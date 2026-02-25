Lea la carta íntegra en la que Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones

Cuatro días después del acto en el que se relanzó la coalición de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido dar un paso atrás definitivo y ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones generales. Díaz ha indicado que se trata de una decisión “muy meditada” que ha comunicado a sus seres queridos, al conjunto de su espacio político y al presidente del Gobierno, y se compromete a “seguir trabajando en el Gobierno” para cumplir con el mandato de las urnas y “avanzar en todo lo que queda por hacer”.

Esta es la carta íntegra publicada por Yolanda Díaz en sus redes sociales: