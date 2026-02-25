Ir al contenido
Lea la carta íntegra en la que Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha indicado que es una decisión “muy meditada”

Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales de 2027
Yolanda Díaz y Verónica Martínez, este miércoles en el Congreso.Foto: Claudio Alvarez
El País
El País
Madrid -
Cuatro días después del acto en el que se relanzó la coalición de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido dar un paso atrás definitivo y ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones generales. Díaz ha indicado que se trata de una decisión “muy meditada” que ha comunicado a sus seres queridos, al conjunto de su espacio político y al presidente del Gobierno, y se compromete a “seguir trabajando en el Gobierno” para cumplir con el mandato de las urnas y “avanzar en todo lo que queda por hacer”.

Esta es la carta íntegra publicada por Yolanda Díaz en sus redes sociales:

Puedes visualizar el PDF haciendo click aquí

Ver documento

