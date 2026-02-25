Ábalos, ante el juez: “Jamás participé en ninguna gestión sobre contratación de obras”

José Luis Ábalos se desvinculó ante el magistrado Leopoldo Puente de la adjudicación de obras por parte del Ministerio de Transporte durante su etapa al frente de ese departamento (de junio de 2018 a julio de 2021). “Nunca participé en ninguna gestión de contratación, he ignorado siempre los procedimientos, siempre he estado al margen. Nunca di una instrucción y no se encontrarán nada al respecto, jamás. No he participado en nada y no tengo nada que ver con lo que se dice ahí“, aseguró Ábalos en el Tribunal Supremo el pasado 23 de junio, según el video de esa comparecencia, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El exministro también se desmarcó del rescate de Air Europa durante la pandemia o y de la contratación en Logirail, una filial de Renfe, de Claudia M., una mujer con lo vincula la Guardia Civil.

Esta fue la tercera declaración de Ábalos ante el instructor del Supremo, pero la primera que se produjo después de que se hubiera difundido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó la implicación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en los supuestos amaños de contratos de obra pública en torno al Ministerio de Transportes. Ábalos compareció, además, días después de que la UCO registrara su casa. “Estoy absolutamente descentrado para hacer algo coherente. Tengo la casa vandalizada, es una romería”, le dijo el exministro al juez cuando este le preguntó si quería declarar. El instructor le recordó que tenía derecho a no hacerlo, pero Ábalos, finalmente, aceptó contestar a las preguntas del juez y del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El magistrado centró parte del interrogatorio en los audios intervenidos a Koldo García que la UCO había introducido en su informe y en los que se escucha a Ábalos, a su antiguo asesor y a Cerdán hablar sobre adjudicaciones de obras y sobre entregas de dinero. El ministro aseguró que no se reconocía en esos mensajes. “Me cuesta reconocerme y en muchas ocasiones pone el informe “ininteligible” y no entiendo por qué se me atribuye a mí. Hay conversaciones que me resultan familiares, pero no en ese contexto", sostuvo el exministro, que reiteró después este argumento a preguntas del jefe de Anticorrupción. “No me reconozco en esas conversaciones y no quisiera entrar en ellas hasta tener el convencimiento de su autenticidad”.

Ábalos negó ante el instructor haber percibido alguna contraprestación económica a cambio de adjudicar obras a determinadas empresas, y cuando el juez le preguntó a qué se referían él, Koldo García y Cerdán cuando hablan de cantidades económicas que les deben las empresas, el exministro respondió: “Pues no lo sé y esa es una de las razones por las que no me encontraba en condiciones [de declarar]. Hay muchos datos que me gustaría aclarar. No me reconozco en todo eso y es muy contradictorio con que digan que no me he llevado nada. O me he llevado o no me he llevado. Y si me he llevado en alguna parte tiene que estar reflejado”.

El fiscal preguntó al exministro cómo se adjudicaban las obras. “No lo sé, está establecido todo legalmente. Cuando yo llegué al ministerio ya estaba, no hay algo que yo aportara en ese sentido. Soy un gran desconocedor de los procedimientos de contratación, nunca intervine en absolutamente nada y siempre confié en la gestión de los funcionarios”, afirmó Ábalos. “El ministro no interviene en nada... No intervengo en ningún momento del proceso”, dijo.

Sobre los supuestos favores de Air Europa: “Jamás me han cambiado ni la butaca”

Durante el interrogatorio, también se le preguntó también por el rescate de Air Europa, acordado por el Gobierno durante la pandemia de covid-19, y por la nota de prensa emitida por su ministerio unos días antes y que, según han constatado los investigadores, fue remitida al comisionista Víctor de Aldama antes de que se publicara. Ábalos aseguró que no participó en el rescate ni en la redacción de la nota, ni se la envió al empresario.

El fiscal se interesó por los mensajes de WhatsApp entre Ábalos y su exasesor en los que este último da a entender que Air Europa se haría cargo del pago del chalet de Marbella donde el entonces ministro y su familia disfrutaron de unas vacaciones de verano. “Esto sale gratis por las molestias generadas”, le escribió García. Esas “molestias” serían, según los investigadores, la nota de prensa que Transportes emitió abogando por el rescate a la aerolínea. “No sé a qué se refieren”, contestó Ábalos al fiscal sobre esos mensajes. Interrogado por Luzón sobre cómo se pagó entonces aquella estancia, abonada en gran parte en efectivo, el exministro respondió con evasivas y aseguró que lo pagaron entre él y otros familiares que estuvieron también en la casa. “Muchos, bastantes, y además por días”, explicó. Pese a la insistencia del fiscal, Ábalos se mantuvo firme y aseguró no saber si, como planteó Luzón, fueron sacando uno a uno dinero en efectivo. “No sé, imagino...”, respondió. “Sí, de los cajeros sale dinero”, acabó zanjando el jefe de Anticorrupción, visiblemente exasperado.

En cuanto a las insinuaciones de la UCO, Ábalos recordó que “Air Europa lo ha negado” y añadió: “Yo desde luego no he recibido nada, nada, de Air Europa. Ni un cambio de categoría de plaza. Ni aun pagando yo, cada vez que he volado, jamás me han cambiado ni la butaca”. Y ello, expuso, a pesar de que, más allá del rescate, siempre intentó “ayudar” a la compañía aérea, “incluso con los problemas que decía que tenía en la T2”. “Claro que he procurado que estuviera bien, pero nunca recibí ningún beneficio, en absoluto”, aseveró.