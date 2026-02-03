La fundación de Aznar ataca a la izquierda tras la suspensión del foro sobre la Guerra Civil: “Nada más nocivo que el intento de volver a 1936″

FAES, la fundación del expresidente José María Aznar, ha difundido este martes un editorial en el que acusa a la izquierda de intentar “volver a 1936″ tras la suspensión del foro sobre la Guerra Civil que debía celebrarse esta semana en la Fundación Cajasol de Sevilla (Andalucía), y que finalmente se realizarán del 5 al 9 de octubre. FAES afea que se usara la presencia de Aznar como una “justificación del boicot” a las jornadas. El texto, titulado No a la guerra, sostiene que no hay “nada más nocivo para la concordia que el intento de volver a 1936 para rescatar con fines partidistas” el “último naufragio colectivo, como si durante noventa años el frente se hubiese congelado y hoy pudiera presentarse a competidores democráticos como herederos directos de los bandos en guerra”.

El editorial se publica un día después de que el escritor Arturo Pérez-Reverte responsabilizara a la “extrema izquierda” de la suspensión de las jornadas 1936: La guerra que todos perdimos. “Hubo una amenaza expresa en redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos”, manifestó, señalando en concreto a Pablo Iglesias, a quien invitará al ciclo para que “en lugar de enviar bots y oleadas de escracheadores" se presente a “debatir y a discutir de una manera civilizada”.

Los organizadores también recordaron la polémica que generó que el escritor David Uclés (Úbeda, 36 años) —autor del superventas La península de las casas vacías (Siruela), novela basada en la Guerra Civil, y flamante premio Nadal con La ciudad de las luces muertas— anunciara su renuncia a asistir a las jornadas, entre otras razones, porque no quería compartir cartel con Aznar y con el ex secretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Desde FAES, rechazan que la presencia de Aznar fuera una “justificación del boicot por aquellos que entienden el intercambio libre de opiniones como provocación intolerable”. A su juicio, ello evidencia que “en la España de hoy el sectarismo tronado que revienta espacios de diálogo es fruto de una cosecha sembrada a conciencia”.

La fundación insiste en lo que llama “sectarismo”, cuyo origen atribuye a cuando “una izquierda hasta entonces ‘institucional’ decidió impugnar la Transición” y “se puso a dinamitar el principio de que la verdad histórica no se legisla, decretando una Historia Oficial que arrojar al adversario”. “Se quiso sustituir el trabajo de los historiadores confundiendo Parlamento y Comunidad académica, para que la política reescribiese la historia; cuando su verdadero cometido consiste en garantizar que los historiadores debatan con libertad la interpretación y el alcance de los hechos que estudian”, añade.

En la misma línea, FAES critica por, a su juicio, “justificar su política memorial apelando a una necesidad de justicia reparadora”. Insiste en que “mucho antes de 2007 –fecha de la primera ley de memoria histórica– ya se habían reparado muchas cosas", en referencia a “la reconciliación nacional”, a la ley de amnistía de 1977 y a la Constitución “de consenso” de 1978, al tiempo que destaca también la labor de Aznar en sus dos Gobiernos.

Así las cosas, la fundación sostiene que “la guerra no se olvidó” y manifiesta que “lo que desde la Transición se quiso ‘echar al olvido’ –en expresión de Santos Juliá– fueron los motivos de agravio que pudieran servir para ‘actualizar’ odios y rencores entre españoles". “Nadie opuso impedimento alguno –no cabe– para que los descendientes y familiares de los asesinados en los dos bandos durante la guerra y en los primeros años de la dictadura recuperasen los restos de sus familiares. Ni para que, en esa tarea, pudieran contar con el apoyo económico del Estado", agrega.

En este sentido, FAES acusa en su editorial a “quienes impulsaron las nuevas políticas de memoria” de no tratar de “reparar derechos conculcados”, sino de “reparar el pasado” y “reescribirlo tal y como debiera haber sucedido en su imaginario”. A su juicio, ese “no es un propósito que debiera perseguir un gobernante responsable”. “Todavía peor es haberla querido comprometer por un bajo interés partidista: eso es literalmente imperdonable”, apunta.