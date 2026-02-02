El acusado de matar a un joven en Burgos “por ser de Valladolid” admite el puñetazo y se disculpa: “No quería que esto pasara”

José Luis N.I., de 23 años en el momento de los hechos, ha reconocido que mató de un puñetazo al vallisoletano Sergio Delgado, de 32, en la noche del 24 de febrero de 2024. “No quería que pasara esto”, ha sollozado el único acusado del caso, admitiendo que golpeó a la víctima sin que mediara provocación. Apenas mediaron más palabras que “¿Eres de Pucela [Valladolid]?" y, ante la respuesta afirmativa, atacar a Delgado, quien se encontraba en Burgos celebrando una despedida de soltero. La Fiscalía reclama 14 años de prisión por homicidio contra los 20 que solicita la familia del fallecido por asesinato. El acusado ha comparecido brevemente por petición del juez este lunes, en la primera fecha de las vistas previstas, y se prevé que declare con más detalle este viernes.

“Yo no soy ningún asesino”, se ha defendido entre lágrimas el encausado, en prisión provisional desde lo sucedido. Este pertenece a facciones radicales de extrema izquierda del Burgos CF, con rivalidad social y deportiva hacia Valladolid. La investigación apuntó desde el principio a esa causa como probable motivación de la agresión pese a que Delgado, diseñador gráfico residente en Madrid que había acudido a la ciudad burgalesa para celebrar la despedida de soltero de un amigo, no efectuó ninguna provocación ni lucía ningún tipo de simbología conflictiva en aquella madrugada en el centro de la ciudad burgalesa. El juicio se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Burgos, con jurado popular, y está previsto que hasta 43 testigos comparezcan en la sala durante las sesiones, entre ellos varios agentes de la Policía Local de Burgos y peritos que han instruido el caso, con un solo puñetazo en la cabeza que causó la defunción de Sergio Delgado.

Las acusaciones varían en sus peticiones de penas. La Fiscalía atribuye un delito de homicidio castigado con 14 años de prisión agravado por la experiencia del detenido en artes marciales, lo cual podría implicar resultado fatídico por la gravedad del impacto y que el responsable del golpe debería conocer sus potenciales efectos en el agredido. Los allegados de Delgado elevan la solicitud a 20 años de privación de libertad por un presunto asesinato.

Los familiares del fallecido hicieron una comparecencia pública la semana pasada, en Valladolid, para pedir “justicia real” y recordar que Delgado no había provocado a nadie. “Fue víctima de un golpe violento y gratuito que acabó con su vida de manera inmediata y, en parte, también acabó con la nuestra, porque nunca más volveremos a ser los mismos. Sergio no discutió con nadie esa noche, ni ninguna otra. Mi hermano siempre veía lo bueno de la gente y nunca pensaría que algo así pudiera pasar. Solo estaba feliz con sus amigos y, de la nada, le arrebataron la vida para siempre”, aseguró su hermana entre lágrimas. La madre se expresó también con dolor: “Han sido dos años de total oscuridad, psicólogos, psiquiatras… Un trabajo de contención tremendo y gracias a que la familia está muy unida. Esto lo hago por ti, Sergio, porque esa llamada nos rompió la vida a todos”. Su padre recordó que “cada mañana te levantas de la cama deseando que hubiera sido una pesadilla y te das cuenta de que no lo ha sido; es muy duro”.