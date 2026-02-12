Aznar advierte al Gobierno que acudirá a los tribunales si le vinculan con Epstein, pero no aclara qué le envió el depredador sexual

El expresidente José María Aznar ha advertido este martes, a través de un editorial difundido por su fundación, FAES, que puede acudir a los tribunales si algún miembro del Gobierno trata de vincularlo a las actividades de Jeffrey Epstein, depredador sexual y pederasta que murió en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio. Aznar aparece en los archivos del financiero por los recibos de dos envíos: uno de 2003, a nombre de él y su hija, Ana Aznar, y dirigido al palacio de La Moncloa, y otro al año siguiente remitido a FAES. Las razones no han sido aclaradas hasta ahora por el expresidente, tampoco en este comunicado en el que la fundación se limita a advertir que considerará una calumnia y, por tanto, un delito, cualquier intento de vincular al exdirigente popular con las actividades de Epstein.

“Lo de contestar a preguntas de la oposición con un ‘también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a atraer acusaciones”, reza el comunicado, refiriéndose a una intervención reciente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, “es elevar el pellizco de monja a categoría política”. “Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales”, añade, “dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España”, concluye el texto difundido este jueves.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó el pasado enero los archivos de Epstein, que contienen más de tres millones de documentos, vídeos e imágenes, algunos vinculados a sus fiestas, pero también agendas, recibos y albaranes de envíos relacionados con sus negocios financieros. Los archivos muestran que el millonario y su pareja, Ghislane Maxwell, enviaron dos paquetes a los Aznar en 2003 y 2004. El primero, cuando aún era presidente, corresponde a un paquete pequeño, por el que los magnates estadounidenses pagaron al servicio de mensajería Fedex 32,62 dólares por enviarlo desde sus oficinas en Nueva York a Madrid. “Presidente y Ana Aznar. Complejo de La Moncloa”, se lee en el destinatario. También aparece en esos documentos desclasificados un correo electrónico que remite el hijo del expresidente y en el que especifica la dirección de su padre en Faes, firmado con un escueto: “Besos, Jose”. Un mes después, en mayo de 2004, se produce el segundo envío de un paquete.

El editorial de la fundación, titulado “Los papelones de Albares”, acusa al ministro de confundir a “diplomáticos con mayordomos”; invocar el derecho internacional “según criterios desvergonzadamente oportunistas” [en alusión a la postura del Ejecutivo frente a lo que ocurre en Gaza y en el Sáhara]; ceder embajadas para “camuflar extorsiones como operaciones humanitarias” [en referencia al traslado a España en 2024 del opositor venezolano Edmundo González, que él mismo había solicitado y por el que dio públicamente las gracias al Gobierno español] y de poner “en grave riesgo” la “salud física y mental” de los traductores al promover “con frenesí babélico” y para “satisfacer chantajes secesionistas” el uso del catalán como lengua oficial en la Unión Europea. Albares, concluye FAES, ha logrado que España bata “récords de desprestigio internacional” hasta lograr el “grado cero de relevancia exterior”.