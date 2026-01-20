Se busca la estatua de Severiano Ballesteros, robada en Pedreña

Ha desaparecido la estatua del golfista Severiano ‘Seve’ Ballesteros en su Pedreña natal (Cantabria, 1.300 habitantes). La escultura fue colocada en 2017 junto a la entrada al homónimo club de golf y emulaba el gesto de éxito del deportista cuando ganó el The Open británico en Saint Andrews (Escocia) en 1984, un hito en el golf español y que encumbró su figura a los palos. La obra de bronce se encuentra en paradero desconocido desde que este lunes por la tarde se advirtiera de su ausencia, ya que es una zona con habitual afluencia de coches, ciclistas o paseantes. La Guardia Civil y la Policía Local apuntan a un robo como probable causa de la desaparición del homenaje a Ballesteros (Pedreña, 1957-2011). Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para intentar encontrar la estatua.

El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez (PSOE), afirma que el presunto robo se ha vivido con “indignación, incredulidad y tristeza”. “Estamos todos disgustados, es un bien patrimonial del Ayuntamiento con un gran valor. Otros robos, aunque fastidia, se reponen. A muchos pueblos nos han robado el cable del alumbrado. Cuesta dinero y afecta a un servicio, pero esto no es solo lo económico, la figura de Seve es la de un icono, forma parte de la piel del pueblo cómo vivió el golf y un deportista que nació y murió en Pedreña, después de ser quien fue mantuvo un vínculo estrecho con el pueblo”, destaca el regidor. Pérez detalla que el aviso llegó en la tarde del lunes y envió de inmediato a los policías locales para corroborarlo. Ahora dependen de las pesquisas de la Guardia Civil para esclarecer lo acontecido, de momento sin más información sobre sus causas.

Lugar en la localidad cántabra de Pedreña, perteneciente al municipio de Marina de Cudeyo (Cantabria), donde ha desaparecido la estatua de bronce dedicada al golfista español Severiano Ballesteros, donde ahora solo quedan las flores de homenaje. CELIA AGÜERO PEREDA (EFE)

Los hechos se han conocido a través de un comunicado difundido este lunes del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, del que depende Pedreña, a través de su cuenta en la red social Facebook. “Desaparición de la estatua en honor a Severiano Ballesteros. Esta tarde hemos tenido conocimiento de la desaparición de la estatua dedicada a Seve Ballesteros, en Pedreña. Policía Local y Guardia Civil han iniciado las pesquisas para tratar de esclarecer este lamentable suceso que todo indica se trata de un robo. Si alguien hubiera observado movimientos sospechosos, especialmente las últimas 24 horas, les rogamos lo hagan saber a la Guardia Civil o a la propia Policía Local”, han escrito en su perfil.

La Guardia Civil de Cantabria ha informado a EL PAÍS que “se está investigando” el suceso y que de momento no hay novedades al respecto. El Facebook municipal ha recibido múltiples comentarios lamentando los hechos, pues Ballesteros, considerado uno de los mejores golfistas de la historia de España y del mundo, es muy querido en el municipio por su implicación local tanto en vida, con el popular campo de golf con miles de asistentes anuales, como posteriormente su familia con la fundación que lleva su nombre y cuyo símbolo es precisamente el gesto del deportista con el puño en alto en 1984 y replicado en la estatua.

La escultura lleva allí desde el 6 de agosto de 2017, seis años después de que falleciera el condecorado, en un homenaje al que asistieron dos de sus hijos, entre otros familiares, y múltiples personas de su entorno o allegados, así como políticos locales y regionales. La creación fue presentada en 2009, cuando aún vivía Severiano Ballesteros, y se mantuvo en el recibidor del ayuntamiento hasta el definitivo traslado en verano de 2017.

EL PAÍS ha contactado con Javier Ballesteros, uno de los hijos del reputado golfista, quien ha declinado pronunciarse más allá de: “Solo comentar que espero que la encuentren”.