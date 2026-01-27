Ir al contenido
España
En directo
En directo

Última hora de la actualidad política, en directo | El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una regularización extraordinaria de migrantes pactada con Podemos

El Gobierno mide sus apoyos con la votación de la subida de las pensiones en el Congreso | Sánchez y Pradales se reúnen para hablar de las transferencias pendientes

El Consejo de Ministros aprueba este martes la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes tras un acuerdo de Podemos con los socialistas. La medida se cursará por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir los plazos del trámite de elaboración de la norma a la mitad, y no tendrá que pasar por el Congreso, donde tendría complicado prosperar. El Congreso, además, retoma este martes la actividad con un pleno extraordinario donde el Gobierno volverá a medir sus apoyos parlamentarios, sin que por el momento cuente con los votos suficientes para convalidar su decreto-ley de subida de las pensiones. El PP y Junts anunciaron el lunes que no lo apoyarán. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, se reunirán en La Moncloa para hablar de diversos asuntos, entre ellos las transferencias pendientes de acordar que reclama el Ejecutivo vasco.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.

Publicaciones nuevas
El Gobierno pacta la regularización con Podemos tras los acuerdos con ERC y PNV sin recuperar a Junts

Regularización de inmigrantes

El Gobierno pacta la regularización con Podemos tras los acuerdos con ERC y PNV sin recuperar a Junts

Carlos E. CuéPaula Chouza

Después del arranque de año con grandes pactos con ERC ―reforma de financiación― y PNV ―transferencias pendientes― le llegó el turno a Podemos. El sector socialista del Gobierno, con Félix Bolaños como negociador principal y contacto habitual de Podemos, entrega al partido de Ione Belarra un triunfo político importante con la regularización de hasta 500.000 inmigrantes, un asunto que viene coleando hace meses y que reclaman todos los grupos de izquierda. Podrán acogerse quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

Puedes leer aquí la información completa

Claves del acuerdo entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de inmigrantes

regularización de inmigrantes

Claves del acuerdo entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de inmigrantes

Julio Núñez

El Consejo de Ministros aprobará este martes la tramitación de una regularización extraordinaria de inmigrantes para beneficiar a más de 500.000 personas, una medida que no se ejecutaba en España desde hace 20 años y que llega después de un intenso pulso de cientos de organizaciones de un amplio espectro ideológico. “Los cambios geopolíticos recientes, la aparición de nuevas causas de movilidad junto a las tradicionales, la inestabilidad en países afectados por conflictos y la incidencia del cambio climático han intensificado los flujos migratorios a escala global, por lo que resulta imprescindible que la política migratoria española responda con eficacia y coherencia a realidades dinámicas y complejas”, aparece en el encabezamiento del acuerdo, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Hasta el momento, no se conoce el contenido íntegro del documento que próximamente presentará el Ejecutivo, pero Podemos ha adelantado este lunes (y luego han confirmado fuentes del Gobierno a este diario) varias claves sobre su contenido.

Puedes leer aquí la información completa

Papeles para salir de las sombras: un informe calcula que en España residen unas 840.000 personas de forma irregular

INMIGRACIÓN

Papeles para salir de las sombras: un informe calcula que en España residen unas 840.000 personas de forma irregular

Elena Reina

La mayoría no llegan en una patera, sino en un avión. Y no figuran en las listas oficiales. Cientos de miles de los extranjeros que residen en España de forma irregular están condenados a hacerlo en las sombras, limpiando casas, cosechando la fruta que se come Europa y poniendo ladrillos. El Gobierno busca regularizar de manera extraordinaria, con un real decreto que apruebe el Consejo de Ministros, a todos aquellos que puedan acreditar que llevan más de cinco meses en este país desde el momento en el que lo soliciten, que no hayan llegado después del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales. El Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan esa estimación a unas 840.000. La mayoría procedentes de América Latina: de Colombia, Perú y Honduras.

Puedes leer aquí la información completa

Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este martes 27 de enero. 

El Consejo de Ministros aprobará hoy el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos.

La Diputación Permanente del Congreso (órgano que sustituye al pleno entre periodos de sesiones) decidirá hoy sobre la petición del PP de comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que informe sobre el estado de elaboración del plan de choque ferroviario incluido como mandato en la Ley de Movilidad Sostenible.

El Congreso retoma este martes la actividad con un pleno extraordinario donde el Gobierno volverá a medir sus apoyos parlamentarios, sin que por el momento cuente con los votos suficientes para convalidar su decreto-ley de subida de las pensiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, mantendrán hoy un encuentro en La Moncloa para hablar de diversos asuntos, entre ellos las transferencias pendientes de acordar que reclama el Ejecutivo vasco. 

El Tribunal Constitucional prevé rechazar en el pleno que arranca este martes la petición del expresident catalán Carles Puigdemont de levantar la orden de detención nacional que pesa contra él por orden del Tribunal Supremo.

El administrador de Servinabar, Antxon Alonso, comparece este martes en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, donde los grupos políticos tratarán de esclarecer qué papel tenía esta empresa en la trama que investiga también la UCO y, en especial, en las obras de los túneles de Belate.

