Detenido un hombre por robar y trocear la estatua de Severiano Ballesteros en Cantabria, hallada en un garaje

La estatua de bronce Severiano ‘Seve’ Ballesteros, desaparecida hace 10 días en Pedreña (Cantabria), ya ha sido localizada. Troceada, guardada en un trastero de Santander, y lista para ser vendida en bloques para sacar dinero por el material. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 22 años por el robo del monumento del reconocido golfista, vecino de Pedreña (1957-2011), donde contaba con esa estatua frente al campo de golf que lleva su nombre. La pieza estaba partida por la cintura, con la cabeza intacta y el torso y los brazos fracturados en varios trozos. La operación policial apuraba plazos por miedo a que el bronce pudiese ser vendido y fundido, perdiendo la forma de Seve. La principal hipótesis con este monumento de más de 100 kilos y valorado en 30.000 euros siempre fue la del robo y no se descartan nuevos arrestos.

La actuación de la Guardia Civil se ha presentado este viernes en Santander junto al delegado del Gobierno, Pedro Casares, ante la gran expectación en la región dado el gran valor sentimental hacia el deportista. Casares ha destacado la “dedicación” y el “intenso trabajo” de los agentes para localizar la estatua de Seve Ballesteros, valorada en unos 30.000 euros, antes de su posible venta o fundición. Allí Pedro Pérez, alcalde de Marina de Cudeyo, de donde depende Pedreña, ha informado de que el autor de la estatua de bronce, Salvador García Ceballos, determinará si es posible su reconstrucción o no en el estado en el que ha sido localizada, partida en varios bloques.

Las labores policiales, han desgranado, se centraron siempre en el robo desde que se denunciara la desaparición el pasado 19 de enero, una imagen real del golfista replicando el gesto que realizó cuando ganó un prestigioso torneo en 1984. Los investigadores creen que el conjunto fue arrancado del parque donde fue instalado en 2017 y arrastrado por la hierba hasta que fue introducida en algún vehículo de carga. La Guardia Civil se centró en que podría haber sido sustraída para vender los trozos de bronce en centros de recuperación de metales, “por lo que primaba su recuperación antes de que pudiera ser fundida en su totalidad”, según el comunicado de la Guardia Civil. “De esta forma los agentes inspeccionaron diferentes centros de recuperación de metales, tanto de Cantabria como de otras provincias”, añaden, destacando que es posible que gracias a estas inspecciones y vigilancias se pudo dilatar o impedir que el delincuente tratara de vender las piezas. La colaboración ciudadana y el trabajo de los agentes permitió apuntar a una persona con antecedentes en robo de cableado urbano de bronce en distintas localidades de Cantabria para venderlo y lucrarse.

Los agentes actuaron este jueves y después de detenerlo registraron un trastero en el barrio de La Albericia de Santander, donde dieron con la estatua de Severiano Ballesteros troceada en las partes antes descritas. La Guardia Civil entiende que esos trozos ya cortados estaban listos para ser ofrecidos en algún centro de revalorización de metales. Los agentes siguen centrados en el caso por si el arrestado hubiera contado con ayuda para este delito. Esta operación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al grupo de delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con el apoyo de componentes del puesto de Pedreña y otras unidades de la compañía de Santander.