territorio”, había defendido ya en los primeros días el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en una entrevista en la Cadena SER.

En Aragón, el límite máximo para no repetir elecciones es el próximo 3 de mayo, un día antes que en Extremadura, por el reloj electoral echa a andar el día de la constitución de la Asamblea autonómica. Mientras que en Extremadura depende de la primera votación de la sesión de investidura, que fue fallida en doble vuelta con el voto en contra de Vox la semana pasada. Los ultras desviaron el tiro y se lanzaron contra Génova como el problema para no estrechar su mano. Este miércoles, Santiago Abascal respondió a Feijóo, que un día antes había cuestionado que el líder ultra fuera un “patriota” por bloquear los Gobiernos autonómicos. “No sé si yo tengo el suficiente patriotismo, pero a Feijóo España le queda grande”, espetó Abascal.

La guerra de Irán

La irrupción de la guerra de Irán ha sacudido también el tablero de la política nacional y de los territorios. Algunos barones populares se han manifestado en contra de los ataques de Estados Unidos de forma más explícita que Feijóo y a mucha distancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El jueves pasado, el presidente de La Rioja, el popular Gonzalo Capellán, llamó a la cordura “de los responsables institucionales” para evitar que los conflictos “tengan consecuencias no deseables para nadie y que se protejan los intereses de los ciudadanos”.

Ya este lunes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se desmarcó totalmente de Ayuso al ser preguntado por el apoyo de la baronesa popular a Donald Trump. “Lo que hagan personas concretas tendrán que responderlo ellas mismas. Entenderá que tendría mucho sentido enjuiciar lo que hacen determinadas personas que no nos representan a todos, representan su ámbito”, contestó Rueda. “Aquí decimos no a la guerra, sin ninguna duda, pero también decimos sí a los compromisos internacionales y no a las conveniencias personales, como siempre, del presidente del Gobierno”, apostilló Rueda este miércoles en un debate en el Parlamento gallego.