Ábalos, al Supremo antes de que le mandara a prisión: “Sigo manteniendo mi inocencia. Ya sé que no es creíble”

El exministro de Transportes José Luis Ábalos hizo su último alegato en libertad el pasado 27 de noviembre ante el magistrado del Tribunal Supremo que horas después le mandaría a prisión preventiva por el elevado riesgo de fuga ante el inminente juicio por los presuntos amaños de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. “Sigo manteniendo mi inocencia. Ya sé que no es creíble”, dijo en esa declaración, a cuyo vídeo ha tenido acceso EL PAÍS.

En esa comparecencia, el que fuera número tres del PSOE se centró en refutar, desde una visión humana ―la jurídica corrió a cargo de su entonces abogado, Carlos Bautista―, los argumentos que puso sobre la mesa el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. El fiscal describió un “torrente de indicios” contra Ábalos que, en caso de condena, el acarrearán no menos de 12 años y medio de cárcel, al tiempo que afeó que en el año que ha durado la investigación el exdirigente socialista no ha sido capaz de armar “un relato coherente” que permita desmontar las acusaciones en su contra.

Luzón también se detuvo a analizar la situación personal de Ábalos para reivindicar que “la condición de representante político no puede blindar la acusación frente a una investigación penal”. Más allá del aforamiento por su (entonces) estatus de diputado nacional, dijo, “ningún privilegio puede deducirse de su condición política”. “La pertenencia al Gobierno de España, por tanto, su integración en el Poder Ejecutivo, fue lo que le permitió haber cometido los graves delitos de los que se le acusa. Entendemos que no parece legítimo esgrimir esta pertenencia a éste ni a ningún otro poder del Estado para ponerse fuera del alcance de las responsabilidades penales (...). En definitiva, del alcance de la Justicia, que muy expresiva y simbólicamente se representa con una venda en los ojos”, afirmó.

“No tengo a dónde ir”

Ábalos replicó que “no es verdad” que “no haya establecido un discurso alternativo”. “He presentado muchísima documentación, a veces incluso adelantándome a algunas de las insinuaciones (...) pero ese esfuerzo que he hecho (...) ha sido baldío”, lamentó. Por eso, aseguró, “me encuentro en una situación de juicio preventivo, con una pena anticipada”.

El exministro sostuvo que si hubiera querido fugarse ha tenido “muchísimas oportunidades”. “Pero estoy aquí (...). Más allá de que no tengo a dónde ir, a ninguna parte del mundo, por más que se empeñen (...). Sigo manteniendo mi inocencia. Ya sé que no es creíble pero ese afán de demostrarla hace justamente que permanezca en mi país”, aseveró.

Además, recalcó que hasta ese momento había estado “todas las semanas en el Congreso de los Diputados, claramente identificable”. “Y, cuando no, vivo en la práctica un arresto domiciliario en casa porque no salgo, porque tengo presencia mediática día y noche, con una actuación que parece parapolicial de vigilancia”, ilustró.

Ábalos incidió, por un lado, en que no tenía “a donde ir”, ni en España ni en el extranjero, subrayando que durante la instrucción ni siquiera había pedido un permiso para salir del país e irse de vacaciones con sus hijos: “Se las he negado”. Y, por otro lado, en que es el sostén económico de toda su familia, “incluso de hijos que se habían emancipado”.

Los investigadores “tienen toda la información sobre mi persona (...), saben cómo vivo, qué gano, cómo gasto, absolutamente todo, se conoce todo de mi vida”, se quejó. Por eso vio su envío a prisión provisional como “un escarmiento”, “una pena anticipada antes de que, efectivamente, se ponderen todos esos indicios y se conviertan en prueba y tenga una sentencia justa”. “Humanamente, no lo entiendo”, concluyó.