Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona
Puente valora como “una posibilidad” que el carril tuviera defectos de fábrica y Adif anuncia que se revisarán todos los lotes
Un día más, el servicio de Rodalies de Cataluña está sumido en el caos, con solo cuatro líneas funcionando normalmente y mensajes contradictorios de Renfe, Adif y la Generalitat. solo las líneas R2, R8, R16 y R17 operan con normalidad, después de que se haya decidido una nueva auditoría del sistema, ante el riesgo de nuevos desprendimientos sobre las vías, como el que ocurrió este viernes en la R1. En Adamuz, los trabajos de limpieza prosiguen para reabrir las vías. Un informe oficial, aun preliminar, señala una fractura de la vía como la hipótesis más probable de la causa del accidente. El ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó como “una posibilidad” que exista un defecto de fábrica en el carril que se rompió. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, especificó que una empresa española suministra la casi totalidad de esta infraestructura y ha anunciado que se revisarán todos los lotes.
A las diez de la mañana del viernes, un tractor cargado de aceitunas llega a la cooperativa Nuestra madre del sol, en Adamuz (Córdoba, 4.100 habitantes). En pocos minutos lo hace otro y, poco después, uno más. La actividad es intensa en las instalaciones, que afronta el final de una potente campaña olivarera que arrancó en noviembre. Es el epicentro y motor económico de la localidad: 900 de sus 1.200 socios son vecinos del pueblo. Días atrás, el enorme espacio por el que ahora pasan los vehículos agrícolas estaba repleto de autobuses, ambulancias y todoterrenos de la Guardia Civil. La mujer respira al ver que a su alrededor todo vuelve a la normalidad. “Ha sido una locura, pero aquí la vida tiene que seguir”, destaca Ana Victoria García, su gerente, de 35 años. Y continúa con su tarea. En Adamuz necesitan respirar, mirar hacia adelante y dejar atrás el mayor dispositivo de emergencias de su historia, que se desactivó el jueves por la tarde tras el hallazgo de las dos últimas víctimas.
Adif ya advirtió a sus inversores de las potenciales consecuencias que podría tener para su situación económica un accidente grave como el ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que ha provocado la muerte de al menos 45 personas y cientos de heridos. En un prospecto de deuda, emitido el pasado mes de junio y visado por algunos de los asesores legales más reputados a nivel mundial como los bufetes de abogados J&A Garrigues, DLA Piper o Norton Rose Fulbright, Adif-Alta Velocidad reconoce que un incidente de esta naturaleza que afecte a sus operaciones ferroviarias “podría tener un efecto negativo significativo en su negocio, situación financiera, resultados operativos y perspectivas”.
Poca afluencia de público a la estación de Sants por la irregularidad en el servicio de Rodalies
La mayoría de pasajeros que acuden a esta hora a la estación barcelonesa de Sants no van en busca de Rodalies, sino que son de la Alta Velocidad. El servicio de Cercanías y el de Media Distancia funcionan con serias restricciones. La mayoría de usuarios de Cercanías buscan la línea R2, que lleva al aeropuerto de Barcelona. Otras líneas funcionan con retraso, por ejemplo la R16, cuyos trenes circulan con 20 minutos de diferencia respecto a lo programado
La vía ferroviaria por la que circulaba el Iryo centra las investigaciones para tratar de esclarecer qué ocurrió en el siniestro ferroviario de Adamuz, donde murieron 45 personas. El primer informe oficial de los investigadores maneja la hipótesis de que el carril derecho “estuviese fracturado” antes del paso del tren Iryo. Este documento de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) explica que cuando un carril está roto, el peso del tren hace descender la parte previa a la rotura, y la rueda acaba chocando con el escalón que se ha formado delante. Las ruedas delanteras de los bogies de los coches 2, 3 y 4 del Iryo muestran marcas compatibles con ese escalón.
Es domingo. Es la hora de volver a casa. El tren circula con normalidad. Francisco Arroyo se pone en YouTube al grupo de heavy metal británico Judas Priest. El camionero Arroyo, de 57 años, observa el paisaje por la ventana. Hace un rato que ha colocado en la mesita plegable de su asiento el último libro que le han traído los Reyes Magos: Pepe Mujica y las flores de la guerrilla, un emotivo relato de la vida del expresidente uruguayo. En la butaca de al lado, la 5A del vagón cuatro de un Alvia con destino a Huelva y procedente de Madrid, está su hijo Víctor, de 24 años. Víctor ha ido a la capital porque quiere ser funcionario de prisiones, donde este 18 de enero estaba citado para el examen de la oposición.
Nueva jornada de caos en el servicio de trenes de Rodalies en Cataluña. Mensajes contradictorios de Renfe, Adif y la Generalitat han sembrado la confusión entre los usuarios del sistema este sábado en una semana negra por el accidente mortal del pasado martes y los problemas que lo han precedido cada día. Solo cuatro líneas funcionan con normalidad (R2, R8, R16 y R17) según el operador, mientras que el resto lo hace con serias alteraciones. El desorden se debe a que se ha decidido una nueva auditoría del sistema, ante el riesgo de nuevos desprendimientos sobre las vías, como el que ocurrió este viernes en la R1.
Buenos días. Arrancamos la narración de la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Esta mañana, vuelve a haber caos en el servicio de Rodalíes, del que solo funcionan cuatro líneas con normalidad (R2, R8, R16 y R17), debido a que se ha decidido una nueva auditoría del sistema, ante el riesgo de nuevos desprendimientos sobre las vías, como el que ocurrió este viernes en la R1. En Adamuz continúan los trabajos de limpieza de las vías para retirar los trenes siniestrados. Una rotura de la vía apunta como la principal hipótesis de la causa del accidente, según un informe preliminar hecho público este viernes por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del accidente de tren de alta velocidad en Adamuz y del descarrilamiento de Rodalies en Barcelona. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.