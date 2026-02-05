Un profesor de la Universidad de Valladolid justificó la muerte de un vallisoletano en Burgos “por ser de Valladolid” y la familia pide su expulsión

Un profesor de la Universidad de Valladolid (UVa) justificó en redes sociales la muerte de un joven de Valladolid “por ser de Valladolid”. El docente Héctor Felipe Mateo Romero escribió en su perfil de la red social X, antes Twitter: “Si ese [el origen de la víctima] fue el motivo, pues un asesinato muy merecido”, en alusión a un puñetazo mortal en febrero de 2024 en Burgos, con la defunción del vallisoletano Sergio Delgado, de 32 años. El juicio se está celebrando esta semana en la ciudad burgalesa con un solo acusado, de 23 años, que ha admitido los hechos y para quien la Fiscalía pide 14 años de cárcel por 20 de los familiares. La UVa ha condenado los hechos y difundido un comunicado de disculpas del autor de los mensajes, para quien no se conocen de momento represalias.

El individuo, nacido en Soria, publicó ese mensaje en X al día siguiente de la muerte de Delgado en Burgos, el 24 de febrero de 2024. Mateo Romero cuenta con una plaza en el departamento de Informática (Arquitectura y Tecnología de Computadores, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos) del área de Ciencias de la UVa, en Ingeniería Informática. Esa justificación del crimen se ha difundido en los últimos días a través de las redes sociales, cuyo perfil ha borrado recientemente aunque quedaron pantallazos que han trascendido estos días. La UVa ha emitido un comunicado de condena si bien no ha aclarado cómo procederá con su trabajador. La institución educativa “está realizando las actuaciones procedentes conforme a las normas y procedimientos universitarios” y expresa “su repulsa y condena ante cualquier tipo de violencia, que en ningún caso puede tener justificación alguna”.

El comunicado de la UVa, que insiste en el perfil privado del autor del mensaje de odio, incluye una carta de disculpas del implicado, quien lamenta los hechos y se disculpa por ellos: “Reconozco que haber sugerido, incluso de forma irracional, que un acto tan atroz como aquel pudiera tener alguna justificación es una falta de humanidad que me avergüenza profundamente”. “No comparto en absoluto lo que escribí entonces, ni la actitud mostrada recientemente hacia los trabajos de mis alumnos, y que se trata de un comportamiento del que me arrepiento sinceramente [...] no hay contexto ni distancia temporal que aminore la gravedad de una afirmación así [...] Me duele reconocer que fui capaz de escribir algo tan carente de sentido y de valores”. El profesor de Ingeniería Informática asegura que publicó esas palabras en X “de manera inconsciente e involuntaria”. “A partir de ahora, me comprometo firmemente a actuar con la máxima prudencia en mis comunicaciones, así como a valorar y respetar siempre el trabajo y el esfuerzo de cada uno de mis alumnos”, añade.

Esta controversia ha provocado el disgusto de la familia de Delgado, quienes durante las sesiones del juicio en Burgos han acabado entre lágrimas e incluso abandonando la sala por no poder contener la emoción. Sus parientes han difundido una nota de prensa instando al rector de la UVa, Antonio Largo, a que expulse a Mateo Romero, cuyas disculpas rechazan: “Dicha actuación, producida únicamente después de la reacción social y mediática, no puede entenderse como una reparación real del daño causado. La retirada del contenido no elimina la gravedad de los hechos, ni borra el impacto emocional y moral provocado, ni extingue la posible responsabilidad penal y disciplinaria derivada de la publicación original”.

“La publicación de mensajes que celebran su muerte ha supuesto un sufrimiento añadido, profundo e insoportable, que ninguna disculpa tardía y genérica puede neutralizar. Las disculpas carecen de significado cuando no van acompañadas de un reconocimiento expreso de la gravedad de lo ocurrido, de la asunción de responsabilidades y de consecuencias reales acordes al daño causado”, exponen los familiares de Sergio Delgado, abiertos al “ejercicio de acciones penales por posibles delitos contra la integridad moral y de odio” y la mencionada “exigencia al Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, de medidas disciplinarias firmes, incluida la expulsión por parte de la Universidad de Valladolid y de cualquier otra institución académica”.

La difusión de este mensaje de odio ha provocado un elevado conflicto en las redes sociales, donde la comunidad universitaria de Valladolid y usuarios vallisoletanos han condenado la actitud del docente y reclamado contundencia en la reacción de la Universidad. Varias figuras políticas de la ciudad y de Castilla y León han demandado también que el profesor sea expulsado de la entidad universitaria.