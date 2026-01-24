Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona

Un día más, el servicio de Rodalies de Cataluña está sumido en el caos, con solo cuatro líneas funcionando normalmente y mensajes contradictorios de Renfe, Adif y la Generalitat. solo las líneas R2, R8, R16 y R17 operan con normalidad, después de que se haya decidido una nueva auditoría del sistema, ante el riesgo de nuevos desprendimientos sobre las vías, como el que ocurrió este viernes en la R1. En Adamuz, los trabajos de limpieza prosiguen para reabrir las vías. Un informe oficial, aun preliminar, señala una fractura de la vía como la hipótesis más probable de la causa del accidente. El ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó como “una posibilidad” que exista un defecto de fábrica en el carril que se rompió. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, especificó que una empresa española suministra la casi totalidad de esta infraestructura y ha anunciado que se revisarán todos los lotes.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del accidente de tren de alta velocidad en Adamuz y del descarrilamiento de Rodalies en Barcelona. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.