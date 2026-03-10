Los entresijos de Nuevas Generaciones del PP: cantera de líderes y laboratorio de intrigas

La victoria de Pablo Casado en 2018 como presidente del Partido Popular tras enfrentarse a Soraya Saénz de Santamaría supuso el ascenso a puestos destacados de la formación de varios perfiles de Nuevas Generaciones (NN GG), la organización que aglutina a los jóvenes del PP. Casado había liderado a los jóvenes populares de Madrid, donde tejió su relación con Isabel Díaz Ayuso. Mientras que otro de los barones actuales, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue presidente nacional de toda la estructura. Ese puesto lo ocupa desde 2021 la diputada vasca Beatriz Fanjul, de 34 años. Hasta el domingo, su secretario de organización —número dos, orgánicamente— era Carlo G. Angrisano, quien ha pedido el voto para Vox a través de un vídeo que acumula en torno al millón de reproducciones en la red social X. La pugna de Fanjul y Angrisano se remonta a las primarias para liderar el equipo en 2021.

“Desde el primer día que entró en el PP le dije ‘¿qué haces?’. Ha abierto los ojos mucho después", cuenta por teléfono el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, que es tío de Angrisano. En Nuevas Generaciones se puede ingresar con 16 años y como máximo estar hasta los 30 (inclusive). Con 31, los cachorros populares ya pasan a la bolsa general de adscritos al PP. Salvo los cargos ejecutivos, que continúan en la organización juvenil hasta ser relevados pese a haber superado dicha edad. Como es el caso de Fanjul.

Muchos de los integrantes de NN GG trabajan como asesores en las distintas cámaras parlamentarias o en entes inferiores y también en los equipos de prensa. Algunos continúan escalando, como ocurrió con Casado, Ayuso y Moreno. Según datos aportados por fuentes oficiales, ahora hay 21.181 afiliados a NNGG estatal, un número que “aumenta”, aseguran. “Nuevas Generaciones funciona orgánicamente básicamente como si fuera otro partido, con su comité ejecutivo, sus primarias, sus estatutos...”, explican esas fuentes autorizadas. “Juegan a ser políticos mayores”, añade otra fuente.

Fanjul y Angrisano empezaron a ocupar sus cargos de presidenta y de secretario de organización de NN GG nacional, respectivamente, en abril de 2021, ratificados en un congreso estatal. Entonces, Angrisano intentó presentar una lista alternativa para optar a la presidencia, según rememoran varias fuentes, pero Génova le frenó porque su designada de antemano era Fanjul. Aquel embrollo acabó con una candidatura unitaria: el primer puesto para la diputada vasca y el segundo para Angrisano.

“Ya desde entonces la relación nacía muerta. Mientras que gran parte del comité tuvo facilidades como aposento, a Carlo no le dieron ninguna”, subraya una fuente que ha trabajado con ambos en NN GG, y quien también afea las formas de marcharse de Angrisano, llamando a votar a Vox justo en medio de una campaña y con los problemas que tiene ya encima el PP para captar el voto joven. El tercero en discordia es el diputado gaditano Miguel Ángel Sastre Uyá, que en 2021 fue designado coordinador general —número tres— y a quien Fanjul quería realmente de segundo. Ahora muchos le ven como el nuevo secretario general, aunque sea solo por poco tiempo.

Génova insiste en que Angrisano no ejercía sus funciones desde hace tiempo. Aún así, cobró entre 2023 y 2025 como asesor en el Parlamento europeo del grupo. En Nuevas Generaciones afirman que “en estos años no ha recorrido España, ni ha participado en las juntas, escuelas o congresos” de la estructura juvenil. Desde diciembre vive en Ecuador con su pareja y su hija y, según afirma, tiene “proyectos empresariales” en marcha y por lanzar. “En Ecuador, mi hija no va a comer en un comedor halal en el colegio”, afirma por teléfono. Su rechazo total a la inmigración aparece entre los argumentos de su apoyo a Vox. De padre italiano y madre catalana, nació en Niza, creció en Mónaco y sobre los ocho años se mudó a Barcelona. Estudió Derecho por ESADE y arrancó su andadura política en 2012 (en el contexto del procés).

