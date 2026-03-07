El ‘no a la guerra’ reactiva al PSOE andaluz, que desea elecciones conjuntas con las generales

Dirigentes en la comunidad se aferran a que la coincidencia eleva la participación y que una derrota de Montero y las consecuencias de la guerra pueden lastrar a Sánchez en 2027

En un partido tan ciclotímico como el PSOE de Andalucía, las cuatro palabras pronunciadas el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han disparado el estado de ánimo al punto más alto. Las cuatro palabras son: “No a la guerra”.

Hasta comienzos de semana, el balancín emocional en la federación andaluza estaba en lo más bajo. Cuatro encuestas publicadas en los dos últimos meses y medio marcan la misma tendencia: el PP ganaría las próximas elecciones andaluzas con un pie dentro y otro fuera de la mayoría absoluta (55 de 109 escaños; ahora tiene 58); el PSOE bajaría aún más su suelo electoral, que ahora está en 30 diputados; Vox subiría y se pondría a tiro de piedra para superar a los socialistas como segunda fuerza; y la izquierda alternativa, dividida en tres ofertas (Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos, que aún no ha dicho si concurrirá), podría no sacar ni siquiera grupo parlamentario propio. El Centro de Estudios Andaluces está realizando estos días su encuesta trimestral, que suele dar a conocer en el mes de abril.

El PSOE no contrapone sus datos a los que publican empresas demoscópicas privadas o públicas. “No hay ninguna encuesta que nos diga que estemos en 40 escaños, pero sí hay horquillas con el análisis de los bloques de derechas e izquierdas que nos dan opciones de gobierno”, afirma un miembro de la ejecutiva andaluza.

En este contexto, Estados Unidos e Israel atacan a Irán; el Gobierno de España no autoriza el uso de las bases en suelo andaluz —Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz)— por ser una operación militar sin aval legal internacional; la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, insiste en que va a presentar este mes el proyecto de ley de Presupuestos sin tener amarrados los apoyos; la izquierda a la izquierda del PSOE intenta ponerse de acuerdo otra vez; y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, dice que disolverá el Parlamento andaluz en abril para convocar elecciones en junio, aunque hay gente en su partido que las quiere ya, para el 10 de mayo.

Todos estos elementos llevan a pensar a muchos dirigentes socialistas andaluces que Pedro Sánchez puede estar pensando en hacer coincidir las elecciones generales con las andaluzas. Nadie lo sabe y es pura especulación, pero lo que está claro es que ese deseo es muy mayoritario en el PSOE de Andalucía. “Yo hace tres días decía que no, pero ahora no descarto la coincidencia. Pedro Sánchez es impredecible e imprevisible. Históricamente, las elecciones generales elevan la participación en Andalucía y el 80% del voto progresista es el más abstencionista. María Jesús Montero es consciente de esto; ese análisis lo ha hecho”, afirma un destacado miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz.

Los datos dicen que la coincidencia electoral aumenta la participación en Andalucía. Superó el 70% en 1996 (77,94%), 2004 (74,66%) y 2008 (72,67%) cuando fueron el mismo día; mientras baja en las convocatorias en solitario, como ocurrió en las dos últimas: 2018 (56,5%) y 2022 (58,3%).

Hay otros datos en los que se fijan. En las últimas elecciones autonómicas de junio de 2022 (que Moreno ganó por mayoría absoluta), el PSOE sacó el peor resultado de su historia: 30 escaños, el 24% de los votos y 883.707 papeletas. Y un año después, en las generales de julio de 2023, los socialistas obtuvieron en Andalucía el 33,4% y sumaron 1.467.501 votos. En esos 583.794 sufragios durmientes quiere pescar la candidatura de Montero y, por supuesto, también el resto de las fuerzas de izquierda. Hay dirigentes que desearían que Pedro Sánchez estuviera todos los días en la campaña andaluza. “No hay otro mejor para tensionar y polarizar”, afirman.

Otras voces del PSOE destacan en favor de la coincidencia que si convoca en 2027, como el presidente del Gobierno insiste públicamente, el panorama “va a ser aún peor” que el de ahora. “Nadie entiende que se vaya a presentar un presupuesto del Estado que va a ser tumbado, lo que debilita la posición del Gobierno; si sube la inflación por la guerra, la situación no va a ser buena; y si las elecciones andaluzas no salen bien y hay una derrota importante, la situación de debilidad se va a agravar. No veo que el contexto vaya a ser mejor en 2027”. Dicho esto, este dirigente apostilla: “Pedro Sánchez solo piensa en él y solo lo hará si le interesa”.

Las fuentes consultadas afirman que estas opiniones, algunas de dirigentes muy relevantes, no se expresan en los órganos del partido. “Son reflexiones a nivel de café”, porque nadie se atreve a plantearlo abiertamente. “La marca PSOE está muy por encima de María Jesús Montero. Nos interesa que coincidan las elecciones. Pero no sabemos qué va a pasar en un mes. La gente está efervescente con lo del no a la guerra, pero no sabemos cuánto va a durar eso. El estado de ánimo en el PSOE es de arriba o abajo”, traslada un diputado.

Nadie asegura haber visto flaquear a la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta, que ha intensificado en las dos últimas semanas su presencia en Andalucía. Montero dejará el Gobierno cuando el presidente andaluz disuelva el Parlamento y aunque el PP ha puesto en circulación la teoría de que no recogerá su acta de diputada si pierde, fuentes próximas a la vicepresidenta primera aseguran: “No tengo dudas de que se queda cuatro años”. “No la conocen”, dicen otras.

Montero ha dado dos “instrucciones” al partido. Aunque todo el mundo anda inquieto por su futuro personal, la secretaria general no abrirá el debate de la composición de las listas hasta que haya convocatoria electoral. Las propuestas de listas las hacen las comisiones ejecutivas provinciales, pero la última palabra la tiene la dirección regional, es decir, el secretario de Organización y persona de total confianza de la candidata, Paco Rodríguez. “Lo único cierto es que Montero irá de uno por Sevilla”, apostillan desde la ejecutiva andaluza.

Al hilo del ofrecimiento para participar en la campaña de la última presidenta socialista de la Junta, Susana Díaz, Montero ha ordenado que “todo el mundo que sume votos tenga participación activa” en la campaña, como adelantó El Mundo y ha confirmado EL PAÍS. Eso incluye también a Manuel Chaves, el presidente que más tiempo ha gobernado (19 años), condenado y en parte absuelto por el caso de los ERE, y a José Luis Rodríguez Zapatero.