Alemania y España acuerdan “abrir un diálogo” para que el catalán pueda ser oficial en la UE en plena crisis con Junts

Las amenazas de Junts de un otoño caliente han tenido un efecto casi inmediato. Pedro Sánchez ha pactado con el Gobierno alemán un comunicado conjunto en el que ambos Ejecutivos dan cuenta del inicio de una negociación para resolver el asunto del reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea.

Alemania es el principal obstáculo para aprobar esta iniciativa, clave para que Junts no rompa la legislatura. El Ejecutivo español cree que el alemán, del mismo signo político que el PP español, actuó presionado por Alberto Núñez Feijóo la última vez que se intentó aprobarlo. Pero Sánchez y el canciller alemán, Friedrich Merz, se han acercado en los últimos meses y el español logra este comunicado conjunto que muestra, como dijo en la rueda de prensa de este jueves en Bruselas, que él está haciendo lo que puede para cumplir con los compromisos con Junts. El texto del comunicado es claro: “Nuestros dos gobiernos han acordado hoy abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas oficiales distintas del español sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea de forma que sea aceptable para todos los Estados miembros”.

“La incorporación de dichas lenguas constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España. Por ello, hemos decidido conjuntamente iniciar conversaciones bilaterales a partir de las cuales España presentará un texto para debate y decisión de los 27 Estados miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales. Este diálogo bilateral comenzará a la mayor brevedad a cargo de nuestros respectivos Ministerios de Exteriores”, añade la declaración.

Este pacto llega en momentos de extrema tensión entre Junts y el PSOE. La formación independentista celebrará este lunes una reunión de su dirección con el objetivo de dar indicaciones sobre qué trato hay que tener con el PSOE de ahora en adelante. El partido está decidido a romper los vínculos con Pedro Sánchez, y así se lo planteará a los militantes, que decidirán en una consulta interna.

“Lo que está en manos del Gobierno lo estamos cumpliendo”, dijo este jueves el presidente del Gobierno, en una rueda de prensa tras terminar la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. “Lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla”, indicó, en referencia a la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, sin desvelar el contenido de este anuncio.

España ha intentado aprobar este asunto ya en varias ocasiones desde que en agosto de 2023 se comprometió con Junts a impulsar la medida en el seno de la UE, pero ha fracasado. En mayo, el Gobierno llevó la propuesta para votación, sin embargo, la decisión se aplazó ante la falta de apoyos. Una decena de países, entre ellos Alemania o Italia, expresaron “preocupaciones” sobre las implicaciones legales. También los servicios jurídicos del Consejo de la UE creen que la propuesta de España no se puede realizar sin cambiar los tratados. En julio el asunto se quedó simplemente en un nuevo debate.