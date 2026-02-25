Reacciones a la decisión de Yolanda Díaz: “Es una de las mejores políticas que ha tenido este país”

La noticia política del día es para Yolanda Díaz. Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de la coalición Sumar en 2023, no se presentará a las próximas elecciones generales, según han confirmado en una carta hecha pública este miércoles en sus redes sociales. “Hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno”, dice.

La vicepresidenta se compromete a “seguir trabajando en el Gobierno para cumplir” con el “mandato de las urnas y avanzar en todo lo que queda por hacer”. El anuncio llega cuatro días después del lanzamiento de la coalición entre IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, acto del que decidió ya quedarse al margen, dando una pista sobre su futuro político.

La decisión ha pillado a gran parte de los diputados y dirigentes políticos nacionales en el Congreso, donde se celebra este miércoles la sesión de control al Gobierno. “Si ella se va habrá muchas cosas que agradecer y que serán ya patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas españolas”, ha dicho el portavoz socialista, Patxi López. “Ahora tenemos una reforma laboral que ha devuelto dignidad a ese mundo laboral. Hay trabajadores con más derechos que cuando llegó Yolanda y cuando llegó este gobierno hay salarios mejores. Hay un récord histórico en el empleo”.

El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha señalado que se ha enterado a primera hora. “Es el momento evidentemente de hablar calmadamente fuera de los focos y reconocer la figura de Yolanda Díaz, que es una de las mejores políticas que ha tenido este país”.

La portavoz de Sumar, Lara Hernández, ha escrito un breve mensaje en la red social BlueSky: “Hace más de 14 años que nuestros caminos se cruzaron. A lo largo de estos años he descubierto a una mujer fuerte, valiente, luchadora y muy alegre”.

Nahuel González, de Izquierda Unida ha querido también “agradecer siempre el trabajo” de Díaz. “Estamos a su lado y pensamos que es la mejor ministra de la historia de esta democracia”. También Enrique Santiago, líder del Partido Comunista desde 2018. “Estoy convencido de que Yolanda es necesaria. Ya es una de las personas que han dado el impulso fundamental a la unidad y a la convergencia de la izquierda en todo nuestro país”.

“Gracias por todos los avances impulsados”, ha reconocido también la ministra de Sanidad, Mónica Garcia, que junto a su partido, Más Madrid, formó parte de la coalición de Sumar en 2023. “Contigo y con todos los que están por venir seguimos caminando”.

Sindicatos y patronal

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha catalogado a Díaz como “una figura política clave” en la reedición del Gobierno de coalición y para “evitar” que Abascal fuera “vicepresidente del Gobierno”, informa Emilio Sánchez Hidalgo. “Desde luego, el trabajo que ha hecho y que está haciendo, porque evidentemente va a seguir ejerciéndolo como vicepresidenta y ministra de Trabajo, creo que es muy relevante. Y tiene bastante que ver con la positiva evolución del empleo en España”, ha agregado el jefe de CC OO, en declaraciones a La Sexta.

Por su parte, UGT ha distribuido un comunicado en el que expresa “reconocimiento y gratitud” a Díaz. “Más allá de cualquier consideración partidista, UGT desea poner en valor su decisiva contribución al fortalecimiento del diálogo social y a la mejora sustancial de las condiciones laborales en nuestro país desde su llegada al Gobierno en enero de 2020”, indica el sindicato que lidera Pepe Álvarez. Reivindica el efecto positivo de la subida del salario mínimo (“que ha beneficiado a millones de personas trabajadoras, especialmente a mujeres y jóvenes”) y de la reforma laboral (“ha permitido reducir drásticamente la temporalidad e impulsar la contratación indefinida”), entre otras medidas.

CEOE y Cepyme, que hace más de año y medio que no alcanzan un acuerdo con Díaz, de momento no han reaccionado al anuncio de la vicepresidenta segunda.