Relevo en Nuevas Generaciones

La decisión sobre el relevo como secretario general de Nuevas Generaciones está prácticamente tomada y no tardará en anunciarse tras una reunión para aprobar su nombramiento. “La realidad es que ahora nadie controla nada. Está todo muy muerto”, apunta otra fuente que dejó Nuevas Generaciones por descontento. Según los estatutos, tendría que haberse celebrado otro congreso nuevo cuatro años después, en abril de 2025. Pero, como ocurre con otros congresos territoriales en el PP, estos suelen retrasarse y no cumplir los plazos establecidos. Tampoco prevén ahora que sea pronto. “Son decisiones que se toman con calma, se busca la fecha apropiada, el sito... Este año llevamos dos elecciones y estamos en marzo”, añaden las fuentes autorizadas.

Mientras, el comité ejecutivo de NN GG está dominado por afines a Fanjul, una dirigente que apoyó a Casado en las primarias de 2018 frente Sáenz de Santamaría y que es de la órbita del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Populares de su entorno como María Pelayo (también directora de comunicación del PP con Casado) o al polémico exconcejal madrileño Ángel Carromero defendieron a Fanjul ante el entonces líder del Partido Popular para que fuera su presidenta nacional de Nuevas Generaciones. Así, varios de los miembros del actual comité ejecutivo son afines a Carromero.

En abril de 2022, Alberto Núñez Feijóo heredó la estructura de NN GG elegida solo un año antes. Fanjul se hizo fuerte después gracias a su cercanía con Cuca Gamarra y con gente del equipo de Elías Bendodo, que convencieron a Feijóo para que la mantuviera. “Fanjul intuye muy bien siempre quién va a mandar y ha sabido tocar las teclas”, señala otra fuente que conoce bien a la diputada por Vizcaya, graduada en Administración y Dirección de Empresas la UDIMA, Universidad a distancia de Madrid. En noviembre de 2019, cuando entró en el Congreso, fue la única diputada por el PP en el País Vasco. En redes sociales ha lidiado con quienes la han acusado de “nini”.

Dancausa, el “mini Ayuso” que destaca en Madrid

Cada comunidad autónoma tiene además su propio organigrama. Y entre ellos destaca “mediáticamente” y por ser “muy activo” en la organización de actos el líder de NNGG Madrid, Ignacio Dancausa, de 24 años. “Bea está ya de salida y Dancausa es como un “mini Ayuso“, aprecia una fuente relacionada con ambos. Todos lo caracterizan con las formas de la presidenta de la Comunidad. Eso sí, varias fuentes no creen que sea el nuevo secretario general o eso significaría ya su pasarela a futuro presidente de Nuevas Generaciones estatal, pues es más joven que Sastre Uyá y tiene un largo recorrido por delante.

El gabinete de Feijóo quiere que Nuevas Generaciones tenga una doble utilidad: cantera de futuros políticos, pero sobre todo de laboratorio de ideas para captar el voto joven y organizar actos destinados a ese segmento, absorbido por Vox. El hoy líder del PP no estaba al principio muy conforme con que la cúpula del PP anterior, la de Casado, hubiese llegado desde Nuevas Generaciones como una catapulta sin mucha experiencia previa. Está por ver qué pasará en el próximo congreso. “Hay un debate de fondo muy grande dentro del PP y eso se traslada también a nivel interno y especialmente en los jóvenes”, reflexiona una de las fuentes consultadas. “Si apostar por un tipo guerrillero como Ignacio Dancausa que plante cara Vox, como Ayuso; y otra vertiente que considera que tiene que haber alguien más moderado que genere distancia con Vox”, apostilla.