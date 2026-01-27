Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este martes 27 de enero.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos.

La Diputación Permanente del Congreso (órgano que sustituye al pleno entre periodos de sesiones) decidirá hoy sobre la petición del PP de comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que informe sobre el estado de elaboración del plan de choque ferroviario incluido como mandato en la Ley de Movilidad Sostenible.

El Congreso retoma este martes la actividad con un pleno extraordinario donde el Gobierno volverá a medir sus apoyos parlamentarios, sin que por el momento cuente con los votos suficientes para convalidar su decreto-ley de subida de las pensiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, mantendrán hoy un encuentro en La Moncloa para hablar de diversos asuntos, entre ellos las transferencias pendientes de acordar que reclama el Ejecutivo vasco.

El Tribunal Constitucional prevé rechazar en el pleno que arranca este martes la petición del expresident catalán Carles Puigdemont de levantar la orden de detención nacional que pesa contra él por orden del Tribunal Supremo.

El administrador de Servinabar, Antxon Alonso, comparece este martes en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, donde los grupos políticos tratarán de esclarecer qué papel tenía esta empresa en la trama que investiga también la UCO y, en especial, en las obras de los túneles de Belate.